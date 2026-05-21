Brand TLD, el dominio propio que ya miran las empresas para proteger su marca en Internet

El Brand TLD empieza a ganar protagonismo entre las empresas que quieren proteger mejor su identidad en Internet. En un entorno marcado por el phishing, la suplantación de marcas y el crecimiento de las estafas informáticas, el dominio web ha dejado de ser solo una dirección de acceso para convertirse en una pieza estratégica de confianza. Así lo plantea Ubilibet, compañía especializada en la protección y optimización de la presencia online de marcas y negocios a través de dominios web, que sitúa este tipo de extensiones propias como una herramienta para ordenar, reforzar y blindar la presencia digital de una empresa.

El escenario ayuda a entender por qué este asunto vuelve a estar encima de la mesa. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron en España 489.248 infracciones penales vinculadas a la cibercriminalidad, frente a un total de 2.474.156 infracciones penales. Es decir, casi una de cada cinco ya se mueve en el ámbito digital. Las estafas informáticas concentraron 430.493 casos, el 88% de toda la cibercriminalidad registrada.

Qué es un Brand TLD

Un Brand TLD es una extensión de dominio propia de una marca. En una dirección web, el TLD es la parte que aparece después del último punto. ICANN lo define precisamente como esa parte final de la dirección, y en la nueva ronda de solicitudes vuelve a permitir que empresas, comunidades, gobiernos y otras organizaciones pidan operar activos digitales propios, como .brand , .city o .industry .

La diferencia con un dominio convencional es clara. Una empresa puede tener una web terminada en .com , .es o .net , pero no controla toda la extensión. Con un Brand TLD, la compañía puede construir su propio ecosistema digital bajo una terminación exclusiva. Por ejemplo, podría organizar sus servicios en direcciones del tipo clientes.marca , ayuda.marca , tienda.marca o promociones.marca . La base oficial de IANA recoge extensiones de marca como .apple , .bbva , .mango o .seat , asociadas a sus respectivos titulares.

Por qué vuelve a interesar a las empresas

El interés por los Brand TLD se ha reactivado porque ICANN ha abierto una nueva ronda de solicitudes de gTLD. La ventana de presentación comenzó el 30 de abril de 2026 y estará abierta hasta el 12 de agosto de 2026.

La ronda anterior, lanzada en 2012, permitió la introducción de más de 1.200 nuevos gTLD, incluidos dominios de marca, geográficos y genéricos. ICANN cita ejemplos como .microsoft , .sky , .africa , .berlin , .bank o .eco .

Para las empresas, la oportunidad no está solo en tener una dirección más llamativa. El valor real está en el control. Una marca puede decidir qué páginas existen bajo su extensión, cómo se organizan sus servicios y qué canales deben reconocer los usuarios como oficiales. En tiempos de webs clonadas, enlaces fraudulentos y campañas de phishing, esa claridad puede ser una ventaja.

Una capa visible frente a la suplantación

La ciberseguridad suele explicarse con contraseñas, autenticación en dos pasos, antivirus, certificados o sistemas de detección de amenazas. Todo eso sigue siendo necesario, pero el fraude digital también se apoya en algo mucho más simple, hacer creer al usuario que está entrando en la web correcta.

Ahí es donde un Brand TLD puede aportar una capa visible de confianza. Si una empresa logra comunicar que sus servicios oficiales están bajo una extensión propia, el usuario tiene una referencia más sencilla para distinguir entre un canal legítimo y una posible copia.

Mónica Sorribas, Legal & Brand Protection Manager de Ubilibet, resume esta idea al señalar que «la URL no es un detalle técnico», sino uno de los primeros puntos de contacto entre una marca y su cliente.

Esto no significa que un Brand TLD elimine por completo los riesgos. Un ciberdelincuente todavía puede intentar engañar con anuncios falsos, correos fraudulentos o dominios parecidos. Pero sí reduce la dispersión de la identidad digital y permite a la empresa crear una regla más fácil de entender: lo oficial está bajo su propia extensión.

Ordenar el ecosistema digital

Muchas compañías han acumulado dominios durante años. Web corporativa, tienda online, campañas temporales, páginas locales, promociones, áreas privadas y servicios de soporte. Ese crecimiento puede ser útil, pero también genera ruido si no existe una estrategia clara.

Ubilibet recomienda precisamente ordenar ese ecosistema para que el usuario pueda identificar con más facilidad las webs legítimas de una empresa. La lógica es sencilla: cuanto más clara, coherente y reconocible sea una dirección, más fácil será que el usuario confíe en ella y vuelva a utilizarla.

En sectores como banca, comercio electrónico, viajes, automoción o telecomunicaciones, donde la suplantación de marca puede tener un impacto directo en el cliente, esta organización resulta especialmente relevante. Un dominio propio no solo funciona como escaparate, también puede convertirse en una señal de autenticidad.

No es como registrar un dominio normal

La otra parte importante es que solicitar un Brand TLD no se parece a comprar un dominio tradicional. No basta con entrar en un registrador, elegir un nombre disponible y pagar una cuota anual. El proceso se tramita ante ICANN y exige cumplir requisitos técnicos, administrativos y operativos. La propia organización señala que el Applicant Guidebook es la hoja de ruta oficial para conocer las preguntas, requisitos y procesos de solicitud.

Por eso, este tipo de extensión tiene más sentido para empresas con una marca consolidada, presencia internacional, actividad intensa en Internet o riesgo real de suplantación. Para una pyme pequeña, probablemente siga siendo más urgente proteger sus dominios principales, activar medidas de seguridad básicas y vigilar posibles copias. Para una gran compañía, en cambio, un Brand TLD puede convertirse en una infraestructura de confianza a largo plazo.

El dominio también forma parte de la seguridad

La dirección web ya no es un detalle menor. En una Internet cada vez más fragmentada, donde el usuario llega a las marcas desde buscadores, redes sociales, anuncios, correos, mensajes y asistentes de inteligencia artificial, la URL funciona como una primera señal de legitimidad.

El Brand TLD no sustituye a la ciberseguridad tradicional, pero añade una capa visible de control, identidad y confianza. Y en un momento en el que las estafas informáticas pesan cada vez más dentro de la criminalidad registrada, que una empresa pueda demostrar de forma clara cuál es su espacio oficial en Internet puede marcar la diferencia entre proteger su marca o dejar que otros hablen por ella.