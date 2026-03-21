Primera imagen de ‘What Happens At Night’: lo nuevo de Scorsese con DiCaprio y Jennifer Lawrence

Últimamente a Martin Scorsese lo hemos visto más delante de las cámaras o el apartado ejecutivo, que sentado en la silla de director. Porque aunque parezca mentira, ya han pasado más de tres años desde el estreno de la genial Los asesinos de la luna. Desde entonces, el realizador de Taxi driver (1976) ha producido títulos como la española Escape (2024), protagonizado su documental Mr. Scorsese y haciendo una parodia de sí mismo en la tronchante The Studio (2025). En el presente 2026, el italoamericano volverá a aparecer como actor en Outcome y producirá junto a Spielberg, la miniserie de El cabo del miedo. No obstante, los fans del cineasta pueden estar tranquilos. Apple Original Films acaba de compartir la primera imagen oficial de What Happens at Night, la próxima cinta en la que volverá a contar con DiCaprio y donde dirigirá por primera vez a Jennifer Lawrence.

Sin todavía una fecha de estreno oficial, el proyecto se encuentra actualmente en plena producción en la República Checa y tanto el actor como Scorsese compartieron la primera instantánea en sus redes sociales hace un par de días. What Happens at Night adapta la novela homónima de Peter Cameron a través de un guion de Patrick Marber (Closer) y aparte de contar con DiCaprio y Lawrence en los roles protagónicos, el largometraje cuenta con todo un elenco secundario de rostros conocidos. Desde Mads Mikkelsen (La caza) a Patricia Clarkson (Los intocables), pasando por Jared Harris (El curioso caso de Benjamin Button) y Welker White (Uno de los nuestros).

Primera imagen de DiCaprio y Lawrence en ‘What happens at Night’

A new Martin Scorsese film starring Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence.#WhatHappensAtNight is now in production. pic.twitter.com/1hGlPomsCd — Apple TV (@AppleTV) March 19, 2026

La instantánea publicada por el estudio nos muestra a DiCaprio y Lawrence agarrados de la mano en un paisaje profundamente nevado y en la dirección contraría a un vehículo que seguramente los acaba de dejar en el lugar donde comienza la historia.

El relato es un thriller sobrenatural que si atendemos al material primigenio de Cameron, narra la siguiente sinopsis: «Una pareja estadounidense anónima viaja a una extraña ciudad europea nevada para adoptar un bebé. Es un viaje difícil que deja a la esposa, que lucha contra el cáncer, extremadamente débil. Su marido teme que la enfermedad de esta haga que el orfanato termine negándose a entregar al pequeño. En su viaje, ambos se hospedarán en el extraño hotel Borgarfjaroasysla Grand Imperial, encontrándose allí a un grupo de personajes extravagantes en un lugar donde nada es lo que parece».

What Happens at Night marca la séptima colaboración del actor con Scorsese. Una relación profesional fructífera a la que todavía le quedarían al menos, otras tres cintas para igualar el número de películas compartidas del director con su otro actor fetiche, Robert De Niro.

El futuro de Scorsese

A sus 83 años, Scorsese no tiene planeado abandonar la dirección. Tras estrenar What Happens at Night en algún momento de 2027, en su futura filmografía encontramos una película biográfica sobre la vida de Jesús y un retrato cinematográfico sobre Frank Sinatra. Por su parte, DiCaprio está inmerso en el desarrollo de Heat 2.

Tendremos que esperar bastante para conocer más avances y piezas promocionales de la próxima cinta del cineasta. Sobre todo, teniendo en cuenta que nos tiramos la mayor parte de la promoción de Los asesinos de la luna con una única imagen hasta su premiere mundial en el Festival de Cannes.