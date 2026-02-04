Así luce Javier Bardem como el villano de ‘El cabo del miedo’: ¿cuándo se estrena la nueva serie de Apple TV?

David Chase, creador de Los Soprano, aseguró hace algunos meses que la época dorada de la ficción televisiva había muerto. No es por llevarle la contraria al genio showrunner, pero en 2025 el nivel de las series de televisión ha sido bastante superior al del celuloide. Con ejemplos como The Studio, Adolescencia o Pluribus parece evidente que todavía la pequeña pantalla ocupa un papel memorable en el audiovisual internacional. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad ingente de proyectos que aparecen mensualmente en el ecosistemas de las plataformas de streaming. Uno de los más esperados es sin duda, la versión serializada de la novela homónima de John D. MacDonald que prepara Apple TV, con Javier Bardem siendo el villano principal de esta nueva adaptación de El cabo del miedo.

Creada por Nick Antosca, responsable de Nuevo sabor a cereza (2021) y Candy: Asesinato en Texas (2022), esta actualizada aproximación llega 35 años después del remake dirigido por Martin Scorsese y producido por Steven Spielberg que nos traía de nuevo, aquel neo-noir en clave de thriller realizado por J. Lee Thompson. Robert Mitchum fue el primer antagonista y tras él, la más reconocible (y parodiada) encarnación de Robert De Niro. Ahora el turno le ha llegado a Bardem, al que ya hemos podido ver en las primeras imágenes promocionales en la piel de esta revisión de Max Cady, el vengativo expresidiario de El cabo del miedo.

Bardem es Max Cady, el villano de ‘El cabo del miedo’

En esta ocasión, Scorsese se une a Spielberg en la producción, La historia de El cabo del miedo se contará a través de 10 episodios de aproximadamente una hora, dirigidos por Morten Tyldum (The imitation Game). El realizador noruego es un viejo conocido de Apple TV, pues ha colaborado con el terminal en la realización de varios episodios de dos de sus series originales; Defender a Jacob y Silo.

#CapeFear. Coming June 5 to Apple TV. The classic thriller reimagined for TV from Executive Producers Martin Scorsese and Steven Spielberg starring Javier Bardem, Amy Adams, and Patrick Wilson. pic.twitter.com/HqseVikuj0 — Apple TV (@AppleTV) February 4, 2026

Las primeras instantáneas de la serie las conocemos gracias al Apple TV Press Day. Un evento celebrado hace escasas horas en California, donde la prensa pudo ver el primer tráiler, con Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson como los protagonistas principales de El cabo del miedo.

En la rueda de prensa, Wilson explicó que la serie huirá del maniqueísmo y según Adams, el personaje de Bardem «traerá carisma, pero también vulnerabilidad», tal y como recogía el medio El Comercio. Más allá de este trío estelar de intérpretes, el elenco secundario se completa con CCH Pounder, Anna Baryshnikov, Jamie Hector, Clara Wong, Ron Perlman, Ted Levine, Margarita Levieva y Patrick Fischler.

¿Cuándo se estrenará?

Apple TV lanzará los dos primeros capítulos de El cabo del miedo el 5 de junio de 2026. Después, emitirá uno cada viernes hasta el episodio final, programado para el 31 de julio.

En el horizonte del presente año, el estudio tiene presente el estreno de series tan prometedoras como Neuromancer, Margo tiene problemas de dinero y Lucky. ¿Conseguirá Bardem pasar a la historia como un villano a la altura del Max Caddy de Mitchum y De Niro?