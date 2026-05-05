Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto hoy, en directo | Dónde ver gratis y última hora de los playoffs de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto está a un pasito de cerrar su pase para la Final Four de la Euroliga y para ello tendrá que ganar en este tercer partido al Hapoel Tel Aviv. Los de Concha Espina han viajado con la clara intención de sumar ese triunfo en Sofía, Bulgaria, y tratar de superar la encerrona que les espera en el Arena Botevgrad, donde caben unas 4.500 personas. Narramos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de este vibrante Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto.

Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto, en directo

Así están los playoffs de la Euroliga

Ahora mismo está casi decidido en los playoffs de la Euroliga, pero todavía pueden producirse muchos cambios. Por ejemplo, en el caso del Real Madrid de baloncesto, los de Sergio Scariolo consiguieron ganarle al Hapoel Tel Aviv en los dos primeros encuentros que se disputaron en la capital de España. El Fenerbahce también va 2-0 por delante en su eliminatoria frente al Zalgiris, por lo que los turcos lo tienen todo de cara. El Olympiacos también se ha impuesto en sus dos primeros choques al Mónaco en Grecia y ahora espera cerrar su pase a la final Four en suelo monegasco. La cruz es el Valencia, que tenía el factor cancha a su favor y ha perdido los dos encuentros en la ciudad del Turia frente al Panathinaikos.

A por la Final Four de la Euroliga

El Real Madrid arrancó estos playoffs de la Euroliga imponiéndose al Hapoel Tel Aviv por 86-82 en una eliminatoria que ha estado marcada por las fuertes medidas de seguridad que se han llevado a cabo. En el segundo encuentro los de Sergio Scariolo fueron más contundente y vencieron por 102-75, por lo que ahora, en Sofía, Bulgaria, tienen que tratar de cerrar un triunfo más para clasificarse para la Final Four que se disputará en Atenas entre el 22 y 24 de mayo.

Partidazo en Bulgaria

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto del Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto que corresponde al tercer partido de los playoffs de la Euroliga. Este choque no se puede disputar en Israel por culpa del conflicto bélico que azota a dicha zona, por lo que se tuvo que buscar otra sede y un fallo del equipo que ejerce como local ha provocado que el duelo se dispute en un pabellón muy pequeño cerca de la ciudad de Sofía.