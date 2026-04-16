HONOR crece cuando casi todos caen: qué explica su buen arranque global en 2026

El mercado mundial de smartphones no ha empezado 2026 con buen pie, pero en este panorama hay una marca que ha logrado moverse a contracorriente. HONOR ha sido una de las pocas compañías que ha conseguido un notable crecimiento en pleno retroceso global, algo que le permite reforzar su posición internacional en un momento especialmente delicado para casi todos los fabricantes.

Mientras la industria ha tenido que lidiar con un arranque de año marcado por la presión sobre los costes, la debilidad de la demanda y los problemas asociados al suministro de memoria, HONOR ha conseguido destacar con una subida interanual del 25% según los datos preliminares de Counterpoint Research para el primer trimestre de 2026.

Ese dato tiene más valor si se mira el panorama completo. Counterpoint sitúa la caída global del mercado en el 6% interanual durante el primer trimestre y coloca a Apple como líder puntual del periodo con un 21% de cuota, por delante de Samsung. En ese mismo informe, HONOR aparece con un 7% de cuota preliminar y como una de las marcas que mejor han resistido el frenazo general.

Por qué HONOR está creciendo cuando el mercado se enfría

La explicación no parece estar en un único factor. Tanto Counterpoint como IDC apuntan a un escenario de mercado más duro por el encarecimiento de componentes, especialmente memoria, y por la presión sobre los móviles más asequibles. En ese entorno, las marcas con una estrategia internacional más afinada y una cartera de producto mejor adaptada a cada región tienen más margen para seguir avanzando.

Ahí es donde HONOR ha encontrado una oportunidad de crecimiento. IDC señala que fue la marca con mayor crecimiento dentro del top 10 mundial, con un avance del 24% interanual, y vincula ese comportamiento a su mayor foco en la expansión fuera de China. Es decir, no se trata solo de vender más, sino de hacerlo en más mercados y con una propuesta capaz de encajar mejor en un escenario competitivo donde cada punto de cuota cuesta mucho más.

También conviene leer bien el momento del sector. Samsung y Apple fueron, según IDC, las únicas marcas del top 5 global que crecieron en ese periodo, mientras Xiaomi, OPPO y vivo retrocedieron. HONOR, aunque todavía no está en ese grupo principal de IDC, sí aparece ya como uno de los fabricantes con mayor tracción fuera de ese bloque. Eso le permite proyectar la imagen de que no lidera el mercado, pero sí está ganando velocidad.

Lo que significa este dato para la marca

Para HONOR, este arranque de 2026 sirve para algo más que presumir de porcentaje. Le da argumentos para presentarse como uno de los fabricantes chinos con mejor dinámica global en un momento en el que crecer ya no depende solo de tener buenos móviles, sino de ejecutar bien a nivel comercial, controlar márgenes y acertar con el posicionamiento en cada país.

Eso no significa que tenga el camino despejado. El mercado sigue bajo presión y los analistas no dibujan un panorama especialmente cómodo para los próximos trimestres. IDC, de hecho, avisa de que el impacto del coste de la memoria puede seguir tensando precios y dificultando la demanda, sobre todo en segmentos más sensibles al precio. Aun así, el primer trimestre deja una idea clara, en un mercado que vuelve a encogerse, crecer ya es una noticia. Este crecimiento para HONOR es una forma bastante sólida de llamar la atención.

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