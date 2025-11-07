Apple TV se confirma como la gran creadora de series actual: hoy estrena otra joya elogiada por la crítica

Apple TV lleva ya varios años produciendo algunas de las mejores series del streaming, pero la llegada de Pluribus funciona como la confirmación excelsa de un estudio que ya posee el prestigio de ser un gran incubadora de proyectos alucinantes. Este mismo 2025, la marca dirigida por Tim Cook ha presentado en la plataforma seriales tan aclamados como The Studio, la segura temporada de Separación o la quinta ronda de episodios de la genial Slow Horses (renovada por una sexta y una séptima temporada). Ahora Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, acaba de estrenar los dos primeros capítulos de Pluribus confirmando el buen momento de una major que parece encontrar en las series un oasis acogedor frente al desasosiego de un terreno de la exhibición en el que no tiene demasiadas alegrías.

La expectación en torno a Apple TV y Pluribus era previsible, sobre todo teniendo en cuenta que su autor era el showrunner responsable del drama criminal de Walter White y su estimulante spin-off, Better Call Saul. Para esta nueva distopía, Gilligan ha vuelto a contar con Rhea Seehorn y con varios nuevos rostros con los que el guionista y director jamás había colaborado, como Karolina Wydra (After), Carlos Manuel Vesga (Café con aroma de mujer), Miriam Shor (Younger), Samba Schutte (Nuestra bandera significa muerte) y Karan Soni (Deadpool), entre otros. Sin embargo, la ficción liderada por Seehorn no será en esta ocasión un relato cargado de asesinatos relacionados con el mundo de las drogas, sino que plasmará un planteamiento en clave de puro existencialismo y ciencia ficción.

Apple TV tiene una nueva obra maestra: ‘Pluribus’

Conforme cuentan desde Apple TV, Pluribus nos pone en la piel de «la persona más miserable» en la cual rezuma la última oportunidad de «salvar al mundo de la felicidad». La trama se centra en Carol Sturka (Seehorn), una escritora de novelas románticas que atraviesa un periodo de insatisfacción bajo la incapacidad para ser feliz. Una anomalía frente al virus que de la noche a la mañana ataca a la población: todas las personas se vuelven excesivamente felices y optimistas, negando cualquier atisbo de individualidad.

La propuesta de valor sugiere una crítica social sobre la homogeneización y la necesidad actual de estar siempre felices y contentos en nuestras vidas. En la dirección de los capítulos, Gilligan se ha apoyado en antiguos colaboradores como Gordon Smith y en otros realizadores con un gran recorrido a sus espaldas en el campo televisivo; Gandja Monteiro (Miércoles), Zetna Fuentes (This is Us) o el director de Zootrópolis y Encanto, Byron Howard. Renovada antes de su estreno para una segunda temporada, Pluribus ya tiene disponibles sus dos primeros capítulos en el catálogo de Apple TV. La primera season tendrá un total de nueve episodios y el último de ellos, está programado para el próximo 26 de diciembre.

La manzana encuentra su edén en las series

Tras varias intentonas fallidas por conquistar la taquilla a través de estrenos como Napoleón, Argylle o Los asesinos de la luna, Apple ha logrado cierta validación con la recaudación de F1: La película. Aunque por supuesto, las expectativas del blockbuster protagonizado por Brad Pitt no estuvieron ni cerca de lo esperado.

Mientras el formato de las series sigue brillando con luz propia en el catálogo de la marca fundada por Steve Jobs. Presunto inocente, Encerrado con el diablo, Sugar, The Morning Show, Silo, Servant o Cocina con química son sólo ejemplos del buen hacer de una compañía que poco a poco, está ganándose el respeto de la comunidad seriéfila.

Hi, Carol. We’re here. The first two episodes of #Pluribus are now streaming. pic.twitter.com/ArS0kQ7vNX — Apple TV (@AppleTV) November 7, 2025

Actualmente, Pluribus tiene un 100% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes con algunas de ellas destacando el riesgo de Gilligan y su destreza para firmar una de las últimas grandes series de este prolífico 2025 para la pequeña pantalla.