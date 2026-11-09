Los psicólogos expertos coinciden: los adultos que lloran en mitad de una discusión no son infantiles, en realidad están «activando un mecanismo de defensa»

Llorar durante una discusión suele considerarse una muestra de debilidad o de incapacidad para controlar o regular las emociones. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica, esta reacción es mucho más compleja de lo que parece. En muchos casos, las lágrimas surgen de forma involuntaria cuando el organismo se enfrenta a una situación de gran intensidad emocional. En este contexto, llorar no siempre está relacionado con la tristeza, sino que en ocasiones, funciona como un «mecanismo de defensa» para liberar la tensión acumulada y recuperar la calma.

Durante una discusión, el cerebro permanece en un estado de alerta constante. Cuando interpreta un gesto, un tono de voz o una palabra como una posible amenaza, la amígdala, la región encargada de procesar las emociones, envía una señal al hipotálamo. Esta activación provoca la liberación de hormonas relacionadas con la respuesta al estrés, principalmente adrenalina y cortisol. En algunas personas, el llanto funciona como una forma de liberar esa carga emocional, incluso cuando tratan de evitarlo o no quieren mostrar sus emociones.

¿Por qué hay personas que lloran en medio de una discusión?

«Cuando discutimos con alguien importante para nosotros, no solo estamos intercambiando opiniones. También se ponen en juego el miedo al rechazo, la sensación de no sentirnos comprendidos o el temor a perder ese vínculo. Nuestro cerebro interpreta todo eso y, si percibe la situación como una amenaza emocional, activa una respuesta de estrés que no siempre podemos controlar de forma consciente», explica la psicóloga Leticia Martín Enjuto a CuerpoMente.

Además de proteger, lubricar y mantener hidratada la superficie ocular, las lágrimas contienen proteínas y otras sustancias químicas implicadas en distintos procesos del organismo. El llanto también puede ir acompañado de una sensación de calma, ya que, tras un episodio de gran carga emocional, el cuerpo tiende a recuperar progresivamente su estado de serenidad. Por eso, en ocasiones, aparece somnolencia después de llorar.

«Las lágrimas, en realidad, tienen una función. Son una forma que tiene nuestro cuerpo de liberar parte de la tensión acumulada cuando sentimos que ya no podemos sostener tanta carga emocional. Igual que otras personas se quedan completamente bloqueadas, necesitan marcharse unos minutos o responden desde el enfado; hay quienes expresan ese desborde llorando», continúa la psicóloga.

¿Es una señal de debilidad?

Según la psicología, el llanto se puede interpretar como un «mecanismo de defensa» ante situaciones que generan una intensidad emocional difícil de gestionar. En muchos casos, no responde a una decisión consciente, sino a una reacción espontánea de quien se siente desbordado, frustrado y herido, y no puede expresar con palabras lo que siente.

Normalmente, una persona que llora durante una discusión siente una mayor sensación de vulnerabilidad al mostrar sus emociones. Esta reacción se puede intensificar cuando no se siente comprendida y considera que sus argumentos no reciben la atención esperada. A ello se suma la frustración de no poder continuar expresándose con claridad. Las lágrimas, por tanto, pueden aparecer cuando la carga emocional dificulta mantener una conversación con normalidad.

Según diversos estudios, las respuestas que se reciben durante la infancia ante la frustración influyen en cómo se aprende a expresar el malestar y gestionar los desacuerdos en la edad adulta. En este sentido, existen diferentes formas de reaccionar ante las emociones infantiles: escuchar las quejas y ayudar a identificar aquello que provoca el conflicto, sin permitir comportamientos agresivos; interpretar cualquier enfado como una desobediencia, aunque exista un intento de explicar el malestar; prestar atención sólo cuando aparecen las lágrimas y dar por terminada la conversación cuando surge el desacuerdo; o enseñar, mediante el ejemplo, que es posible sentir rabia y mantener una conversación sin recurrir a la humillación.

Una investigación publicada en la revista científica Emotion analizó durante la adolescencia temprana a 210 parejas formadas por madres e hijas. Los resultados indicaron que las respuestas maternas basadas en el apoyo y la comprensión estaban relacionadas con una gestión más adaptativa de la ira. Por el contrario, las reacciones menos comprensivas se asociaban con mayores dificultades para regular emociones como el enfado y la tristeza.

Estos resultados permiten comprender a influencia del entorno familiar en el aprendizaje emocional, aunque no significa que todas las personas que lloran de rabia hayan experimentado una represión de sus sentimientos durante la infancia. La influencia de las experiencias tempranas es una posible explicación de determinados patrones de comportamiento, pero no constituye una regla universal.

«En cuanto alguien rompe a llorar, muchas conversaciones cambian completamente de dirección. Se deja de hablar del conflicto para empezar a hablar de las lágrimas. Como si emocionarse invalidara automáticamente lo que esa persona estaba intentando explicar. Pero sentir mucho no significa tener menos razón. Lo importante es entender que, cuando alguien está tan activado emocionalmente, le resulta mucho más difícil escuchar, ordenar sus ideas o responder con calma», concluye Leticia Martín Enjuto.