Las 10 razones por las que recomiendo el mini PC GEEKOM GT13 Pro

Esta marca vuelve a la carga con un mini PC de características avanzadas y que es una gran propuesta para aquellos usuarios que necesitan un equipo que lo dé todo. El GEEKOM GT13 Pro es un mini PC que combina un rendimiento impresionante con un diseño compacto, ideal para aquellos que buscan una solución potente sin que el espacio suponga un problema. Particularmente, recoge la esencia de un equipo ya analizado, el Mini IT 13, pero lo lleva a la máxima potencia. Aquí te presento diez razones por las que recomiendo el GEEKOM GT13 Pro.

GEEKOM GT 13 Pro: características

Característica Detalle Procesador 13ª Gen Intel Core i9-13900H (14 núcleos, 20 hilos, hasta 5,4 GHz) o i7-13620H (10 núcleos, 16 hilos, hasta 4,9 GHz) Gráficos Intel Iris Xe (para i9-13900H) o Intel UHD (para i7-13620H) Memoria DDR4-3200 de doble canal, hasta 64GB Almacenamiento SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x 4, hasta 2TB Puertos 2 x USB 4 Gen 3, 2 x HDMI 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 1 x USB 2.0 Tipo-A, 1 x Lector de tarjetas SD, 1 x Conector para auriculares de 3.5mm, 1 x RJ45 Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Sistema Operativo Windows 11 Pro preinstalado Dimensiones 112.4 x 112.4 x 37 mm Refrigeración Sistema IceBlast 1.5 Pantallas Soporta hasta 4 pantallas 4K o una pantalla 8K Certificaciones CE, FCC, CB, CCC, RoHS Otros Adaptador 19V6.32A, soporte VESA incluido

1.-Potente procesador Intel de 13ª generación

El corazón del GEEKOM GT13 Pro es su procesador Intel Core i9-13900H o i7-13620H de 13ª generación. Estos procesadores son conocidos por su alto rendimiento y eficiencia. El i9-13900H, con 14 núcleos y 20 hilos, puede alcanzar velocidades de hasta 5.4 GHz, ofreciendo una capacidad de procesamiento excepcional para tareas como la edición de video, el modelado 3D y juegos.

La arquitectura avanzada de Intel asegura que incluso las aplicaciones más exigentes funcionen sin problemas. En mis pruebas, no he encontrado ningún problema a la hora de utilizar la multitarea, incluso en aquellas más exigentes. El potente procesador de la unidad que he recibido, el i9, es un valor que permite que este dispositivo trabaje a pleno rendimiento sin ningún problema.

2.- Gráficos integrados de alta calidad

El GT13 Pro no solo es potente en términos de CPU, sino que también ofrece gráficos integrados de alta calidad. Con Intel Iris Xe (en el modelo i9) o Intel UHD (en el modelo i7), este mini PC es capaz de mover tareas gráficas intensivas con facilidad. Ya sea para la edición de fotos y videos o para juegos, los gráficos integrados proporcionan una experiencia visual fluida y que no ha dado signos de flaqueza en ningún momento. El visionado de cualquier contenido se realiza con una fluidez que permite disfrutar de ellos en todo momento, sin parones, saltos o falta de sincronía entre la voz y la imagen.

3.-Memoria y almacenamiento expandibles

Una de las grandes ventajas del GEEKOM GT13 Pro es su capacidad de expansión. Cuenta con soporte para hasta 64 GB de memoria DDR4-3200 y la posibilidad de instalar unidades SSD M.2 PCIe Gen 4 x 4 de hasta 2TB, este mini PC puede adaptarse a tus necesidades en todo momento. Da igual que necesites más RAM para multitarea o más almacenamiento para grandes volúmenes de datos, el GT13 Pro tiene la flexibilidad para que puedas ampliar el equipo más todavía.

En todo caso, considero que la unidad tal y como viene de serie, está perfectamente preparada para abordar todos los retos de cualquier usuario, incluso de aquellos más avanzados. Es un ordenador todoterreno que se desenvuelve perfectamente en los ambientes más complejos.

4.-Conectividad avanzada

El GEEKOM GT13 Pro viene equipado con una variedad de puertos y opciones de conectividad que aseguran que puedas conectar todos tus dispositivos y accesorios sin problemas. Incluye puertos trws USB 4 Gen 3, HDMI 2.0, y ofrece conectividad inalámbrica avanzada con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Esta combinación de opciones es ideal para que puedas sacar el máximo rendimiento en cualquier tipo, de circunstancia, ya sea doméstica o laboral. Particularmente, es algo que me gusta mucho de la marca, tras haberlo apreciado en otros ordenadores similares analizados. Aquí más siempre es mejor.

