Cada vez queda menos para el 29 de noviembre, día en el que los españoles decidirán si Pedro Sánchez consigue mantenerse, a duras penas, en el Gobierno o si el país emprende un nuevo rumbo político. Sin embargo, la trascendencia de esta cita electoral va más allá del país. España es mucho más que política y, dado su peso económico y financiero, se encuentra también bajo la lupa de los grandes inversores internacionales.

En este sentido, una de las mayores gestoras de inversión del mundo, Wellington Management, ha advertido de las dificultades que tendría España para aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado si Pedro Sánchez consigue mantenerse en el Gobierno tras las elecciones generales. Los analistas de la firma internacional consideran que otro Ejecutivo liderado por el PSOE podría prolongar el bloqueo presupuestario en un momento especialmente delicado para las cuentas públicas españolas con el agotamiento de los fondos europeos y las crecientes exigencias fiscales de Bruselas.

Fabio Balboni y Nicolas Wylenzek, estrategas macroeconómicos de Wellington Management apuntan a que una victoria socialista probablemente desembocaría en otro Parlamento fragmentado, lo que complicaría tanto la aprobación de las cuentas públicas como la puesta en marcha de reformas económicas.

España lleva casi cuatro años sin aprobar nuevos Presupuestos, pero hasta ahora, el dinamismo de la economía, el crecimiento de los ingresos tributarios, la congelación de determinadas partidas de gasto y los cerca de 100.000 millones de euros de financiación del programa Next Generation EU han permitido amortiguar las consecuencias de esta situación.

Sin embargo, el escenario cambiará con el fin de esta financiación comunitaria. Wellington considera que la falta de una mayoría parlamentaria podría resultar ahora más perjudicial para la economía española, al retrasar las reformas y los Presupuestos e incrementar la incertidumbre política.

Un Gobierno de PP y Vox

Frente a este escenario, los analistas de Wellington consideran que un Gobierno del PP con el apoyo de Vox podría favorecer la inversión empresarial y facilitar la consolidación de las cuentas públicas.

La gestora contempla tanto un Ejecutivo del Partido Popular en minoría respaldado por Vox como una coalición entre ambas formaciones. Esta última opción permitiría que España contara con un Gobierno mayoritario por primera vez en más de una década.

Los expertos esperan que un Ejecutivo liderado por el PP apueste por una reducción del Impuesto de Sociedades, una mayor contención del gasto público y reformas más favorables a la actividad empresarial, así como una menor utilización de los impuestos sobre beneficios extraordinarios. Estas medidas, junto con los competitivos costes energéticos de España y el dinamismo del mercado laboral, podrían impulsar la inversión y el crecimiento económico.

Wellington también contempla una expansión fiscal inicial equivalente al 0,5% del PIB bajo un Gobierno de PP y Vox. No obstante, considera que la situación económica de partida limitaría las preocupaciones de los mercados.

Por el contrario, la gestora identifica mayores riesgos de desviación fiscal bajo otro Ejecutivo socialista, debido a la necesidad de conseguir el respaldo de otras formaciones de izquierda. También advierte de posibles tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas bajo una coalición de PP y Vox.

Advertencias desde la AIRef

Sin embargo, estas advertencias no se limitan a las gestoras de inversión. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya advirtió a principios de este mes del deterioro de las perspectivas presupuestarias españolas. El organismo estimaba que el gasto primario neto crecerá una media del 5,7% entre 2026 y 2028, frente al 3,2% comprometido con Bruselas.

La institución prevé que España incumpla su plan fiscal europeo desde 2026, incluso teniendo en cuenta los mecanismos de flexibilidad disponibles. Asimismo, sitúa el déficit público en el 2,8% del PIB este año y en el 2,6% en 2027. En ausencia de cambios en las políticas económicas, el desequilibrio volvería a alcanzar el 3% en 2031, debido fundamentalmente al gasto asociado al envejecimiento demográfico, la defensa y los intereses de la deuda.

Por si fuera poco, el análisis publicado en septiembre por Funcas estimaba que España podría necesitar un ajuste fiscal de aproximadamente 5.300 millones de euros en 2027 para cumplir las exigencias presupuestarias europeas.

Todo ello coincide con una pérdida de impulso prevista de la economía española, un legado que deja al PP y Vox con una papeleta complicada. Funcas estima que el crecimiento del PIB pasará del 2,5% en 2026 al 1,8% en 2027 y al 1,7% en 2028. Además, la entidad prevé que el déficit público alcance el 2,9% del PIB en 2028, reduciendo el margen presupuestario para afrontar futuras

Cómo reciben los mercados el 29N

En materia de inversión, Wellington considera que un Gobierno de PP y Vox podría facilitar una consolidación fiscal mejor recibida por los mercados de deuda y reducir la exposición española a posibles tensiones financieras procedentes de Francia. También identifica posibles beneficios para las compañías cotizadas con mayor exposición al mercado nacional. Los sectores financiero y de servicios públicos representan más del 70% del índice MSCI Spain.

Si bien, otro de los grandes desafíos es la vivienda, que Wellington identifica como el principal riesgo económico a medio plazo. La gestora considera que las propuestas del PP orientadas a incrementar la oferta, reducir impuestos y flexibilizar la regulación podrían estimular más la construcción que las políticas defendidas por el PSOE. Por todo ello, considera que un cambio de Gobierno podría facilitar una mayor coordinación de España con la Unión Europea en materia comercial, especialmente respecto a China y Estados Unidos.

En este sentido, la gestora no espera que las elecciones alteren radicalmente la trayectoria macroeconómica española; aunque de gobernar el PSOE, identifica riesgos relevantes en materia presupuestaria, empresarial y de inversión que podrían perjudicar a España de cara a los próximos cuatro años de legislatura.