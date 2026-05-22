Así es el yate de vela más grande del mundo: 220 metros de eslora y tres velas gigantes de 1.500 metros cuadrados

Durante siglos, los grandes veleros representaron la forma más avanzada de navegar por los océanos. Después llegaron los motores, los enormes cruceros y la tecnología moderna, relegando las velas a un papel casi simbólico en la navegación comercial y turística. Sin embargo, un proyecto presentado recientemente en Francia pretende recuperar parte de ese legado marítimo y combinarlo con las innovaciones más avanzadas del siglo XXI. Así es el yate de vela más grande del mundo: el Orient Express Corinthian que, como cuenta un artículo de Gazzetta, es una embarcación que no solo destaca por su diseño espectacular, sino también por convertirse en el yate de vela más grande del mundo.

Con una eslora de 220 metros y una propuesta orientada al segmento del ultra lujo, este gigante del mar busca redefinir el concepto de crucero sostenible. Su lanzamiento supone la entrada de la histórica marca Orient Express en el mundo marítimo, trasladando al océano la exclusividad que durante décadas caracterizó a sus legendarios trenes. Pero más allá del lujo, el interés del proyecto radica en su sistema de navegación híbrida, capaz de aprovechar la fuerza del viento mediante enormes velas rígidas. El resultado es una embarcación que mira al pasado para responder a algunos de los desafíos ambientales del futuro.

Orient Express Corinthian: cómo es el yate de vela más grande del mundo

El Orient Express Corinthian fue presentado oficialmente en los astilleros de Saint-Nazaire, en Francia, una de las referencias mundiales en construcción naval. El proyecto ha sido desarrollado por Chantiers de l’Atlantique, compañía que lleva años investigando nuevas soluciones para reducir el impacto ambiental del transporte marítimo.

La embarcación pertenece a la innovadora clase Silenseas, concebida para combinar navegación a vela y tecnología híbrida.

Tres velas gigantes para aprovechar el viento

El elemento más llamativo del yate de vela más grande del mundo es, sin duda, su sistema de velas. El Corinthian incorpora tres mástiles de fibra de carbono que superan los 100 metros de altura. Sobre ellos se despliegan las denominadas velas SolidSail, una tecnología desarrollada específicamente para maximizar la captación del viento.

Cada vela cuenta con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados. En conjunto, el barco dispone de unos 4.500 metros cuadrados de superficie vélica, una cifra impresionante incluso para los estándares de la navegación moderna.

Lo más innovador es que los mástiles pueden girar automáticamente para adaptarse a la dirección del viento. Esto permite optimizar el rendimiento energético y reducir la dependencia de los motores convencionales durante buena parte de la travesía.

Un sistema híbrido pensado para el futuro

El barco no depende exclusivamente de ellas. Cuando las condiciones meteorológicas no son favorables, entra en funcionamiento un sistema de propulsión híbrido alimentado por gas natural licuado.

Este combustible continúa siendo de origen fósil, pero genera menos emisiones que otros utilizados habitualmente en grandes buques. La combinación entre navegación a vela y propulsión mecánica permite reducir de forma significativa el consumo energético.

Según datos difundidos por el sector naval francés, el proyecto podría ahorrar hasta 9.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año respecto a embarcaciones equivalentes. La Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) lleva años destacando la importancia de incorporar tecnologías más limpias para avanzar hacia una navegación más sostenible.

Lujo exclusivo para pocos pasajeros

A diferencia de los grandes cruceros turísticos que transportan miles de viajeros, el Orient Express Corinthian apuesta por una experiencia mucho más exclusiva. Con capacidad para únicamente 110 pasajeros, el objetivo es ofrecer privacidad, comodidad y atención personalizada.

El barco dispone de 54 suites de gran tamaño diseñadas con amplias superficies acristaladas para disfrutar de vistas panorámicas del mar. La decoración se inspira en la elegancia clásica asociada históricamente a la marca Orient Express.

La gastronomía, el diseño interior y la experiencia de viaje forman parte de una propuesta que busca diferenciarse claramente del turismo de masas.

Un laboratorio flotante para la navegación sostenible

Más allá del lujo, muchos expertos observan el proyecto como un experimento a gran escala. El transporte marítimo es responsable de una parte importante de las emisiones globales, y la búsqueda de alternativas energéticas se ha convertido en una prioridad para la industria.

La Organización Marítima Internacional (IMO) ha impulsado diferentes estrategias para reducir la huella ambiental de los buques durante las próximas décadas. En este contexto, proyectos como el Corinthian permiten evaluar hasta qué punto el viento puede volver a desempeñar un papel relevante en la navegación moderna.

Su primera temporada comercial se desarrollará en el Mediterráneo y el Adriático antes de cruzar el Atlántico rumbo al Caribe. Mientras sus futuros pasajeros disfrutarán de una experiencia exclusiva, ingenieros y especialistas seguirán observando atentamente su rendimiento. Porque este impresionante yate de vela más grande del mundo no solo transporta viajeros: también lleva a bordo una posible pista sobre cómo navegar de forma más eficiente en los océanos del futuro.