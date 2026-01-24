George R.R. Martin es tajante con la nueva serie de ‘Juego de Tronos’: «No sé si hace falta tanta mierda»

Han pasado casi siete años desde la emisión del episodio final de la ficción favorita de los amantes de Poniente. Pero su rico universo abarca tantas épocas y personajes, que hablar de un final se antoja en su caso como algo completamente paradójico. Por eso, no es de extrañar que después de La casa del dragón, ahora hayamos tenido el estreno reciente una nueva serie de Juego de Tronos titulada El caballero de los Siete Reinos. Por supuesto, tras la emisión del piloto, los acólitos de la franquicia han acudido en masa para conocer la opinión directa del gran creador detrás de los Stark, los dothrakis, Desembarco del Rey y los caminantes blancos. Y ¿qué le ha parecido el primer episodio a George R.R. Martin? Bueno, pues el escritor tiene una pequeña crítica que hacerle al showrunner, Ira Parker.

(A continuación se revelan detalles del capítulo inicial de El caballero de los Siete Reinos).

A diferencia de la trama principal con la que conocimos este mundo medieval cargado de fantasía y su bélica precuela, la nueva serie de Juego de Tronos no destila la ambición de sus predecesoras. Cualidad que se aprecia ya en el propio formato, donde descubrimos cómo la primera temporada de la trama de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su escudero, Egg (Dexter Sol Ansell) sólo tendrá seis episodios de 40 minutos. Cronológicamente, la historia se sitúa un siglo antes de los acontecimientos del serial original, adaptando Cuentos de Dunk y Egg, una serie de relatos de caballería.

Martin no puede estar descontento con la fidelidad respecto al papel. Él mismo ejerce como productor ejecutivo y ha validado cada uno de los guiones del proyecto. De hecho a mediados del año pasado, el novelista norteamericano aseguró que le «encantaba». La confianza de HBO Max es máxima y Parker y su equipo ya se encuentran desarrollando La Espada leal, el siguiente arco que versiona el segundo fragmento de las aventuras de esta insólita pareja. Pero a pesar del cariño al material original, hay una decisión relacionada con el humor escatológico que el autor no entiende demasiado bien.

La nueva serie de ‘Juego de Tronos’: «¿Pero qué es esto?»

El suceso en cuestión se da tras la muerte del mentor del protagonista a los pocos minutos de iniciarse el piloto. Duncan ha decidido convertirse en caballero y con ello, vemos un plano cerrado del rostro del héroe acompañado de las imponentes notas musicales del compositor Ramin Djawadi. Sin embargo, estas se ven interrumpidas por los pedos y por un plano general que revela cómo en realidad, el aspirante a héroe titular está haciendo de vientre detrás de un árbol. Juego de Tronos siempre ha tenido algo de humor, pero nunca la propiedad intelectual había sido tan explícita y autoparódica.

La decisión narrativa ha sido criticada en redes y por supuesto, George R.R. Martin ha expresado su opinión al respecto (vía THR):

«No es que mis personajes no hagan caca, pero normalmente no escribo sobre ello (…) cuando vi el corte preliminar puse en mis notas ‘¿Pero qué es esto? ¿A qué viene? No sé si hace falta tanta mierda’».

Marcar el tono muy pronto

El creador de la nueva serie de Juego de Tronos explicó que la decisión tenía como intención dejar muy claro el nuevo tono de esta especie de spin-off, precuela. «Drunk no es un héroe todavía», relataba Parker.

El segundo capítulo de El caballero de los Siete Reinos llegará a HBO Max el próximo lunes, 26 de enero.