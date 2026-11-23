Hay personas que siempre tienen planes, conocen a muchísima gente, salen los fines de semana y parecen estar rodeadas de amigos. Sin embargo, cuando llegan a casa, pueden experimentar una profunda sensación de soledad. Aunque pueda parecer contradictorio, la psicología lleva años estudiando este fenómeno y sus explicaciones van mucho más allá de pasar demasiado tiempo sin compañía. La clave está en cómo percibimos nuestras relaciones y en si sentimos que podemos contar con alguien de verdad. Por eso, tener una vida social intensa no garantiza necesariamente una conexión emocional satisfactoria.

Estar acompañado no significa sentirse comprendido

La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue entre aislamiento social y soledad. El primero hace referencia a una falta objetiva de relaciones o contactos, mientras que la segunda es una experiencia subjetiva que aparece cuando existe una diferencia entre las conexiones que una persona tiene y las que necesita o desea.

Esto significa que alguien puede quedar con varias personas durante la semana, conversar constantemente y participar en numerosas actividades sin sentirse realmente comprendido. Puede tener muchos conocidos, pero carecer de alguien con quien hablar de sus preocupaciones, expresar sus inseguridades o mostrarse tal y como es. La cantidad de interacciones no siempre se traduce en intimidad, confianza o apoyo emocional.

La calidad de las relaciones importa más

Una investigación publicada en 2025 analizó las relaciones sociales y la soledad en 474 personas mayores de 77 años. Sus resultados apuntaron a que la calidad de los vínculos explicaba mejor los sentimientos de soledad que la cantidad de contactos.

Otro estudio publicado en septiembre de 2025 a conclusiones similares. Los investigadores analizaron las interacciones cotidianas de 272 adultos mayores de 55 años y observaron que la cercanía emocional y la ausencia de relaciones conflictivas estaban asociadas con menores niveles de soledad.

Un problema que afecta a millones de personas

La OMS publicó en junio de 2025 nuevos datos sobre la conexión social y estimó que aproximadamente una de cada seis personas en el mundo experimenta soledad. Además, advirtió de sus consecuencias para la salud física y mental, entre ellas un mayor riesgo de ansiedad, depresión y enfermedades cardiovasculares.

Por eso, los especialistas insisten en que no basta con llenar la agenda de actividades o acumular contactos. Construir relaciones en las que exista confianza, reciprocidad y apoyo puede resultar mucho más importante. En ocasiones, una conversación sincera con una persona de confianza aporta más sensación de compañía que una tarde entera rodeado de conocidos.