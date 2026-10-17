La psicología dice que las personas que siempre recogen la mesa después de comer, no sólo son educadas: tienen una mayor responsabilidad hacia los espacios compartidos

Hay personas que tienen por costumbre recoger la mesa después de comer cuando van a un restaurante y, en psicología, este comportamiento se conoce como conducta prosocial. Se trata de todas aquellas acciones voluntarias que buscan beneficiar a otras personas sin esperar nada a cambio, como acercar los platos al camarero o recogerlos para facilitarle el trabajo. Según el psicólogo Walter Salas Gallego, estas conductas pueden reflejar empatía e inteligencia emocional.

En un restaurante, este gesto se puede interpretar como una muestra de conciencia social y humildad. Implica reconocer que la persona que sirve la comida merece el mismo respeto que cualquier otra y valorar el trabajo que realiza. Sin embargo, recoger la mesa también puede responder a cierta incomodidad ante el desorden o la suciedad, algo que no tiene por qué ser negativo si se mantiene dentro de unos límites razonables.

¿Por qué hay personas que siempre recogen la mesa después de comer?

Uno de los rasgos más destacados es el respeto y la empatía, ya que son personas conscientes de que se trata de un espacio compartido Suelen tener presente cómo pueden afectar sus acciones a quienes les rodean y, cuando cometen algún error, no dudan en intentar solucionarlo. Además, estas suelen mostrar una buena autoestima y una alta inteligencia emocional.

Teniendo en cuenta que la hostelería es uno de los sectores de actividad más exigentes, son capaces de ponerse en el lugar de quienes trabajan en él y comprender que pequeños gestos, como recoger la mesa después de comer, pueden facilitarles mucho el trabajo. En este contexto, recoger la mesa no responde tanto al deseo de ofrecer una buena imagen ante los demás como a la satisfacción personal de actuar de forma responsable y sentirse bien con uno mismo.

Según Mental Health America, la inteligencia emocional es la «capacidad de gestionar tanto las propias emociones como comprender las de quienes nos rodean y se compone de cinco elementos clave: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Las personas con alta inteligencia emocional pueden identificar cómo se sienten, qué significan esos sentimientos y cómo estas emociones impactan su comportamiento y, a su vez, el de los demás».

La inteligencia emocional parte del conocimiento de las propias emociones y de la comprensión de cómo éstas influyen en el comportamiento. Identificar las reacciones emocionales permite detectar los momentos de desregulación y aplicar estrategias para gestionar esos cambios y recuperar el equilibrio emocional.

La autorregulación emocional es uno de los componentes de la inteligencia emocional y consiste en la capacidad de gestionar los propios sentimientos y mantener el control ante distintas situaciones. Implica reflexionar antes de actuar, regular los impulsos y valorar las posibles consecuencias.

La automotivación consiste en dirigir las emociones hacia la consecución de objetivos y mantener la motivación necesaria para alcanzarlos. Implica adoptar una actitud positiva ante las dificultades y encontrar en ellas oportunidades de aprendizaje y superación personal.

La empatía es la capacidad de reconocer y comprender las emociones de otras personas a través de sus expresiones, gestos y comportamientos. Favorece las relaciones interpersonales, facilita la comprensión de diferentes perspectivas y ayuda a generar confianza.

Finalmente, las habilidades sociales desempeñan un papel fundamental en el desarrollo personal y profesional. Mantener relaciones saludables requiere saber comunicarse de forma asertiva, escuchar activamente, expresar opiniones con respeto y gestionar adecuadamente los conflictos.

Según los psicólogos, las personas que recogen su mesa después de comer pueden mostrar comportamientos similares en otros ámbitos de la vida cotidiana: recoger basura que otras personas han dejado en espacios públicos, devolver objetos perdidos, avisar cuando detectan alguna incidencia, como un grifo abierto en un baño público, u ofrecer ayuda sin necesidad de que se la pidan. También suelen tener pequeños gestos de cortesía, como sujetar una puerta o ceder el paso, y muestran consideración por el trabajo ajeno.

Sin embargo, «cuando el impulso de ayudar se convierte en una necesidad constante de agradar o hacerse cargo, puede generar desequilibrios personales», advierte la psicológica clínica Laura Fuster en CuídatePlus.

Distribución del espacio

La forma en que se distribuyen los elementos de un determinado espacio puede favorecer que las personas se responsabilicen de recoger la mesa. Cuando las papeleras, los contenedores de reciclaje o las zonas habilitadas para devolver las bandejas están bien señalizados y son fáciles de localizar, colaborar resulta mucho más sencillo.

Diversos estudios publicados en el Journal of Environmental Psychology han analizado cómo la organización y las características del entorno pueden condicionar ciertos comportamientos de las personas.

Los psicólogos coinciden en que recoger la mesa después de comer no es únicamente una cuestión de educación, sino también una muestra de responsabilidad compartida. Por el contrario, cuando alguien llega a un lugar donde las mesas están llenas de restos de comida y basura que otros han dejado, puede asumir que ese comportamiento es habitual.