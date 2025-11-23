7 temporadas y más de 10 años: todo lo que sabemos sobre la nueva serie de Harry Potter

Hace ya dos años que saltó la noticia de que la saga de novelas de Harry Potter escrita por J.K. Rowling se adaptaría a una serie. Una gran noticia para sus seguidores que son millones en el mundo que tienen muchas ganas de conocer todos los detalles de la nueva producción. Aunque la adaptación a serie fue anunciada como un proyecto de Max, al final nos hemos enterado de que llevará la firma de HBO. Aunque a primera vista esto parezca lo mismo, no lo es porque el sello de calidad que aporta HBO es mucho mayor que el de Max. Por ahora lo que ha trascendido por un post de Max en una red social es lo siguiente: «La serie de Harry Potter para ‘Max’ tendrá 7 temporadas, una por cada libro. Durará más de 10 años. Será 100% fiel a la obra literaria y se convertirá en la mayor inversión de Warner de la historia».

Aunque el comentario vuelve a incidir en que la serie será para MAX, se confirma que tendrá una temporada, una por cada novela de la saga, y que durará 10 años. Además, como su autora y sus seguidores quería la serie será totalmente fiel a la saga de novelas y contará con un buen presupuesto. La adaptación de las novelas a la serie la hará Francesca Gardiner, a la que conocemos por su trabajo en Sucession y Mark Mylod, que dirigió más de una docena de episodios de esta misma serie, dirigirá varios episodios y también será productor ejecutivo.

Cuándo estrenan la serie de Harry Potter

Por el momento Max no ha ofrecido una fecha una fecha de estreno para la serie de Harry Potter.

El gran presupuesto de la serie de Harry Potter

Una de las grandes incógnitas de la producción de esta serie es si el presupuesto superará al de otras de HBO como La casa del dragón. Por ahora, lo que sabemos es que será “la mayor inversión de Warner de la historia”. Por ahora, Casey Bloys, CEO de HBO,el presupuesto será mayor al que se gastó en la saga inspirada en los libros de George R. R. Martin (Tanto GoT como House of the Dragon), convirtiéndose así en la ficción televisiva más cara de la historia.

En 2023 MovieWeb publicó una noticia en la que explicaba que la intención de Casey Bloys, presidente y CEO de contenidos de HBO y Max, de invertir más de 125 millones de dólares por temporada. Esto está por encima del presupuesto que tuvo Juego de Tronos en su temporada más cara. Parece ser que Casey explicó que se hará «lo que sea necesario para rodar una serie de calidad». Una serie que superará a lo que costó La casa del dragón, Juego de tronos o GoT. En Netflix una de las más caras ha sido El problema de los tres cuerpos de la que se rumorea que costó unos 200 millones por temporada.

En cuanto a la fecha de estreno en Max, que es una de las grandes preocupaciones de sus seguidores, será a finales de 2026, según ha confirmado Rosa Tévar, vicepresidenta de Warner Bros. Discovery para España y Portugal. Tendremos que estar atentos a cómo va evolucionando la producción y el rodaje porque ya estamos en julio de 2024 y no sabemos nada. Por como se está desarrollando la primera parte del proyecto, lo más posible es que una producción de tal envergadura se retrase unos meses más, aunque se irá poco a poco viendo.

Otra de las grandes incógnitas de esta serie que producirá Max con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television son la identidad de los actores protagonistas y, por ahora, lo único que se ha confirmado es que serán nuevos. Hay que tener en cuenta que los seguidores de la saga tienen en su retina todavía las imágenes de los actores Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, por lo que va a ser bastante complicado sustituirlos por caras nuevas.

Adaptación a las novelas de J.K. Rowling

Uno de los grandes retos es que la serie se mantenga lo más fiel posible a los libros de J.K. Rowling y ya se ha confirmado que irá sumando detalles y escenas que las películas dejaron afuera por una cuestión de tiempo. Hay que tener en cuenta que cada temporada tendrá de 8 a 10 episodios de una duración de una hora, por lo que podrá añadir otras escenas de las novelas que no pudimos ver en las películas que tenían solo cada una dos horas y media de duración.

La autora de los libros de Harry Potter J. K. Rowling tendrá una gran implicación en el proyecto de la nueva serie ya que ejercerá como productora ejecutiva. Esto ya lo hizo ya en la saga spin-off Animales fantásticos de la que fue productora. Evidentemente hará todo lo posible para que la serie tenga la máxima fidelidad.

Por ahora, sus seguidores se tienen que conformar con un tráiler y un teaser en los que se ha respetado la misma tipografía de las películas para el título y la banda sonora de John Williams. Unos detalles que han gustado a los seguidores porque dan la pista de una continuidad con las películas.