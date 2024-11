He probado el GEEKOM Mini Air 12 Lite y creo que no hay nada mejor en calidad-precio

El GEEKOM Mini Air12 Lite es, de entrada, una solución versátil y eficiente para los que buscan un ordenador compacto y sencillo. Esta marca no me ha defraudado nunca y durante unas semanas he tenido la oportunidad de probarlo y ponerlo a prueba. Estas son las sensaciones que me ha producido y mis conclusiones.

Así es el GEEKOM Mini Air 12 Lite

Este dispositivo cuenta con unas dimensiones de apenas 135,5 × 115,5 × 34,5 mm, por lo que se integra perfectamente en cualquier espacio, tanto en casa como en la oficina. Al sacarlo de la caja, se siente la calidad de su diseño al que la marca nos tiene acostumbrados, con todos los accesorios de manera completa.

Y así es por dentro

En el núcleo del Mini Air12 Lite encontramos el procesador Intel N100 de 12ª generación. Cuenta con 4 núcleos y 4 hilos, y ofrece un rendimiento eficiente para tareas habituales. Es un ordenador pensado como básico, para la mayor parte de usuarios que no deseas más que navegar, ofimática y ver contenidos y, a decir verdad, cumple de sobra. La frecuencia turbo máxima de 3,40 GHz asegura una respuesta ágil en aplicaciones ofimáticas y navegación web. Al utilizarlo, se nota una fluidez que es palpable y que me ha hecho dudar de la etiqueta Lite de los productos básicos.

El equipo viene equipado con 8 GB de memoria DDR4 a 3200 MT/s, ampliable hasta 16 GB. Esto permite una multitarea fluida, lo que resulta especialmente útil cuando se tienen varias pestañas abiertas o se trabaja con aplicaciones relativamente pesadas. El almacenamiento se confía a un SSD M.2 PCIe 3.0 de 256 GB, expandible hasta 1 TB, por lo que se garantiza tiempos de carga rápidos y suficiente espacio para tus archivos.

Conectividad y expansión muy versátil

La conectividad es uno de los puntos fuertes del Mini Air12 Lite. Dispone de una amplia gama de puertos, e incluyen puertos USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 y un puerto Ethernet RJ45 para conexiones de red desde el router: este mini PC se adapta a diversas necesidades e incorpora WiFi 5 y Bluetooth 5.1.

Una característica única es el cabezal de expansión frontal de 9 pines, que permite conectar botones de encendido externos y LEDs adicionales. Esta flexibilidad es ideal para quienes buscan personalizar su espacio de trabajo o entretenimiento, un detalle interesante.

Refrigeración y rendimiento silencioso

El sistema de refrigeración Iceblast desarrollado por GEEKOM mantiene el Mini Air 12 Lite funcionando de manera estable y silenciosa, siempre y cuando no hagas una demanda muy alta de recursos. Para ello emplea múltiples conductos de calor y materiales de alta eficiencia térmica. Al trabajar con él, la tranquilidad es palpable, apenas se escucha el ventilador en un uso estándar, lo que permite eliminar el factor ruido.

Sometí al dispositivo a pruebas de benchmark y los resultados fueron los esperados, soporta las pruebas de estrés sin problema, incluso arrojando unos datos sorprendentes.

Pero es obvio que si hay algo que se queda algo corto es la gráfica. ¿Supone esto un problema para el día a día? No, es obvio, simplemente no es un equipo pensado para mover juegos de rendimiento demandante. No es una sorpresa, y se trata de un equipo pensado para otro perfil.

Versatilidad de uso en diversas situaciones

El GEEKOM Air 12 Lite viene con Windows 11 Pro preinstalado así que está listo para una amplia gama de aplicaciones. Es ideal para entornos de oficina, educativos y domésticos, se adapta perfectamente a tareas como videoconferencias, trabajo ofimático o como centro multimedia para el hogar. La interfaz intuitiva de Windows 11 Pro es algo a lo que estamos ya acostumbrados.

Mi veredicto: BBB

El GEEKOM Mini Air 12 Lite es un equipo que me ha gustado por todo, diseño, tamaño, conexiones y rendimiento. Pienso que es ideal para quien necesita un soporte fiable sin demanda elevada, es decir, la mayor parte de los usuarios. El atractivo de su precio, 239 € en la web del fabricante, es un aliciente, sobre todo sabiendo la solvencia de esta firma asiática. Puedes comprar muchos Mini Pcs en internet incluso más baratos, pero no como los de GEEKOM. Y este Mini Air12 Lite es una buena prueba.