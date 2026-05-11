GEEKOM A9 Max 2026: el mini PC de alto rendimiento que apuesta por AMD, IA local y gráficos Radeon

El GEEKOM A9 Max 2026 llega como una de las propuestas más ambiciosas de la marca dentro del segmento de los mini PC. No es un ordenador pequeño pensado únicamente para tareas básicas, sino de un equipo que busca sustituir a un sobremesa tradicional en escenarios donde importan la potencia, la conectividad y el ahorro de espacio.

La nueva edición mantiene esa idea que ha hecho popular a los mini PC en los últimos años, ofrecer mucho rendimiento en un chasis muy reducido. La diferencia está en que aquí GEEKOM sube el listón con un procesador AMD de gama alta, gráficos integrados Radeon 890M y una NPU preparada para cargas de inteligencia artificial en local.

Así es el GEEKOM A9 Max 2026

El chip del GEEKOM A9 Max 2026 es el AMD Ryzen AI 9 HX 470, un procesador pensado para portátiles y equipos compactos de alto rendimiento. Según la información facilitada por la marca, esta nueva generación ofrece velocidades de hasta 5,25 GHz y una mejora aproximada del 10-15% en CPU respecto a la anterior versión.

A esto se suma la AMD Radeon 890M, una gráfica integrada que ya ha demostrado estar por encima de lo habitual en este tipo de equipos. No convierte al mini PC en una torre gaming dedicada, pero sí lo coloca en un terreno muy interesante para jugar a títulos populares, trabajar con edición de vídeo, mover varias pantallas o utilizar aplicaciones creativas sin depender de una gráfica externa.

También hay una apuesta clara por la inteligencia artificial. El equipo alcanza hasta 86 TOPS de potencia total en IA, con una NPU de hasta 55 TOPS, superando los requisitos de Copilot+ y abriendo la puerta a tareas locales como asistentes inteligentes, generación de contenido, mejora de imagen o ejecución de determinados modelos sin enviar siempre los datos a la nube.

Un mini PC pensado para trabajar en serio

Uno de los puntos fuertes del GEEKOM A9 Max 2026 está en su ámbito profesional. La marca habla de memoria y almacenamiento amplios, además de opciones de ampliación que lo hacen más interesante a medio plazo. Este detalle es importante, porque muchos mini PC pecan precisamente de ser muy compactos, pero poco flexibles cuando el usuario quiere alargar su vida útil.

El equipo está orientado a quienes trabajan con muchas pestañas abiertas, varias aplicaciones al mismo tiempo, edición de contenidos, programación, gestión de archivos pesados o entornos de productividad con varias pantallas. El soporte para hasta cuatro monitores puede ser una ventaja clara para escritorios avanzados, creadores de contenido o usuarios que trabajan con paneles de datos, edición y comunicación al mismo tiempo.

No es un ordenador para quien solo necesita navegar, escribir documentos y consultar el correo. Para ese perfil hay opciones más económicas. Este modelo tiene más sentido para quien quiere un equipo pequeño, silencioso y potente, pero no quiere montar una torre de sobremesa ni depender de un portátil conectado permanentemente a una base.

Gráficos Radeon 890M y uso en juegos

La presencia de la Radeon 890M es uno de los argumentos más interesantes del equipo. Esta gráfica integrada, basada en arquitectura RDNA 3.5, permite afrontar juegos populares en 1080p con ajustes razonables y también mejora el rendimiento en tareas creativas aceleradas por GPU.

No es ante una tarjeta gráfica dedicada de gama media o alta. Sin embargo, para un mini PC, la propuesta es bastante sólida. Juegos competitivos, títulos online y experiencias menos exigentes deberían moverse con solvencia, mientras que en juegos AAA modernos habrá que ajustar resolución, calidad gráfica y tecnologías como FSR para conseguir una experiencia estable.

Además, para usuarios que editan vídeo, trabajan con fotografía, reproducen contenido 4K o necesitan mover varias pantallas, la Radeon 890M aporta un margen adicional que se agradece frente a integradas más básicas.

Conectividad y refrigeración, dos puntos clave

En un equipo tan pequeño, la conectividad marca muchas diferencias. El GEEKOM A9 Max 2026 incluye una configuración pensada para escritorio: USB4, HDMI 2.1, doble red 2.5G LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y lector de tarjetas SD, según la ficha del fabricante. Esta combinación permite conectar monitores, almacenamiento externo rápido, periféricos, redes cableadas de alta velocidad y accesorios sin depender constantemente de adaptadores.

La refrigeración también tiene protagonismo. GEEKOM habla de un sistema térmico de alta eficiencia con ventilador, tubos de cobre y un diseño interno pensado para mantener el rendimiento durante cargas prolongadas. Es un apartado especialmente importante, porque en los mini PC no basta con tener un buen procesador. En tamaños reducidos, si el calor no se controla bien, el rendimiento puede caer con facilidad.

Este GEEKOM A9 Max 2026 te conviene si…

El GEEKOM A9 Max 2026 encaja especialmente bien con usuarios que quieren un equipo de escritorio potente, pero no tienen espacio o no quieren una torre tradicional. También puede ser una opción interesante para creadores de contenido, profesionales que trabajan con varias pantallas, usuarios avanzados de Windows 11 Pro, desarrolladores o quienes quieren experimentar con herramientas de IA local.

No es el mini PC más sencillo ni el más barato del catálogo., pero tampoco pretende serlo. Su atractivo está en ofrecer un equilibrio entre tamaño, rendimiento, conectividad y margen de futuro. Por tanto, es un equipo para quien busca algo más que un ordenador compacto para ofimática.

Precio, disponibilidad y código descuento

El GEEKOM A9 Max 2026 está disponible a través de la tienda oficial de GEEKOM y también en Amazon. Para quienes estén interesados en el equipo, la marca ha facilitado el código OKDRA9M8, que permite aplicar un 8% de descuento tanto en la tienda oficial como en Amazon. El código promocional estará disponible hasta el 1 de noviembre de 2026.