Los fans de Harry Potter no pueden esperar más: la novedad en forma de serie más esperada ya es real

Los seguidores de la franquicia Harry Potter están de enhorabuena porque la futura producción de la nueva serie va viento en popa. La plataforma de streaming HBO acaba de anunciar varias novedades sobre esta serie que indican a los seguidores que se está avanzando en la producción de la serie. Todo apunta a que podremos ver esta nueva serie en 2026, que es la fecha esperada de estreno. Lo primero que ha trascendido son los nombres de los que van a estar a los mandos de la producción. Francesca Gardiner va a ser showrunner y productora ejecutiva de la serie y Mark Mylod será productor ejecutivo y director de varios episodios. Aunque todavía no se conocen los nombres de los actores que tendrán que dar vida a los entrañables personajes de esta nueva serie, ya se van conociendo algunos detalles jugosos de esta ambiciosa producción que todos los seguidores de Harry Potter ya tienen ganas de ver.

Francesca Gardiner es una conocida profesional de la industria de la televisión a la que se conoce por su trabajo en producciones de éxito como Sucesión, La materia oscura y Killing Eve. Por otro lado, HBO ha anunciado que Mark Mylod será productor ejecutivo y director de varios episodios de la nueva serie de Harry Potter. A Mylod le conocemos por su trabajo en Sucessión, Juego de Tronos y The Last of Us. Por lo tanto, Gardiner escribirá y producirá la serie de Harry Potter y Mylod producirá y dirigirá varios episodios en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Televisión.

Lo que ya sabemos de la nueva serie de Harry Potter

Veinte años después del estreno de Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), Warner Bros. Discovery parece que va acelerando las gestiones para la producción de esta serie basada en la saga de fantasía basada en las conocidas novelas de J. K. Rowling. La serie, según ha confirmado HBO recientemente, será «una adaptación fiel de la querida serie de libros» y contará con un nuevo reparto que busca liderar una nueva generación de seguidores del fenómeno Harry Potter.

Además, la nueva serie de Harry Potter va a contar en la producción ejecutiva a través de Brontë Film and TV de la escritora J.K. Rowling. La propia autora se ha involucrado totalmente en la elección de Neil Gardiner como showrunner, lo que garantiza su peso en esta producción.

El siguiente paso va a ser encontrar a los integrantes del reparto de la nueva serie. Se espera que la escritora J.K. Rowling también esté involucrada en su elección ya que es una decisión crucial para el éxito de esta producción de HBO. Hay que tener en cuenta que se va a tratar de una ambiciosa producción y hay que atar todos los cabos. Cuando se anunció el proyecto se indicó que esta nueva serie «permitirá un grado de profundidad y detalle que sólo ofrece una serie de televisión de larga duración».

La presencia del realizador David Heyman en la nueva serie

Esta nueva serie de Harry Potter va a contar con el realizador británico David Heyman. Un gran profesional que fue nominado a los Oscar por la película Barbie (2023). La elección se debe a que el realizador británico ha participado en en las ocho películas de la saga, desde Harry Potter y la piedra filosofal (2001) hasta Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1 (2010). También ha estado implicado en las tres cintas de Animales fantásticos. Por lo tanto, su incorporación al equipo técnico como productor ejecutivo de la nueva serie es una buena noticia para los fans de sus películas.

Otra de las grandes incógnitas para los seguidores de la saga son los detalles de la trama de la serie que todavía se mantienen en secreto. Aunque no hay nada confirmado, lo más lógico es que cada temporada de la nueva serie se detenga en un libro diferente.

Un HBO Originals

Otro de los cambios es que la serie se podrá ver en Estados Unidos por las dos plataformas de streaming: HBO y Max. En esta última ya se había anunciado en un primer momento. Esto se debe a que la compañía ha decidido que la nueva serie de Harry Potter y otras producciones como Welcome to Derry, la precuela de It pasen a ser HBO Originals en vez de Max Originals. Esto no afectará a los suscriptores de España ya que aquí se verá en Max si no hay ningún cambio antes de 2026.

Sobre si podremos seguir disfrutando de las películas de Harry Potter en la plataforma de streaming en un comunicado HBO ha explicado que «cada temporada llevará a Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias en todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y apreciadas seguirán siendo el núcleo de la franquicia y estarán disponibles para ver globalmente».