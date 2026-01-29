El Cosmere llega a Apple TV: Brandon Sanderson tendrá varias adaptaciones en el servicio de streaming

Desde la despedida de Juego de Tronos, no son pocas las ficciones que han intentado reinar en el ámbito fantástico televisivo. El propio mundo de George R.R. Martin se ha expandido con las precuelas La casa del dragón y El caballero de los Siete Reinos y en Amazon han fracasado sideralmente con las adaptaciones de La rueda del tiempo y Los anillos de poder. Sin embargo, el empeño de las compañías de streaming no desiste y si en HBO Max ya ruedan la versión para la pequeña pantalla de la historia de Harry Potter, ahora la que ha dado un paso al frente es Apple TV a través de un trato histórico con el escritor Brandon Sanderson: el estudio ha cerrado un acuerdo por los derechos de los libros del Cosmere, su complejo universo literario.

Todavía no existe un anuncio oficial de qué proyecto será el primero en desarrollarse, pero desde el otro lado del charco ya hablan de varios largometrajes sobre la saga Mistborn (Nacidos de la bruma) y una serie centrada en Archivo de tormentas. De hecho, en el caso del segundo, la plataforma ya habría encontrado en Theresa Kang a una de sus productoras ejecutivas destacadas. La firma de Apple TV y Brandon Sanderson supone un triunfo final para el sello, ya que el autor superventas se habría reunido con la mayoría de los directores de los principales estudios de Hollywood.

Apple TV consigue el universo de Brandon Sanderson

Según las principales fuentes norteamericanas, Apple TV le otorgaría a Brandon Sanderson un control total y exclusivo sobre las adaptaciones de su obra. El de Nebraska será casi una figura de co-showrunner, escribiendo, produciendo, asesorando y teniendo la última palabra en todas las aprobaciones necesarias. Algo que ni siquiera perfiles como R.R. Martin y J.K. Rowling han tenido con las exitosas versiones de sus trabajos literarios.

El interés de la industria en la bibliografía fantástica de Sanderson no debe sorprendernos. El autor tiene toda una legión de acólitos enganchados a su cosmos fantástico, siendo uno de los escritores más prolíficos de la actualidad. Ese nivel de engagement con la audiencia no tiene su recompensa únicamente en la venta de libros. Sanderson creo una campaña de crowdfunding en Kickstarter para cuatro novelas, llegando a recibir donaciones de sus lectores por un total de 42 millones de dólares. Un hito histórico dentro de la plataforma.

En conjunto, sus libros han vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo e incluso, lidera su propia convención de fantasía fundada a principios de la presente década.

La complejidad del Cosmere

El reto de llevar el Cosmere al audiovisual, más allá de las complicaciones derivadas de la recreación con efectos especiales y pantallas verdes, reside en una arquitectura narativa que no tiene nada que ver con el resto de universos cinematográficos compartidos que conocemos.

Los libros transcurren en varios mundos y épocas con una premisa antológica: el asesinato de Adolnasium. Un ente cuyo poder se divide en 16 fragmentos que son esparcidos por los propios conspiradores en diferentes mundos, generando varios tipos de magia en un universo que el escritor define como el «Cosmere». Así por ejemplo, en Nacidos de la Bruma existen unos magos que manipulan metales para derrocar a un imperio tiránico y Archivo de Tormentas versa su historia en un mundo de caballeros mágicos y unos monstruos conocidos como los Portadores del Vacío.