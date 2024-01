‘Better Call Saul’ y su eterna maldición: 53 nominaciones y ni un Emmy

La 75º edición de los premios Emmy se ha producido la pasada madrugada, tras un retraso antológico producido por las huelgas de guionistas y actores que sufrió Hollywood el pasado 2023. Una ceremonia que volvió a estar dominada por HBO, gracias a tres series pilares de su catálogo; Succession (27 nominaciones), The Last of Us (24 nominaciones) y The White Lotus (23 nominaciones. La conclusión narrativa de la acaudalada familia de los Roy ha sido la gran triunfadora de la noche, mientras que las de más ficciones se han ido poco a poco, repartiendo el resto de consideraciones salvo una excepción histórica. Tras 6 temporadas, Better Call Saul se ha vuelto a ir de vacío en una gala que jamás ha premiado a la serie creada por Vince Gilligan.

Los amantes del spin-off no pueden otra cosa más que llevarse las manos a la cabeza, ante el maltrato sistemático con el que este tipo de premios ha ignorado al show televisivo emitido en la AMC norteamericana. Ni su guion, ni su dirección, ni un miembro del reparto ha logrado tras 8 años, alzarse con una de las consideraciones anuales que premia la excelencia de la industria de la televisión estadounidense.

‘Succession’ y ‘The Bear’ vuelven a coronarse

Tal y como sucedió en los pasados Globos de Oro, el legado de Waystar RoyCo le ha bastado a Jesse Armstrong para coronarse de nuevo como mejor serie dramática de la temporada. Una gala conducida por el cómico Anthony Anderson y que tuvo lugar en Los Ángeles, dentro el teatro Peacock. Succession finalmente obtuvo seis premios, que incluyeron también a Matthew MacFadyen como mejor actor de reparto. Un reconocimiento que también tuvieron Sarah Snook y Kieran Culkin, quien bordó un auténtico papelón en la última temporada. Como guinda del pastel, aparte del galardón global del género dramático, la sátira sobre el capitalismo y los medios de comunicación consiguió ser elegida como el mejor guion y dirección, debido al genial capítulo La boda de Connor.

The Bear se posicionó como la otra gran triunfadora de la noche, con otros 6 Emmy que reflejaban el buen momento que ostenta la serie gastronómica liderada por Jeremy Allen White. Tanto este como sus compañeros de reparto Ayo Edibiri y Ebon Moss Bachrach, obtuvieron los premios de sus respectivas categorías interpretativas, a pesar que muchos advierten que la creación de Christopher Storer no debería participar en la categoría de comedia .

En la sección de miniseries, Bronca de A24 logró cinco premios, entre los que se encontraban el de mejor miniserie, director, guion y actores principales para Steve Yeun y Ali Wong.

Un injusto castigo para ‘Better Call Saul’

La serie protagonizada por Saul Goodman (Bob Odenkirk), llegó a su capítulo final el pasado 15 de agosto de 2022. Siendo esta la última oportunidad para que esta, una de las series mejor valoradas de todos los tiempos pudiese al menos, tener un reconocimiento a más de un lustro de trayectoria y regularidad.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión decidió que tras todas esas nominaciones, Better Call Saul no merecía el reconocimientos que todos sus fans declaran. Este 2024, la serie competía en 8 categorías, entre los que se incluían el de Mejor serie dramática, Mejor Actor (Odenkirk), Mejor Actriz de reparto (Rhea Seehorn). En ediciones anteriores, otros intérpretes como Jonathan Banks, Michael McKean y Giancarlo Esposito, quien recuperaba su papel de Gus Fring, tampoco consiguieron el preciado trofeo.

A lo largo de sus 8 años de emisión, Better Call Saul ha conseguido cinco premios de la crítica televisiva, once del Sindicato de Guionistas, un premio del Sindicato de Actores, un premio Peabody y dos Globos de Oro.

Con un 7,9 de nota media en Filmaffinity, Better Call Saul está considerada como una de la mejores series de lo que llevamos de siglo, situándola algunos incluso por delante de su antecesora, la serie de Bryan Cranston.

Todo lo contrario que su antecesora, ‘Breaking Bad’

Lo cierto es que la maldición de la ficción se puede explicar por una doble vía. Por un lado, porque se trata de un spin-off de Breaking Bad y por otro, porque le ha tocado convivir con algunas de las mejores series de la década.

Al contrario que ha sucedido con Better Call Saul, la ficción protagonizada por Cranston si que logró coronarse en varias ediciones de los Emmy, logrando llevarse hasta en 16 ocasiones el premio. Las redes también se han hecho eco de la noticia, criticando la duros que han sido los premios tradicionalmente con la serie, ya que quizás estamos uno de los programas televisivos más infravalorados de la historia de la televisión.