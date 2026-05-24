Tras el caos y la locura, el Castilla jugará contra el Sabadell la semifinal del playoff de ascenso

El Real Madrid Castilla disputará la semifinal de los playoffs de ascenso a Segunda División contra el Sabadell. El partido de ida se disputará el fin de semana que viene en Valdebebas y la vuelta la semana siguiente en tierras catalanas. La hipotética final por el ascenso la disputarían contra el ganador del Villarreal B-Zamora. Tras el caos y la locura de la tarde-noche del sábado, el primer filial blanco ya está enfocado en estos playoffs.

El Castilla jugará esta primera ronda con el hambre de un equipo que se vio fuera de playoff durante muchas horas de la tarde de ayer sábado, y ahora sabe que tiene opciones reales de ascender. La ida será en territorio blanco y la vuelta en la Nova Creu Alta. El Sabadell quedó segundo y el Castilla ha sido quinto, por lo tanto, un hipotético empate al final de la eliminatoria tras prórroga daría el pase a los catalanes sin la disputa de la tanda de penaltis. Un hecho que ya ha dejado a los blancos sin ascenso en otras ocasiones.

En el Castilla son conscientes de que, tras los empates ante el Arenas y el Guadalajara, la competición le ha dado una nueva oportunidad de rehacerse y poder competir en esos playoffs de ascenso. Los resultados en otros campos acompañaron y los de Julián López de Lerma saben que deben competir mucho mejor de lo que lo han hecho en las últimas semanas. Siendo también conscientes de que será una eliminatoria muy dura ante un rival que ha quedado segundo en su grupo y que estuvo cerca de ascender de manera directa.

Las horas de locura con el Castilla

Las horas que transcurrieron entre las 20:30 de la tarde, momento en el que terminó el encuentro en Guadalajara para el Castilla, y las 22:50, hora en la que la Primera Federación hizo oficial la clasificación del primer filial madridista para los playoffs de ascenso a Segunda, fueron las más surrealistas que se han vivido nunca jamás en La Fábrica.

«Ha sido algo inverosímil de creer lo de hoy», transmitían desde La Fábrica momentos después de que la Federación hiciese oficial la clasificación del Castilla para los playoffs de ascenso a Segunda. En el Real Madrid no creen que estos momentos vividos durante toda la tarde del sábado se vuelvan a repetir jamás. Porque todo lo que sucedió fue surrealista.