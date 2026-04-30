La Thomson Go Plus Pro UHD es la pantalla total que te sigue por toda la casa

La tecnología en casa es demasiado estática. Tenemos la televisión principal anclada a una pared del salón y, si queremos ver algo en la cocina o en el dormitorio mientras hacemos otra cosa, terminamos conformándonos con la pantalla minúscula del móvil o una tablet que hay que estar apoyando con cuidado en cualquier sitio. He probado estos días una solución que rompe los esquemas por lo bien que entiende las necesidades actuales. Se trata de la Thomson Go Plus Pro UHD, un equipo que camina en esa delgada línea entre una televisión de alta gama y una tablet de dimensiones generosas.

La sensación de tener 27 pulgadas de resolución 4K que puedes mover con un solo dedo por el pasillo es algo que cambia la forma de organizar el día. Ya no eres tú quien se adapta al lugar donde está la pantalla, sino que la pantalla es la que se mueve según lo que necesites hacer. Es una propuesta valiente para quienes buscamos versatilidad sin renunciar a una calidad de imagen que suele estar reservada a equipos mucho más rígidos.

Así es la Thomson Go Plus Pro UHD

Al sacarla de la caja, se percibe un diseño muy cuidado que busca la elegancia sin ser pretencioso. El conjunto se apoya en una base circular que esconde el secreto de su movilidad, unas ruedas invisibles que permiten que el equipo se deslice con una suavidad asombrosa por cualquier suelo nivelado. El panel de 27 pulgadas es el gran protagonista, con unos marcos reducidos que le dan un aire actual.

A diferencia de otros modelos similares que suelen quedarse en resoluciones más básicas, aquí saltamos directamente al Ultra HD, lo que garantiza una nitidez extrema incluso cuando estamos a pocos centímetros de la pantalla interactuando con ella.

Características del Thomson Go Plus Pro UHD Pantalla 27 pulgadas táctil Resolución 4K Ultra HD Ajustes de pantalla Altura, inclinación y giro ajustables Sonido Sistema de 3 vías de 42 W con subwoofer integrado Movilidad Base con ruedas Batería Hasta 4 horas de autonomía Sistema operativo Android 14 Conectividad Wi-Fi y Bluetooth Puertos HDMI y USB-C Webcam Integrada Mando incluido Mando a distancia giroscópico Precio recomendado 699 euros

Olvida los cables durante horas

Una de las ventajas más claras que he encontrado al usar la Thomson Go Plus Pro UHD es su batería integrada. Estamos muy mal acostumbrados a que cualquier pantalla de este tamaño necesite estar «enchufada a la pared» de forma permanente. Thomson ha roto esa cadena permitiendo hasta 4 horas de uso continuo sin cables. Esto significa que puedes empezar a ver un partido en el salón, llevarte la pantalla a la terraza para disfrutar del aire libre y luego terminar la noche en el dormitorio, todo sin haber buscado un solo enchufe en el camino.

Las ruedas situadas en la base circular son la pieza clave que hace que esto funcione. No son ruedas toscas; están diseñadas para que el desplazamiento sea muy natural. He podido moverla con una sola mano mientras llevaba un café en la otra, y eso es lo que realmente te da la sensación de que es un dispositivo pensado para la vida real. Además, la base es lo suficientemente pesada como para que el equipo sea muy estable, evitando que un pequeño golpe lo desequilibre.

Una pantalla que se pone vertical para tus redes sociales

Este es, quizás, el punto que más me ha divertido probar. La Thomson Go Plus Pro UHD permite un ajuste mecánico total, puedes subirla o bajarla para que quede a la altura perfecta de tus ojos, inclinarla para evitar esos reflejos molestos de la luz de la ventana y, lo mejor de todo, girarla 90 grados para colocarla en vertical.

¿Para qué querrías una pantalla de 27 pulgadas en vertical? Pues para mucho más de lo que parece. Si eres de los que pasa tiempo en TikTok o viendo Reels de Instagram, hacerlo en este formato es una experiencia completamente distinta; el contenido llena la pantalla y la interacción táctil hace que navegar por los vídeos sea muy ágil. También es una herramienta de oro para quienes teletrabajamos: tener un documento de texto largo o un Excel interminable en vertical te permite ver muchísima más información de un solo vistazo. La respuesta táctil del panel es muy precisa, lo que facilita mucho las cosas cuando no quieres usar el mando.

