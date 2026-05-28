Creative presenta la Sound Blaster AE-X, una tarjeta de sonido interna para exprimir el audio del PC

La Sound Blaster AE-X es la nueva tarjeta de sonido interna de Creative para usuarios de PC que quieren ir más allá del audio integrado de la placa base. La compañía vuelve a poner el foco en un formato que ya no es tan habitual como hace años, pero que sigue teniendo sentido para quienes utilizan auriculares exigentes, altavoces de calidad o simplemente buscan una cadena de audio más cuidada dentro del ordenador.

Integra en el propio equipo una solución de audio de alta fidelidad, sin depender de DAC externos, cables adicionales ni dispositivos ocupando espacio en el escritorio. La Sound Blaster AE-X se instala mediante conexión PCIe y centraliza reproducción, amplificación y ajustes de sonido en una única solución interna.

Un DAC ESS SABRE como núcleo de la tarjeta

El componente más importante de la Sound Blaster AE-X es su DAC ESS SABRE ES9039Q2M, un convertidor digital-analógico orientado a ofrecer una reproducción más precisa. Creative declara una relación señal/ruido de hasta 130 dB, reproducción en 32 bits y 384 kHz y compatibilidad con DSD256, unas cifras que colocan a esta tarjeta en una liga claramente superior a la de las soluciones integradas más básicas.

Es interesante apuntar que no todos los usuarios van a notar la diferencia solo por instalar una tarjeta así. El salto dependerá mucho de los auriculares, los altavoces, la calidad de los archivos de audio y el uso real que se haga del equipo. Donde más sentido tiene es en configuraciones de gama media-alta o alta, donde el audio integrado puede convertirse en el eslabón más débil.

Pensada para auriculares exigentes

Uno de los puntos clave de la Sound Blaster AE-X está en su amplificación dedicada para auriculares. Creative habla de una arquitectura discreta diseñada para mover modelos de alta impedancia con mayor solvencia que una salida convencional de placa base.

Esto puede resultar especialmente interesante para quienes utilizan auriculares de estudio, modelos audiófilos o cascos que necesitan más potencia para ofrecer un buen nivel de volumen y control. En la práctica, el objetivo es conseguir un sonido con más margen dinámico, graves más firmes y un mejor nivel de detalle, siempre que el resto del equipo acompañe.

La tarjeta también incorpora salidas RCA izquierda y derecha, salida de auriculares de 3,5 mm, entrada de micrófono o línea, entrada óptica TOSLINK, salida coaxial SPDIF y conector HD Audio para el panel frontal del PC. Es una conectividad pensada para quien no quiere limitarse a la típica salida minijack de la placa base.

Creative NEXUS y control avanzado del sonido

La parte de software corre a cargo de Creative NEXUS, la aplicación desde la que se gestionan los ajustes de la tarjeta. Entre sus funciones se incluye un ecualizador paramétrico de 10 bandas, Auto EQ con perfiles de auriculares creados por la comunidad y control unificado dentro del ecosistema de Creative.

También está presente Sound Blaster Acoustic Engine, con herramientas como Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume y Dialog Plus. Estas funciones permiten ajustar la escena sonora, reforzar graves, mejorar la claridad de voces o mantener niveles de volumen más constantes entre aplicaciones.

Para juegos, películas, música o trabajo diario, este tipo de ajustes puede resultar útil, aunque lo recomendable es no abusar de los procesados si se busca una reproducción lo más fiel posible. La ventaja está en poder elegir entre un perfil más neutro o uno más espectacular según el contenido.

Una tarjeta de sonido para un público concreto

La Sound Blaster AE-X de Creative llega en un momento en el que la mayoría de usuarios se conforma con el audio integrado, auriculares inalámbricos o DAC USB externos. Su público natural es el usuario que ya ha cuidado otros apartados de su PC y quiere mejorar el audio sin añadir más dispositivos al escritorio.

Frente a un DAC externo, la principal ventaja está en la integración interna y en el control desde el propio ecosistema de Creative. Frente al audio integrado, la diferencia está en el DAC dedicado, la amplificación para auriculares y las opciones avanzadas de ajuste. La Sound Blaster AE-X tiene un precio de 194,94 euros y ya está disponible en la web de la marca..