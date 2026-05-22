Dura 3 horas, pero es la película más entretenida de Martin Scorsese y una de las más vistas de Prime Video

Mientras esperamos el estreno de What happens At Night o su cinta biográfica sobre la vida de Jesús de Nazaret, las plataformas de streaming nos ofrecen siempre la posibilidad de volver a disfrutar de algunas de las mejores películas de Martin Scorsese, encontrando hoy en Prime Video la recomendación diaria que siempre merece la pena revisitar o, si se es todavía más afortunado, poder ver su metraje de forma ignota. No, en esta ocasión no nos referimos a ninguno de sus principales clásicos, sino a uno de los últimos largometrajes redondos estrenados por el neoyorquino: la divertida y excesiva sátira sobre la ambición desmedida, El lobo de Wall Street.

A pesar de haber logrado la aprobación de la crítica con sus últimos trabajos, el impacto popular de largometrajes como El irlandés (2019) o Los asesinos de la luna (2023) nos ha terminado trayendo un Scorsese menor. Mejor que la mayoría de autores actuales, pero menor en comparación con el genio promedio de su filmografía. Por otro lado, el cineasta italoamericano tampoco ha sido nunca un narrador taquillero. Aunque El lobo de Wall Street fue una rara avis en su trayectoria, al recibir tanto la aclamación académica como la asistencia masiva a los cines por parte del público. El filme biográfico sobre Jordan Belfort recaudó 392 millones de dólares y obtuvo cinco nominaciones a los Oscar.

Con una duración de tres horas, la extensión del trabajo de Scorsese podría asustar a cualquier suscriptor de Prime Video. Sin embargo, el retrato y ascenso al poder económico de Belfort es irremediablemente adictivo. Un torbellino de ritmo frenético que termina sintiéndose como un suspiro.

Una hiperestimulante sátira de Wall Street

El lobo de Wall Street se fue de vacío en la alfombra roja en detrimento de ejercicios mucho más amables como 12 años de esclavitud y Gravity. La trama retrata la historia real de Belfort, un ambicioso corredor de bolsa que termina fundando su propia compañía en Nueva York, Stratton Oakmont. Mediante pura manipulación económica y estafas a los contribuyentes, Belfort escala de posición hasta verse sumergido en una dinámica criminal, agitada por las drogas y la corrupción sin salida.

El elenco está capitaneado por un excelso Leonardo DiCaprio como Belfort y una ristra de actores secundarios que complementan a la perfección las locuras del libreto de Terence Winter (Boardwalk Empire), cargado de humor negro. Jonah Hill, Kyle Chandler, Cristin Milioti, Jon Bernthal y el director Rob Reiner están fantásticos encarnando a sus personajes. Eso sí, quien roba todas las miradas es una, por aquel entonces desconocida, Margot Robbie.

Los gánsteres de Scorsese dejan paso aquí a otro tipo de mafiosos: las élites económicas que operan sin ningún código u honor.

Las grandes películas de Scorsese en Prime Video

Aparte de El lobo de Wall Street, Scorsese tiene una amplia variedad de títulos de su filmografía en Prime Video: