El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha apuntado por primera vez a una misa católica en la Sagrada Familia para capitalizar la visita del Papa León XIV después de haberse ausentado de los funerales católicos del Covid, las tragedias de la DANA y la catástrofe ferroviaria de Adamuz (Córdoba). En esos actos, Sánchez dejó solos a los Reyes, ya que la Familia Real sí acudió a las ceremonias religiosas. El Ejecutivo, sin embargo, organizó entonces ceremonias laicas en las que sí participó el líder socialista.

Sánchez estará presente en tres actos durante la visita apostólica del Papa León XIV, entre el 6 y el 12 de julio en España, durante la cual visitará Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, según han informado fuentes del Gobierno socialista.

El jefe del Ejecutivo tendrá, en primer lugar, un encuentro con el pontífice el lunes 8 de junio en la Nunciatura Apostólica, la embajada de la Santa Sede en Madrid.

El segundo acto en el que coincidirán Sánchez y Prevost está previsto para esa misma jornada. El Congreso de los Diputados acogerá un encuentro con miembros del Parlamento, es decir, tanto de la Cámara Baja como del Senado, en la propia sede del poder legislativo.

Ese mismo día, el Papa acudirá a una oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña. Sin embargo, ahí no estará presente el líder socialista.

El último acto al que acudirá Sánchez junto a León XIV es la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, el miércoles 10 de junio, además de la inauguración de la torre de Jesucristo. Tal y como han confirmado las fuentes del Ejecutivo, el presidente estará presente junto al Papa; además, estarán la Familia Real española y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

La ceremonia religiosa oficiada por el Papa León XIV reunirá unas 8.000 personas y la liturgia culminará con la bendición de la torre de Jesucristo. Según han explicado los organizadores, el aforo total se dividirá de forma equitativa para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes. Un total de 4.000 personas tendrán el privilegio de seguir la liturgia desde el interior de la basílica diseñada por Antoni Gaudí, mientras que otras 4.000 lo harán desde las zonas exteriores especialmente habilitadas.

El líder socialista no será el único miembro del Gobierno que acudirá a un acto católico durante la visita del jefe del Estado vaticano. Y es que desde La Moncloa confirman que al menos varios ministros estarán presentes en las misas que se oficiarán durante la visita del Papa a España.

Entre ellas, las de la madrileña Plaza de Cibeles, que se celebra el domingo 7 de junio a las 10 de la mañana. Sin embargo, aún no se ha confirmado qué titulares de cartera estarán presentes en cada uno de esos actos.

Ausencia de Sánchez en actos religiosos

La presencia de Sánchez en el acto choca con la ausencia del líder socialista en actos religiosos en el pasado. El primero de ellos fue el funeral religioso por las víctimas de la pandemia del Covid, que se celebró en julio de 2020. A ese acto sí asistieron los reyes, que no contaron con la presencia del jefe del Gobierno: Sánchez había viajado a Lisboa para reunirse con el entonces primer ministro portugués, António Costa.

Tampoco acudió al funeral religioso de la DANA, tras la muerte de más de 200 personas. Sánchez dejó solos nuevamente a los jefes de Estado en una ceremonia, celebrada en diciembre de 2024 en Valencia, rodeada de un clima hostil después de la agitada visita a Paiporta de Sánchez, Mazón y los Reyes. Sí que estuvo, en este caso, en el funeral laico que se desarrolló en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Sánchez tampoco estuvo en el funeral del Papa Francisco, predecesor del actual León XIV. En aquel caso, la delegación española estuvo encabezada por los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Por último, el líder socialista tampoco acudió al funeral religioso tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) en la que perdieron la vida 46 personas tras el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior choque con un Alvia que circulaba a máxima velocidad. El Ejecutivo se vio obligado a posponer la celebración laica debido al rechazo de las familias.

Sánchez sí que estuvo en otras ceremonias antes de convertirse en el jefe del Ejecutivo. Acudió, el 15 de diciembre de 2015, al funeral que se ofició por dos policías asesinados en Kabul (Afganistán) en la plaza de la Comisaría de Canillas. También acudió al funeral de la soprano Montserrat Caballé, en octubre de 2018, ya como presidente. También estuvo, más recientemente, en el funeral del ex presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.