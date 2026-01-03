Netflix enciende la expectación: en enero vuelve la serie de época más elegante y adictiva, al nivel de Downton Abbey

Si existe un género que se ha potenciado exponencialmente con el auge del streaming, ese es el de los dramas de época. Downton Abbey, The Great, La promesa, La Marquesa de Merteuil…las historias y amoríos de la aristocracia y la realeza viven en la actualidad un auge notorio para los suscriptores de las plataformas. Pero a pesar de la ingente cantidad de estas producciones, los espectadores saben de sobra cuál es la auténtica reina de la tipología temática televisiva. Sí, en pocos días Netflix estrena más capítulos de Los Bridgerton, una ficción que vuelve con una cuarta temporada que promete pulverizar todos los récords del estudio dirigido por Ted Sarandos y Greg Daniels.

La «gran N roja» está viviendo un comienzo de 2026 muy especial. Por un lado, el inicio del mismo ha supuesto la despedida de Stranger Things y porque por otro lado, a finales del presente mes de enero, Netflix ha comunicado que vuelve Los Bridgerton con un nuevo arco de personajes, incluyendo a todos esos roles que conocimos en anteriores temporadas. La última ronda de capítulos se estrenó en 2024, logrando casi replicar el hito de la presentación oficial de la serie. Los Bridgerton 3 se encuentra actualmente en el puesto nº 8 del top 10 histórico de la compañía, acumulando 106 millones de visualizaciones. El debut de Chris Van Dusen en cambio, todavía mantiene su estatus desde 2020, con un sexto puesto auspiciado por 113 millones de visualizaciones. ¿Logrará Los Bridgerton 4 volver a ser un fenómeno viral a la altura de sus antecesoras? ¿en qué personaje se centrarán en esta ocasión? ¿cuántos capítulos tendremos? ¿cuándo se estrena?

Netflix enciende la expectación: vuelve ‘Los Bridgerton’

¿Qué escándalos nos esperan esta vez 👀? La temporada 4 de ‘Los Bridgerton’ llega en dos partes: la parte 1 se estrena el 29 de enero y la parte 2, el 26 de febrero. pic.twitter.com/Nd3pcU0Iut — ɐñɐdsƎ xı̣ןɟʇǝN (@NetflixES) October 13, 2025

Según la sinopsis oficial compartida por Netflix, la cuarta temporada de Los Bridgerton pondrá el foco en el segundo hijo de la familia, el bohemio Benedict Bridgerton. Encarnado nuevamente por Luke Thompson, el personaje parece negarse a sentar la cabeza y formar una familia, a pesar de que sus hermano mayor y menor ya están casados. Sin embargo, todo parece cambiar de golpe cuando en el baile de máscaras de su madre conoce a una carismática Dama Plateada.

Aparte de Thompson Netflix vuelve a mostrarnos a otros tantos actores de anteriores temporadas de Los Bridgerton. Desde Jonathan Bailey y Simone Ashley como Anthony y Kate, hasta Claudia Jessie recuperando su rol de Eloise. Entre las principales novedades del casting, el gran volumen de nuevas incorporaciones llega de la mano de la familia de Sophie, interpretada por Yerin Ha. El interés amoroso de Benedict encontrará en su familia política a su principal antagonista a lo largo de los nuevos episodios.

¿Cuándo se estrena? ¿habrá más temporadas?

Netflix ha confirmado oficialmente que desarrollará una quinta y una sexta temporada de Los Bridgerton. Al igual que hace con la mayoría de sus propiedades intelectuales que concentran un gran reclamo popular, Los Bridgerton 4 dividirá su estreno en dos tandas de episodios:

Un momento de atención, damas y caballeros de la alta sociedad: el primer vistazo entre bastidores a la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’ ha llegado 💌 pic.twitter.com/wyrr9gF49Z — ɐñɐdsƎ xı̣ןɟʇǝN (@NetflixES) February 14, 2025

Parte 1: 4 capítulos (estreno el 29 de enero )

) Parte 2: 4 capítulos (estreno el 26 de febrero)

La estrategia, ya le ha funcionado al terminal con Stranger Things y Miércoles. Ahora, pretende prolongar el reclamo del drama de época más exitoso del mundo del vídeo bajo demanda.