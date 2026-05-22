Cine gratis desde casa: las 7 mejores películas sin suscripción que puedes ver este fin de semana en el streaming

Las plataformas no dejan de subir los precios. Tanto que, a día de hoy, parece una quimera poder tener acceso a más de una marca de películas y series online. Por ejemplo, el plan básico con anuncios de Netflix ya cuesta casi 9 euros, y si quieres disfrutar de Disney Plus en su versión estándar, la casa del ratón te obliga a desembolsar 11 euros al mes. Esquivando dicha problemática, hoy traemos 7 recomendaciones de cine completamente gratis que están disponibles en el streaming de RTVE Play. El plan perfecto para un maratón cinéfilo este fin de semana:

Cine completamente gratis: 7 títulos del streaming perfectos para el fin de semana

1. ‘Mi querida señorita’

Fue una cinta revolucionaria en nuestro país. Aprovechando el reciente remake producido por Los Javis, nunca está de más poner en valor este drama sobre la transexualidad que consiguió una nominación al Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1973.

Dirigida por Jaime de Armiñán, la historia nos pone en la piel de Adela Castro, una mujer soltera de provincias que sabe que no es una mujer normal. Se afeita cada día y siente atracción por su criada. Un día va al médico y a sus 43 años, descubre cómo en realidad es un hombre.

Disponible gratis hasta el 24 de mayo de 2026

2. ‘Segundo premio’

Si te gusta el indie español, Segundo premio es tu película. Un largometraje que, más allá de contar la vida y obra de Los Planetas, imprime la leyenda del grupo granadino. Su creativa puesta en escena y las grandes interpretaciones de su elenco la convierten automáticamente en un filme de culto venerado por toda una generación de espectadores.

Disponible gratis hasta el 23 de diciembre de 2045

3. ‘Anatomía de una caída’

Podría haberse llamado «Anatomía de un matrimonio», pues el thriller judicial de Justine Triet termina siendo una radiografía de la relación de Sandra, la protagonista, que de la propia incógnita investigada en la trama: ¿Se tiró Samuel de la ventana o le empujó su mujer? Los únicos que podrían saber lo sucedido son el perro familiar y Daniel, el hijo ciego de ambos. Una joya del cine reciente que tendremos gratis en el streaming hasta casi mediados del próximo año.

Disponible gratis hasta el 4 de agosto de 2027

4. ‘Molly’s Game’

Durante décadas, Aaron Sorkin demostró ser uno de los guionistas norteamericanos más talentosos. Pero a partir de 2017 con Molly’s Games supimos ver en él también a un fantástico director. Su ópera prima adapta las memorias de Molly Bloom y partiendo de hechos reales, cuenta la historia de esta ex esquiadora olímpica que terminó ganando millones de dólares organizando partidas de póker.

Disponible gratis hasta el 2 de junio de 2026

5. ‘La doncella’

Si amaste Parásitos por los giros de guion y la exploración de la maldad humana, la adaptación de la novela de Sarah Waters por parte de Park Chan-wook va a provocarte una sensación parecida. Durante la colonización japonesa, una joven es contratada como la criada de una acaudalada en una mansión donde nada es lo que parece.

Disponible gratis hasta el 19 de diciembre de 2026

6. ‘Casino’

Los fans de Martin Scorsese siempre debaten entre ese binomio temático formado por Uno de los nuestros y Casino. Sin entrar a valorar cuál de las dos es superior, la estética de Las Vegas y la interpretación de Sharon Stone bien merecen una tarde de cine gratis en el streaming, desde la comodidad del hogar.

Disponible gratis hasta el 30 de noviembre de 2026

7. ‘Cinco lobitos’

Antes de lograr la aprobación general con Los domingos, Alauda Ruiz de Azúa se llevó el Goya a la mejor dirección novel gracias a este retrato de vulnerabilidad en la maternidad. La cinta cuenta además con las actuaciones fantásticas de Susi Sánchez y la protagonista, Laia Costa.