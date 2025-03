El GEEKOM A6 desafía a los grandes por potencia y conectividad

He tenido la oportunidad de probar el GEEKOM A6, el último mini PC en incorporarse al catálogo de los taiwaneses y que, a pesar de su reducido tamaño, ofrece un rendimiento digno de equipos de sobremesa mucho más grandes. Este equipo tiene mucho que decir si buscas rendimiento a un precio interesante.

Así es el GEEKOM A6

Uno de los puntos más llamativos del GEEKOM A6 es su diseño ultracompacto. Con unas dimensiones de 112,4 × 112,4 × 37 mm y un peso reducido, este mini PC cabe en la palma de la mano. Su construcción en aluminio de alta calidad le da un aspecto premium y una sensación de solidez que inspira confianza. Además, su diseño minimalista se integra perfectamente en cualquier espacio de trabajo u hogar. Solo hay que comparar su tamaño con el Mac mini M4, que ya es bastante pequeño de por sí.

La posibilidad de montarlo en la parte trasera de un monitor gracias a su soporte VESA es una ventaja enorme para quienes buscan una configuración limpia y que deje la mesa ordenada. En mi caso, lo he probado tanto en el escritorio como acoplado a la parte trasera de una pantalla, y en ambos escenarios ha cumplido perfectamente su función sin ocupar espacio extra.

Potencia de sobra para el día a día

El procesador del GEEKOM A6 es el AMD Ryzen 7 6800H, un chip de 8 núcleos y 16 hilos con una frecuencia turbo de hasta 4,7 GHz. Este chip, junto con los gráficos Radeon 680M, permite realizar tareas pesadas sin inmutarse, desde edición de vídeo en 4K hasta diseño gráfico y juegos que no sean demasiado exigentes.

El mini PC se ha comportado de manera excelente en distintos escenarios. He trabajado con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, incluyendo herramientas de edición, navegadores con múltiples pestañas y software de videoconferencias sin notar lags ni ralentizaciones. Probé a editar vídeos en 4K con CapCut y la experiencia fue buena, algo que no siempre es posible en dispositivos compactos. En juegos, aunque no está diseñado para gaming extremo de tipo AAA, movió muy bien títulos como Rocket League y Valorant en configuraciones medias-altas sin problemas.

Además, realicé algunas pruebas de rendimiento con benchmarks y estos fueron los resultados. En la prueba general de rendimiento web, obtuvo una puntuación global de 1856,19, con compatibilidad CSS del 61,25%, compatibilidad HTML5 del 93,69%, carga de página y respuesta del 92.43% y capacidades de redimensionamiento del 75,86%. En la comparativa de rendimiento de CPU (Multi-Core y Single-Core), el GEEKOM A6 (Ryzen 7 6800H con Radeon 680M) alcanzó 10.630 puntos, superando al Intel Core i9-9980HK (9,087 puntos) y al AMD Ryzen 7 1700X (8.889 puntos), aunque por debajo del Intel Xeon W-3265M (24.283 puntos). En rendimiento de un solo núcleo, obtuvo 959 puntos, similar al AMD Ryzen Threadripper 1950X.

Otro punto fuerte es la memoria RAM DDR5 de doble canal de 32 GB, que puede ampliarse hasta 64 GB, y el almacenamiento M.2 2280 PCIe 4.0 x4, de 1 TB que ofrece velocidades de lectura y escritura rápidas.

Todo lo que necesitas (y más)

Uno de los aspectos que llama la atención, y que es marca de la casa, es la cantidad de opciones de conectividad. Cuenta con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. La Ethernet de 2,5 Gbps es ideal para quienes necesitan la máxima velocidad en redes cableadas, algo que personalmente valoro mucho. Dispone de dos puertos HDMI 2.0, lo que permite conectar hasta cuatro pantallas 4K simultáneas, además de USB 4.0 y varios puertos USB-A y USB-C, proporcionando compatibilidad con una gran cantidad de periféricos.

Un mini PC silencioso y fiable

Uno de los problemas habituales en dispositivos compactos es la disipación de calor. Sin embargo, el GEEKOM A6 integra un sistema de refrigeración avanzado IceBlast, que mantiene las temperaturas bajo control sin generar un ruido excesivo. Durante mis pruebas, incluso con cargas de trabajo elevadas, el equipo se mantuvo dentro de temperaturas normales y el ventilador apenas se hizo notar.

Además, esta firma ese caracteriza por someter sus dispositivos a rigurosas pruebas de resistencia, incluyendo condiciones de temperatura extrema y vibración, lo que garantiza su fiabilidad a largo plazo.

Rápido, eficiente y listo para trabajar

El GEEKOM A6 viene con Windows 11 Pro preinstalado, lo que facilita una experiencia de usuario cómoda, evitando tener que buscar una licencia. Me ha gustado especialmente la rapidez con la que inicia el sistema y la sensación de fluidez con la que gestiona las aplicaciones.

En días de trabajo intenso, donde necesito tener varias aplicaciones abiertas y cambiar rápidamente entre ellas, este mini PC ha demostrado ser una solución en la que puedes confiar. La posibilidad de conectarlo a varias pantallas es un plus enorme, ya que mejora el flujo de trabajo.

¿Vale la pena el GEEKOM A6?

Sin duda, el GEEKOM A6 es uno de los mejores mini PCs que puedes encontrar por debajo de los 500€. Un equipo resistente, muy compacto y rápido. Es elegante como él solo y con la promesa de llevar tecnología eficiente al alcance de cualquiera. Es cierto que hay equipos más económicos, pero la relación calidad-precio de este queda fuera de duda. Puedes adquirirlo en la web del fabricante a un precio de 499 €.