Sí, un subwoofer en la base

Cuando hablamos de pantallas tan finas, lo normal es que el sonido sea el punto débil. Es pura física: no hay sitio para meter altavoces que muevan aire con fuerza. Pero en la Thomson Go Plus Pro UHD han solucionado esto de una forma brillante. En lugar de intentar meter todo el audio detrás del panel, han aprovechado la base circular de apoyo para instalar un sistema de sonido de 3 vías con 42W de potencia.

Aquí es donde entra en juego el subwoofer integrado. Al estar en la base, aprovecha el contacto con el suelo para dar una mayor profundidad a los graves. He probado a poner trailers de películas de acción y música con bastantes bajos, y el resultado es muy satisfactorio: el sonido tiene cuerpo, no distorsiona y llena la habitación sin problemas. Es, con diferencia, una de las pantallas portátiles con mejor audio que he escuchado hasta la fecha. No vas a necesitar conectarle altavoces externos para disfrutar de una buena peli, lo cual se agradece cuando buscas un equipo que sea fácil de mover.

Todo el potencial de Android 14 en gran formato

El corazón que mueve todo esto es Android 14, pero no la versión limitada que solemos ver en las Smart TV, sino la versión para tablets. Esto es un acierto total porque te da acceso a la Google Play Store completa. Puedes instalar desde las apps de streaming habituales como Netflix, YouTube o Disney+, hasta herramientas de trabajo como Office, Slack o aplicaciones de dibujo interactivo.

La inclusión de una webcam integrada me parece otro acierto fundamental. En un mundo donde las videollamadas son constantes, poder mover tu pantalla de 27 pulgadas a un rincón tranquilo de la casa y tener una reunión a gran escala es comodísimo. Además, el equipo viene con un mando a distancia giroscópico. Esto funciona de forma similar a un puntero láser: mueves el mando en el aire y el cursor se desplaza por la pantalla, lo que permite navegar por los menús cómodamente desde el sofá si no te apetece levantarte a tocar el panel directamente.

Del despacho a la cocina

Durante los días que he tenido la Thomson Go Plus Pro UHD, he descubierto que sus usos van mucho más allá de ver la tele. Por la mañana, la he usado en el salón para seguir mis rutinas de ejercicio en vídeo; tener al instructor cen pantalla grande ayuda muchísimo a corregir posturas. A mediodía, me la he llevado a la cocina; gracias a su ajuste de altura, he podido tenerla al lado de la encimera para seguir una receta paso a paso sin que me robara espacio de trabajo.

Incluso para los más pequeños de la casa es un dispositivo ideal. Al ser táctil y tener el sistema de una tablet, pueden jugar a apps educativas o dibujar directamente en la pantalla con mucha facilidad. Y por supuesto, cuenta con todas las conexiones físicas necesarias: un puerto HDMI y un USB-C que te permiten conectar tu portátil o incluso una consola de juegos si quieres echar una partida en la habitación que prefieras. Tiene ese punto de «dispositivo para todo» que justifica cada euro de su inversión.

Una solución innovadora para el hogar conectado

Después de probarla a fondo, me queda claro que la firma francesa ha dado en el clavo con lo que muchos necesitábamos. La Thomson Go Plus Pro UHD no es solo un capricho tecnológico; es una herramienta que soluciona problemas reales de movilidad y consumo de contenido en casa. Por un precio de 699 euros, te llevas una pantalla 4K de gran calidad, un sistema de audio con subwoofer que rinde de maravilla, una batería que te da libertad y un software que no te pone límites.

Es el equipo ideal para quien busca un extra de comodidad, para familias que necesitan una pantalla polivalente o para profesionales que quieren movilidad total sin perder la calidad de un buen monitor 4K. Thomson ha sabido combinar sus 130 años de historia con una visión actual de lo que debe ser la tecnología útil y accesible. Sin duda, es uno de los gadgets más prácticos y disfrutables que han pasado por la redacción este año.