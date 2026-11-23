Con la llegada del invierno, mantener una temperatura agradable en casa sin que la factura energética se dispare se convierte en una de las principales preocupaciones de los hogares. La calefacción es nuestra mejor aliada durante los meses más fríos del año, pero es fundamental saber cómo utilizarla para no aumentar el consumo innecesariamente. Según los expertos, hay que saber cuándo encenderla, qué temperatura seleccionar y cómo programar el termostato.

¿Es necesario apagar por completo la calefacción cuando salimos de casa o por la noche? Ésta es una de las dudas más habituales y, aunque puede parecer la mejor opción para ahorrar, lo ideal es ajustar la temperatura en lugar de encender y apagar la calefacción varias veces al día para encontrar un equilibrio entre confort y eficiencia energética. En este contexto, los expertos en climatización del hogar recomiendan establecer tres temperaturas diferentes según las circunstancias: cuando estamos despiertos en casa, cuando salimos y cuando nos vamos a dormir.

El truco definitivo para mantener la casa caliente en invierno

Uno de los errores más frecuentes durante el invierno es apagar la calefacción al irnos a trabajar y, al volver, encenderla a una temperatura demasiado alta para que la casa se caliente lo más rápido posible, incluso por encima de los 22 o 23 grados. Sin embargo, esta práctica puede aumentar el consumo energético y, además, no ofrece el resultado esperado. Caleb Caviness, gerente general de AryCo HVAC, Electric & Plumbing, explica: «al despertarte, ajusta el termostato a 20 °C y mantén esta temperatura mientras estés en casa. Es el rango ideal para el confort y el ahorro de energía».

Sin embargo, cabe recordar que la sensación de frío no es igual para todas las personas. La edad, la actividad física, la humedad ambiental y las características de la vivienda influyen en la percepción del confort. Cuando el aislamiento es deficiente, las ventanas pueden concentrar entre un 30% y un 35% de las pérdidas de calor, mientras que las puertas exteriores representan aproximadamente entre un 10% y un 15%. También influyen el aislamiento de los muros y tejados, así como el estado del suelo, por donde se puede escapar entre un 7% y un 10% del calor.

¿Y cuando salimos de casa? Hay quienes mantienen la misma temperatura durante todo el día, aunque pasen varias horas fuera. El problema es que, durante ese tiempo, el sistema sigue consumiendo energía para mantener una temperatura que nadie está disfrutando. «Cuando salgas para ir al trabajo o a la escuela, ajusta la temperatura entre 15,5 y 16,5 °C», recomienda Caviness. De esta manera, la vivienda conserva parte del calor acumulado y evita que la temperatura interior descienda demasiado.

La noche es otro de los momentos en los que conviene cambiar la programación del termostato. En este caso, Caviness señala que «durante el sueño, 18 °C representa el mejor equilibrio entre confort y ahorro energético».

Tipo de instalación

También influye el tipo de instalación que tengamos en casa, ya que no todos los sistemas de calefacción funcionan de la misma manera. Por eso, antes de decidir si conviene apagarla por completo o dejarla encendida al mínimo, es fundamental tener en cuenta la inercia térmica del equipo.

Los sistemas que tardan varias horas en calentarse, como el suelo radiante, la aerotermia o la calefacción de biomasa, también necesitan más tiempo para recuperar el calor una vez que se han enfriado. En estos casos, apagar la calefacción al salir de casa puede obligar a realizar un mayor esfuerzo para calentar la casa. Por ello, suele ser más conveniente reducir la temperatura del termostato y mantenerla estable. En cambio, los sistemas de gas, los radiadores eléctricos o las bombas de calor responden con mayor rapidez. En estos casos, apagar la calefacción mientras estamos fuera puede resultar más económico que mantenerlo funcionando al mínimo.

Según la OCU, calentar una vivienda de 90 metros cuadrados puede suponer un gasto anual muy diferente dependiendo del sistema. La caldera de gasóleo y los radiadores eléctricos figuran entre las opciones más caras, con un coste de 746 y 747 euros al año, respectivamente. Por su parte, los acumuladores eléctricos reducen el gasto hasta los 598 euros anuales, aunque su instalación cuesta unos 2.600 euros y el plazo de amortización estimado es de 17 años. La estufa de pellets presenta un coste energético de 440 euros al año y una instalación de 1.700 euros, con una amortización de seis años.

Entre las alternativas más económicas se encuentran la caldera de gas natural de condensación, con un gasto anual de 256 euros, y la aerotermia, con 270 euros. Sin embargo, esta última requiere una inversión inicial mucho mayor, de aproximadamente 10.700 euros, y su amortización se estima en 23 años. La opción con menor coste energético es el aire acondicionado con bomba de calor aire-aire, que permite calentar la vivienda por unos 185 euros al año. Su instalación ronda los 2.640 euros y el plazo de amortización calculado es de cuatro años.