Según la psicología, las personas que necesitan cerrar la puerta de su habitación para dormir comparten estos 6 rasgos
La búsqueda de seguridad, la necesidad de intimidad y el deseo de controlar el espacio personal pueden estar detrás de este hábito
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Hay quienes no pueden conciliar el sueño si la puerta de su dormitorio permanece abierta. Para otras personas, dejarla cerrada es una costumbre a la que apenas prestan atención. Aunque parece una decisión cotidiana sin demasiada importancia, la psicología permite analizar qué necesidades pueden esconderse detrás de ella, empezando por la búsqueda de seguridad hasta la preferencia por la intimidad. Estos son seis rasgos que podrían estar relacionados con este comportamiento, aunque no existe evidencia científica que permita atribuirlos automáticamente a todas las personas que duermen con la puerta cerrada.
1. Necesidad de seguridad
Uno de los motivos más evidentes es la búsqueda de protección. La puerta cerrada puede funcionar como una barrera física y psicológica frente a los estímulos del exterior, proporcionando una mayor sensación de tranquilidad. Esta interpretación encaja con la teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow, que sitúa la seguridad entre las necesidades fundamentales para el bienestar.
Un estudio publicado en 2010 analizó cómo elegían las personas la ubicación de su cama. Los resultados apuntaron a una preferencia por lugares desde los que pudieran controlar visualmente las entradas y sentirse protegidas. ￼
2. Valoran la intimidad
Cerrar la puerta también puede responder al deseo de preservar un espacio privado. El dormitorio es uno de los lugares más personales de una vivienda y mantenerlo separado del resto de la casa permite reducir interrupciones, ruidos y movimientos de otras personas.
3. Disfrutan de la soledad
Este hábito puede relacionarse con quienes aprecian los momentos a solas. No significa necesariamente que sean personas antisociales o tímidas, sino que pueden necesitar tranquilidad para descansar y desconectar de las exigencias del día.
4. Tienen claros sus límites personales
La puerta cerrada representa, en ocasiones, una forma sencilla de establecer límites. Quienes dan importancia a su espacio pueden sentirse más cómodos cuando tienen la posibilidad de decidir cuándo quieren recibir visitas o interactuar con los demás.
5. Priorizan el autocuidado
Crear un ambiente tranquilo antes de dormir también puede formar parte de una rutina de bienestar. Reducir las distracciones y preparar el dormitorio para el descanso son hábitos relacionados con una buena higiene del sueño.
6. Buscan autonomía y control
Por último, cerrar la puerta puede transmitir una sensación de independencia: la persona organiza su entorno y decide cómo quiere descansar. No obstante, un estudio publicado en 2019, basado en encuestas a 304 personas, encontró que esta costumbre también estaba condicionada por factores prácticos como el tipo de vivienda, la presencia de niños o mascotas y las circunstancias del hogar. ￼
Un hábito que también puede proteger la vida
Más allá de las posibles interpretaciones psicológicas, hay una razón de seguridad para dormir con la puerta cerrada. Estudios han demostrado que mantenerla así puede ralentizar la entrada de humo y calor en una habitación durante un incendio, lo que puede proporcionar más tiempo para reaccionar. Por tanto, no todo depende de la personalidad, ya que a veces, cerrar la puerta es simplemente una decisión práctica. ￼
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