5.-Soporte para múltiples pantallas

Para aquellos que necesitan trabajar con múltiples monitores, el GT13 Pro es una opción ideal. Este mini PC puede soportar hasta cuatro pantallas 4K o una pantalla 8K, permitiendo una configuración de trabajo o entretenimiento de alta calidad. Esta capacidad es especialmente útil para profesionales que necesitan espacio adicional en pantalla para tareas como la edición de video, el diseño gráfico o bien, el análisis de datos.

Es un auténtico lujo poder trabajar con soltura en este tipo de ambientes, ya que la multitarea ayuda a que el rendimiento sea siempre muy alto. Parece mentira con un equipo tan pequeño sea capaz de ofrecer tantas posibilidades.

6.-Sistema de refrigeración eficiente

Mantener un dispositivo potente como el GT13 Pro fresco es muy importante para su rendimiento y longevidad. Este mini PC utiliza el sistema de refrigeración IceBlast 1.5, que incluye heat pipes de cobre y un ventilador tipo blower. Este diseño asegura que el dispositivo se mantenga a un rango de temperatura más que adecuado y silencioso, incluso durante sesiones de uso intensivo, permitiéndote trabajar o jugar sin interrupciones por sobrecalentamiento. Además, a diferencia de otros equipos, esto ha permitido que el nivel de ruido del ventilador sea bastante más bajo. Para mantener la temperatura adecuada, el fabricante ha diseñado la carcasa exterior con una serie de microperforaciones, que le hacen mantenerse totalmente ventilado.

7.-Compacto y estéticamente atractivo

El diseño del GEEKOM GT13 Pro es de igual manera funcional como atractivo. sigue la estética habitual de la marca, y cuenta con unas dimensiones de solo 112.4 x 112.4 x 37 mm, este mini PC es extremadamente compacto y fácil de colocar en cualquier espacio de trabajo. Su chasis de aluminio unibody no solo le da una apariencia funcional y elegante, sino que también mejora su durabilidad. Este diseño compacto y robusto lo hace perfecto para cualquier entorno. Si lo deseas, instalar el soporte VESA tras la pantalla, permitirá que el equipo quede oculto en todo momento, ganando más espacio incluso en tu entorno de trabajo.

8.-Facilidad de instalación y uso

Una de las características más interesante del GT13 Pro es su facilidad de instalación y uso. El dispositivo viene con todo lo necesario para comenzar a usarlo de inmediato, incluyendo un adaptador de corriente, un cable HDMI y la placa VESA para montaje. Además, con Windows 11 Pro preinstalado, la configuración inicial es rápida, permitiéndote concentrarte en tus tareas sin preocuparte por configuraciones complicadas. Es una tónica de la marca, equipos fáciles de configurar para que puedas ponerte a trabajar o a jugar en cuanto lo desees sin perder tiempo.

9.-Bajo consumo de energía

El bajo consumo de energía del GT13 Pro es una gran ventaja. A pesar de su potente rendimiento, este mini PC es eficiente en términos de consumo de energía, con un uso en reposo de solo 19 W. es bastante notorio, que sea un equipo de prestación tan elevadas con un consumo tan bajo.

10.-Gran relación calidad-precio

Finalmente, el GEEKOM GT13 Pro ofrece una excelente relación calidad-precio. Comparado con otros mini PCs del mercado, nos ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento, características y precio. Este mini PC es una inversión que debe ser tenida en cuenta para cualquier persona que busque un equipo potente, capaz de atreverse con cualquier tipo de tarea y que desee un ordenador que le permita durar durante bastantes años. No me cabe duda de que por características, el GEEKOM GT13 Pro ofrecerá un alto nivel de rendimiento incluso pasado bastante tiempo.

Disponiblidad y precio

El GEEKOM GT13 Pro es un mini PC que destaca en muchos aspectos, particularmente lo considero una opción ideal para quienes buscan un equipo capaz de enfrentarse a cualquier tipo de tarea, pero no deseen sacrificar el espacio disponible en su entorno de trabajo. Sin lugar a duda, se trata de una unidad potente con un nivel de ruido muy tolerable y que ofrece un rendimiento constante incluso en las situaciones más comprometidas. Puedes comprarlo en la web del fabricante a un precio de 721 euros si te decantas por el procesador Intel i7 o de 930 euros si lo haces por la unidad con el procesador Intel i9. Aplicando el código okprgt13, podrás disfrutar de un descuento muy jugoso en tu compra.