Baloncesto
Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto hoy, en directo | Dónde ver gratis y última hora de los playoffs de la Euroliga
Sigue en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Hapoel Tel Aviv - Real Madrid de baloncesto de la Euroliga
Este Hapoel Tel Aviv - Real Madrid de baloncesto es el tercer partido de los playoffs de la Euroliga y se juega en Sofía
El Real Madrid, con una victoria, se meterá en la Final Four de la Euroliga
1Q - 3:00
Hapoel Tel Aviv 10-10 Real Madrid
Bryant sigue recortando distancias para el Hapoel… y vuelve a meter de dos para empatar.
1Q - 4:00
Hapoel Tel Aviv 6-10 Real Madrid
Triiiiple del Facu Campazzo. Metió de dos el Hapoel.
1Q - 5:00
Hapoel Tel Aviv 4-7 Real Madrid
Siguen fallando los locales, pero al Real Madrid también le está costando encontrar el aro rival y meter. Mici metió de dos para recortar distancias.
1Q - 6:00
Hapoel Tel Aviv 2-7 Real Madrid
Primera canasta del Hapoel, que corre a cargo de Micic.
1Q - 7:00
Hapoel Tel Aviv 0-7 Real Madrid
Triiiiiple de Alberto Abalde.
1Q - 8:00
Hapoel Tel Aviv 0-4 Real Madrid
Tuvo dos tiros libres el Hapoel y Oturu falló ambos, por lo que los israelíes siguen muy fallones en ataque.
1Q - 9:00
Hapoel Tel Aviv 0-4 Real Madrid
La primera canasta fue para Len, que también hizo un tapón posteriormente. Gran asistencia de Hezonja para que Abalde metiese de dos bajo el aro.
1Q - 10:00
¡Comienza el Hapoel Tel Aviv – Real Madrid!
Ya está en juego este apasionante y decisivo partido que el Real Madrid irá a ganar. La primera posesión es para los de Concha Espina.
¡Quintetos iniciales!
¡Ya sabemos cómo saldrán ambos equipos al partido!
- Hapoel Tel Aviv: Bryant, Micic, Radolph, Wainright, Oturu
- Real Madrid: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke, Len.
¡5 minutos!
Ahora sí que sí, esto está a punto de comenzar y en breves momentos les anunciaremos los quintetos iniciales del Real Madrid y del Hapoel Tel Aviv.
La previa
Aprovechamos que no queda nada para que comience este partidazo de la Euroliga para dejarles la mejor previa del Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto.
Hezonja
Uno de los mejores jugadores del Real Madrid es, sin duda, el croata y Sergio Scariolo se ha rendido a Mario Hezonja.
Dónde ver el partido del Real Madrid de baloncesto hoy
Este Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto se podrá ver en directo por televisión a través del medio de pago Movistar+. Recordamos que en DIARIO MADRIDISTA ofreceremos gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en este partidazo de los playoffs de la Euroliga.
El Hapoel Tel Aviv
El Real Madrid tiene todo de cara para estar en la Final Four de la Euroliga, pero hay que destacar la deportividad que demostró el Hapoel Tel Aviv en la capital de España.
Sergio Scariolo
El entrenador del Real Madrid de baloncesto ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa y ha hablado sobre la actualidad del equipo, incluida la ausencia de Tavares. Las palabras de Sergio Scariolo.
A qué hora es el partido del Real Madrid de baloncesto
Recordamos que este tercer partido de los playoffs de la Euroliga se juega hoy martes 5 de mayo y el horario escogido para el Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto fue el de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
El pabellón
Recordamos que hoy el Real Madrid de baloncesto jugará en un pabellón que no cumple con los requisitos de la competición, pero la Euroliga ha hecho una excepción en esta ocasión. Así es el pabellón de Botevgrad.
¡Una horita!
No falta nada para que arranque este tercer partido de los playoffs de la Euroliga donde el Real Madrid de baloncesto buscará la victoria para meterse en la Final Four de la máxima competición continental. ¡Vamos allá!
El Real Madrid de baloncesto está a un pasito de cerrar su pase para la Final Four de la Euroliga y para ello tendrá que ganar en este tercer partido al Hapoel Tel Aviv. Los de Concha Espina han viajado con la clara intención de sumar ese triunfo en Sofía, Bulgaria, y tratar de superar la encerrona que les espera en el Arena Botevgrad, donde caben unas 4.500 personas. Narramos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de este vibrante Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto.
Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto, en directo
Así están los playoffs de la Euroliga
Ahora mismo está casi decidido en los playoffs de la Euroliga, pero todavía pueden producirse muchos cambios. Por ejemplo, en el caso del Real Madrid de baloncesto, los de Sergio Scariolo consiguieron ganarle al Hapoel Tel Aviv en los dos primeros encuentros que se disputaron en la capital de España. El Fenerbahce también va 2-0 por delante en su eliminatoria frente al Zalgiris, por lo que los turcos lo tienen todo de cara. El Olympiacos también se ha impuesto en sus dos primeros choques al Mónaco en Grecia y ahora espera cerrar su pase a la final Four en suelo monegasco. La cruz es el Valencia, que tenía el factor cancha a su favor y ha perdido los dos encuentros en la ciudad del Turia frente al Panathinaikos.
A por la Final Four de la Euroliga
El Real Madrid arrancó estos playoffs de la Euroliga imponiéndose al Hapoel Tel Aviv por 86-82 en una eliminatoria que ha estado marcada por las fuertes medidas de seguridad que se han llevado a cabo. En el segundo encuentro los de Sergio Scariolo fueron más contundente y vencieron por 102-75, por lo que ahora, en Sofía, Bulgaria, tienen que tratar de cerrar un triunfo más para clasificarse para la Final Four que se disputará en Atenas entre el 22 y 24 de mayo.
Partidazo en Bulgaria
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto del Hapoel Tel Aviv – Real Madrid de baloncesto que corresponde al tercer partido de los playoffs de la Euroliga. Este choque no se puede disputar en Israel por culpa del conflicto bélico que azota a dicha zona, por lo que se tuvo que buscar otra sede y un fallo del equipo que ejerce como local ha provocado que el duelo se dispute en un pabellón muy pequeño cerca de la ciudad de Sofía.
1Q - 2:00
Hapoel Tel Aviv 10-15 Real Madrid
Triple de Andrés Feliz desde la esquina. Tuvo dos tiros libres Usman Garuba y metió ambos.