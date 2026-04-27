El GEEKOM A6 es ideal para trabajar y estudiar sin ocupar espacio, y ahora baja de 500 euros

El GEEKOM A6, un dispositivo que ya hemos analizado, es una de esas alternativas que tienen sentido para quien quiere renovar el ordenador de casa, montar un puesto de teletrabajo o liberar espacio en el escritorio sin volver a una torre tradicional. Su principal ventaja está precisamente ahí: ofrece un equipo completo en un formato muy pequeño y, con el cupón PRA6210, suma un descuento de 210 euros que deja el precio en torno a 489 euros.

Un ordenador para escritorios pequeños

Los mini PC han dejado de ser una opción de nicho. En muchos hogares, oficinas y habitaciones de estudiantes, una torre grande ya no resulta necesaria. El GEEKOM A6 Mini PC tiene unas dimensiones de 112,4 × 112,4 × 37 mm, por lo que puede colocarse junto al monitor, en una estantería o incluso detrás de la pantalla mediante soporte VESA.

Esto lo convierte en una solución muy práctica para quien quiere un escritorio más limpio, pero necesita seguir utilizando Windows, varias aplicaciones abiertas, videollamadas, navegación, documentos, hojas de cálculo o herramientas de trabajo habituales.

Potencia suficiente para el día a día

El equipo monta un procesador AMD Ryzen 7 6800 con gráficos integrados AMD Radeon 680M. No es un ordenador pensado para sustituir a un PC gaming con gráfica dedicada, pero sí ofrece margen para trabajo diario, contenido multimedia, edición ligera, tareas de productividad y juegos poco exigentes o de exigencia media.

También cuenta con memoria DDR5 de doble canal, ampliable hasta 64 GB, y almacenamiento SSD en formato M.2 PCIe 4.0, según la configuración elegida. Esto es importante porque no se trata de un equipo cerrado sin posibilidad de crecimiento: se puede adaptar mejor al uso con el paso del tiempo.

Conectividad para trabajar con varias pantallas

Otro punto de interés está en las conexiones. El GEEKOM A6 Mini PC incluye puertos HDMI, USB-C, USB4, lector de tarjetas SD, conector de auriculares, Ethernet de 2,5 Gbps, WiFi 6E y Bluetooth. También permite trabajar con varias pantallas, algo útil para perfiles que manejan muchas ventanas a la vez, como estudiantes, profesionales de oficina, creadores de contenido o usuarios que trabajan desde casa.

Llega, además, con Windows 11 Pro preinstalado, por lo que está preparado para empezar a funcionar con monitor, teclado y ratón. Ese detalle puede parecer algo banal, pero evita tener que comprar una licencia aparte o realizar una instalación desde cero.

El GEEKOM A6 a gran precio

La promoción se aplica en la tienda oficial de GEEKOM con el código PRA6210. El cupón descuenta 210 euros, una rebaja cercana al 30% sobre el precio actual indicado para el equipo. De esta forma, el GEEKOM A6 queda por debajo de los 500 euros.

La oferta tiene más sentido para quien necesita un ordenador práctico, silencioso y pequeño para trabajar, estudiar, navegar, ver contenido, editar de forma moderada o montar un puesto fijo sin ocupar demasiado espacio. No es la opción adecuada para quien busque jugar con ajustes altos a títulos muy exigentes, pero sí para quien quiere un sobremesa compacto y solvente a un precio más ajustado.