Según la psicología, los adultos que ayudan a los camareros recogiendo la mesa no son sólo educados, en realidad están mostrando empatía y respeto

Hay personas que, cuando terminan de comer en un restaurante, no esperan a que el camarero retire los platos, sino que comienzan a agruparlos para facilitarle el trabajo. Un comportamiento cotidiano que suele pasar desapercibido, pero que tiene una explicación desde el punto de vista de la psicología. Más allá de las buenas maneras, ayudar espontáneamente a alguien que está trabajando puede reflejar empatía, altruismo y consideración por el tiempo de los demás. Sin embargo, la psicología también advierten que no todas las personas que realizan este gesto tienen necesariamente la misma motivación.

Un gesto relacionado con la conducta prosocial

La psicología utiliza el concepto de conducta prosocial para describir aquellas acciones voluntarias que buscan beneficiar a otras personas sin esperar una recompensa directa. En este grupo se encuentran comportamientos tan habituales como ayudar a alguien a transportar una bolsa, sujetar una puerta o colaborar con una persona que necesita ayuda.

La empatía y el respeto por el trabajo ajeno

Uno de los aspectos más interesantes es la capacidad de ponerse en el lugar del trabajador. Los camareros pasan buena parte de su jornada atendiendo mesas, transportando bandejas y recogiendo utensilios. Quien decide echar una mano puede estar reconociendo ese esfuerzo y mostrando consideración por una profesión que exige rapidez y atención constante.

Esta interpretación también encuentra respaldo en investigaciones científicas sobre el comportamiento humano. Un estudio publicado en 2006 observó que niños de apenas 18 meses ayudaban espontáneamente a adultos a completar determinadas tareas. Los resultados apuntan a que algunas formas de cooperación aparecen desde edades muy tempranas.

No siempre significa lo mismo

Sin embargo, la psicología advierte que no se puede definir la personalidad de alguien por un único comportamiento. Algunas personas ayudan porque han aprendido esa costumbre en casa, otras porque han trabajado anteriormente en hostelería y conocen las exigencias del oficio, mientras que también puede influir el deseo de mantener el orden o evitar sentirse incómodas.

Incluso puede existir una motivación relacionada con la imagen social, como querer causar una buena impresión o evitar que los demás consideren que uno es poco considerado. Por eso, juntar los platos no demuestra automáticamente que alguien tenga una personalidad más empática que otra persona que no lo hace.

Cómo ayudar sin entorpecer al camarero

Aunque la intención sea buena, conviene hacerlo correctamente. Lo recomendable es esperar a que el profesional se acerque, preguntarle si necesita ayuda y evitar apilar demasiados platos o colocar vasos y cubiertos de manera inestable. Algunos trabajadores prefieren organizar ellos mismos la recogida para evitar accidentes o movimientos innecesarios.

En definitiva, ayudar a un camarero a recoger la mesa puede ser una pequeña expresión de empatía, respeto y cooperación. Un gesto sencillo que recuerda que la consideración hacia los demás también se demuestra en las situaciones más cotidianas.