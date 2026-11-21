Un matrimonio se ha hecho viral en Brasil después de construir una casa con botellas de vidrio recicladas. A base de donaciones, esta pareja recogió una gran cantidad de este material para sustituir a los tradicionales ladrillos con los que levantaron las paredes y consiguieron generar un gran ahorro tras quedar ambos en situación de desempleo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia que se ha hecho viral en Brasil y ha traspasado fronteras.

Los protagonistas de esta historia son Dóris Dias y Robson Lopes, un matrimonio de Brasil que ha construido una casa partiendo de botellas de vidrio recicladas. Esto sucedió después de quedar desempleados en 2020, después de uno perder su empleo como reponedor en el supermercado y otro que causara baja por problemas de salud en su trabajo como educadora social. Tras recibir este duro revés, esta pareja viral en Brasil se trasladó a un terreno de los padres de ella situado en Foz do Iguaçu.

Y ahí llevaron a cabo un proyecto que ha dado la vuelta al mundo y que ha copado portadas en digitales de todo el planeta. Como la economía no les permitía a este matrimonio pagar de más por una casa, tuvieron una idea única: sustituir las paredes por botellas de vidrio recicladas. Todo ello en los 70 cuadrados de una de las casas más virales en la zona, el país e incluso todo el mundo. Tal fue el éxito en la construcción realizada en 2020 que en los últimos meses han ampliado el tamaño hasta los 85 metros cuadrados.

La casa hecha con 4.000 botellas de vidrio

Dóris Dias y Robson Lopes decidieron que la casa se tendría que construir a partir de botellas de vidrio y se pusieron manos a la obra para llevar a cabo un proceso de recolección realizado gracias a las donaciones. En casi medio año lograron reunir más de 10.000 botellas de vidrio con las que hicieron las paredes y dieron forma al edificio, ahorrando significativamente en ladrillos y otros utensilios que se necesitan para realizar las paredes.

Así que, después de llevar a cabo esta gran recolección, ambos se pusieron manos a la obra para llevar a cabo la construcción de una vivienda de aproximadamente 70 metros cuadrados. Para ello, primero realizaron una estructura en la que requirieron de 4.000 botellas de vidrio que levantaron primero antes de llevar a cabo un proceso de ampliación con el paso de los años hasta llegar a los 85 metros cuadrados de vivienda con un total de 20.000 botellas recicladas.

¿Y cómo realizaron la estructura? Este matrimonio empleó botellas de vidrio para sustituir a los ladrillos y las unió con una mezcla de cemento y arena, que junto al hierro dio paso a la estructura de la casa. Según informan medios brasileños, en el primer levantamiento de la vivienda se gastaron unos 3.000 reales. Como indican los expertos, el aire atrapado dentro de las botellas funciona como un aislante térmico, mientras que el vidrio permite el paso de luz natural a la vivienda, creando un efecto decorador en una casa que se ha hecho viral en Brasil y en todo el mundo.