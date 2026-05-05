Hapoel Tel Aviv-Real Madrid: a un paso de la Final Four

El Real Madrid está a un paso de la Final Four de la Euroliga. Este martes tiene la oportunidad de sentenciar los play off contra el Hapoel Tel Aviv en campo ajeno y adquirir su billete para Atenas, donde tendrá lugar este año la pelea por el título entre los cuatro mejores clubes de la competición (18:00 horas). El equipo blanco quiere volver a ser uno de ellos después de quedarse fuera de la cita la temporada pasada, aun con Chus Mateo en el banquillo.

La realidad es que tiene la serie muy encarrilada tras sacar las dos victorias de la doble visita del Hapoel al Movistar Arena la semana pasada. La primera la obtuvo con más sufrimiento del esperado al final por cómo se dio el partido (86-82) y la segunda de forma muy contundente (102-75). De cara al tercero, el Real Madrid es consciente de que su rival lo dará todo al encontrarse con el agua al cuello.

De hecho, Scariolo pone el énfasis en llegar vivos y en forma a los últimos minutos después de que los israelíes tengan parciales de dominio en su cancha: «Si estás precavido, si sabes que te va a esperar un partido largo en el que tener mucha paciencia al inicio, no esperarte ir ganando incluso durante bastante parte del partido y llegas al final bien, en condiciones, con confianza, frescura… Luego ahí puedes tener una oportunidad de ganar».

El Real Madrid ha vencido al Hapoel en las cuatro ocasiones que se han cruzado a lo largo de esta Euroliga, una en Bulgaria y tres en casa, y ya es, junto al Barcelona, el segundo equipo al que más se ha enfrentado esta temporada. La de este miércoles será la quinta, por lo que el conjunto israelí sólo estará numéricamente por debajo de las seis del Valencia Basket, al que, además de los dos correspondientes partidos de Liga Endesa y Europa, se midió en la final de la Supercopa y en semifinales de la Copa del Rey para un total de seis.

Hapoel-Real Madrid, tercer asalto

El Hapoel puede igualar al Valencia, pero eso es lo que quiere evitar a toda costa el Real Madrid en Botevgrad. El equipo blanco visitará una ciudad desconocida para el público general del mundo del baloncesto, pero en la que sí ha jugado precisamente ante su rival en los play off. Ganó por la mínima después de que Mario Hezonja tuviese un lapsus y lanzase un triple con ventaja en la última posesión y que Vasilije Micic fallase la canasta decisiva tras el rebote.

El club blanco espera que el Arena de Botevgrad, que no es la cancha habitual del Hapoel en su exilio de Tel Aviv por la guerra, sino Sofía, se convierta en una ratonera. De hecho, su polémico presidente, Ofer Yannay, ha fletado de su bolsillo algunos aviones desde Israel para que puedan acudir a esta importante cita los aficionados de su equipo. La capacidad del pabellón es de 3.200 espectadores, pero habrá más teniendo en cuenta que en la visita del Real Madrid en la fase regular entraron 3.420 personas.

Por lo tanto, el ambiente será una caldera para un Real Madrid que aterriza con una ventaja lo suficientemente abultada como para poner fin a la serie en Bulgaria sin necesidad de llegar al quinto partido en Goya. Scariolo cuenta con todos para el choque, salvo el lesionado Edy Tavares, hacia el que tuvo unas palabras en la previa ante los medios en las que incitó al resto a dejarse el alma por el caboverdiano porque nunca se sabe cuándo te puede suceder algo así.

El italiano sólo puede hacer dos descartes y serán David Krämer e Izan Almansa, por lo que Gabriele Procida cubrirá el hueco libre de Tavares como ya hizo en el segundo compromiso, teniendo incluso algunos minutos al final en los que anotó el triple que hizo que el Real Madrid superase los 100 dígitos de anotación.

Así llegan los blancos a Bulgaria

Scariolo dio descanso a Facu Campazzo y Gaby Deck para el monumental duelo ante el UCAM Murcia, por lo que espera que aporten ese plus de frescura que no tienen los Hezonja, Théo Maledon o Trey Lyles, a los que más utilizó el pasado domingo. El Hapoel ya recuperó a su gran baluarte, Elijah Bryant, para el segundo choque tras sufrir un golpe en el tobillo que le impidió volver a cancha en el primero, y Dimitros Itoudis además cuenta con la baza de un Dan Oturu que se salió en el Palacio sin Tavares.

Además, los israelíes cuentan con una pequeña ventaja sobre el Real Madrid, que es haber tenido tres días de descanso tras regresar de la capital de España el pasado viernes. No jugaron competición doméstica este fin de semana y lo apostarán todo a este tercer partido que es una fecha histórica para un club que ha debutado esta temporada en la Euroliga tras coronarse la pasada en la Eurocup y que dará que hablar en los próximos años por su alta inversión. La Final Four a punto.