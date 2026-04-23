EuroCucina 2026: la apuesta de Beko por la cocina integrada y sostenible

La presencia de Beko en EuroCucina 2026 que sew celebra estros días en la Feria de Milán, es una declaración de intenciones estratégica. La compañía ha desplegado un portafolio multimarca que incluye a Whirlpool, Hotpoint y Bauknecht, todas operando bajo una base industrial común pero con identidades claramente diferenciadas.

El concepto central de este año gira en torno a los electrodomésticos de integración. La tendencia se aleja de los aparatos aislados para buscar superficies lisas, bisagras invisibles y puertas sin tiradores que se mimetizan con el mobiliario de la cocina. Esta integración no es solo visual; a través de HomeWhiz, Beko propone un hilo conductor digital que permite gestionar todo el hogar desde el móvil, transformando los datos de consumo en información útil para el usuario.

Whirlpool y la eficiencia impulsada por IA

Dentro del espacio de Whirlpool, la tecnología 6TH SENSE sigue siendo el motor de la innovación. Uno de los dispositivos que más atención ha captado es el horno WCollection. Gracias a su capacidad de 73 litros y la tecnología Cook4, es posible cocinar cuatro platos distintos simultáneamente sin que se mezclen los sabores. Según datos internos, este sistema reduce el tiempo de cocción y el consumo energético frente a la preparación secuencial.

En el apartado de la refrigeración, la inteligencia artificial toma el mando con AI AdaptiveCool. Este sistema utiliza algoritmos para aprender de los hábitos de uso del consumidor y ajustar la temperatura en tiempo real, lo que puede suponer un ahorro energético de hasta el 20% en condiciones óptimas.

Innovación modular y cuidado de los alimentos

Beko ha sorprendido con un prototipo de frigorífico modular. Este sistema permite apilar o separar módulos de refrigeración independientes según las necesidades de espacio o las etapas de vida del usuario, funcionando tanto como unidades compactas como sistemas completos.

Por su parte, Hotpoint se centra en la conservación prolongada. Su tecnología VitalCare utiliza ciclos de luz para mantener los antioxidantes en frutas y verduras hasta siete días, mientras que el sistema FreshShield mantiene la humedad ideal para alargar la frescura de los alimentos hasta cuatro veces más tiempo.

Ingeniería de precisión con sello Bauknecht

Para el segmento premium, Bauknecht ha presentado soluciones de alta ingeniería como el HeatControl para placas de inducción, que asegura una temperatura estable durante todo el proceso de cocinado. En refrigeración, destacan por el sistema Invisible Rail, que oculta completamente los rieles de los cajones tras el frontal del mueble, logrando ese acabado minimalista que define las cocinas de lujo actuales.