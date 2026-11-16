Los camareros se hartan por la costumbre más extendendida en los bares españoles: «Nunca entenderé si es por ayudar o una manía»

Cada vez que alguien termina de tomarse un café, es habitual que recoja los restos que ha dejado sobre la mesa. Los sobres de azúcar vacíos, las servilletas usadas o pequeños papeles suelen ser introducidos por los clientes dentro de la propia taza. Este gesto, que numerosas personas consideran una forma de facilitar el trabajo a los camareros, significa una tarea adicional antes de poder limpiar y preparar de nuevo la vajilla.

La situación no es nueva para los profesionales del sector, ya que se encuentran con este comportamiento de manera habitual durante sus jornadas. En ocasiones, pequeños detalles que pasan inadvertidos por los consumidores pueden terminar complicando una labor que requiere rapidez y organización, especialmente cuando el establecimiento está lleno.

Un gesto que complica el trabajo de los camareros

Gonzalo Terrazas es un camarero que cuenta con más de 60 mil seguidores en TikTok. El hostelero criticó esta costumbre a través de un vídeo en el que muestra lo que ocurre cuando los clientes introducen los papeles y las servilletas en el interior de las tazas. «Nunca entenderé si es por ayudarnos o es una manía», explicó el trabajador. Según señala, introducir los residuos dentro de la taza no facilita la recogida, sino que obliga a los camareros a sacar uno por uno los papeles antes de llevar la vajilla a limpiar.

Terrazas propone una práctica mucho más sencilla, que consiste en dejar todos los restos sobre el platillo. De esta forma, el personal puede retirarlos de una sola vez y llevarlos directamente a la basura, sin tener que vaciar previamente cada recipiente. Un cambio mínimo para el cliente que, según el camarero, evita trabajo innecesario a sus compañeros.

Las reacciones de los clientes tras conocer la petición

La explicación ha generado comentarios de usuarios que reconocen haber repetido este gesto durante años sin saber que podía resultar contraproducente. Algunos han asegurado que lo hacían precisamente «con la intención de dejar la mesa recogida y facilitar la tarea a los trabajadores», por lo que han agradecido que alguien les haya explicado cuál es la alternativa más adecuada.

En contraposición, algunos usuarios argumentan que los establecimientos deben asumir esas tareas como parte de su actividad. En cualquier caso, el mensaje de Terrazas es claro. Si realmente se quiere ayudar al personal, basta con dejar los residuos en el platillo y para evitar a los trabajadores un paso adicional.