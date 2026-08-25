Los mecánicos de toda la vida coinciden al 100%: «El error más común en verano es poner el aire acondicionado del coche a 18º pensando que así enfría más»

Entrar en un coche que ha estado varias horas al sol puede convertirse en una auténtica prueba de resistencia. Lo primero que hacen muchos conductores es encender el aire acondicionado y seleccionar 18 grados para intentar enfriarlo cuanto antes.

No obstante, bajar al mínimo la temperatura del climatizador no significa que el coche vaya a enfriarse más rápido. El sistema no funciona como una especie de interruptor que produce aire cada vez más frío según reducimos los grados de la pantalla. Por eso, seleccionar 18 ºC puede ser un error bastante extendido.

¿Puede perjudicar al coche utilizar siempre el aire acondicionado al mínimo?

Seleccionar 18 ºC no provoca por sí mismo una avería inmediata ni significa que el compresor vaya a funcionar constantemente en todos los vehículos. Los sistemas modernos regulan automáticamente su funcionamiento mediante sensores y controles electrónicos.

Aun así, mantener una temperatura muy baja cuando no es necesaria puede aumentar el tiempo de funcionamiento del sistema y, con ello, el consumo energético.

Los especialistas de Talleres CHS recomiendan en su cuenta de TikTok (@chs_racing_team) utilizar una temperatura estable y confortable, alrededor de los 22 ºC, en lugar de llevar el aire acondicionado siempre al mínimo.

Cómo enfriar el coche más rápido en verano

La mejor estrategia cuando el vehículo está ardiendo por dentro no consiste únicamente en bajar los grados. Antes de emprender la marcha, resulta mucho más efectivo ventilar el interior del vehículo y expulsar parte del aire caliente acumulado. Abrir durante unos instantes las puertas o las ventanillas permite reducir esa primera bolsa de calor.

Después, conviene poner el aire acondicionado y utilizar una velocidad de ventilador adecuada para mover rápidamente el aire del interior. Una vez que el habitáculo haya alcanzado una temperatura agradable, se puede reducir la intensidad y mantener una temperatura razonable.

El sistema de climatización de un vehículo integra componentes mecánicos y electrónicos que trabajan conjuntamente, por lo que su funcionamiento no debe reducirse únicamente a la cifra que aparece en la pantalla.

Hábitos sencillos para cuidar el aire acondicionado del coche

Más que obsesionarse con seleccionar una temperatura concreta, lo importante es utilizar correctamente el sistema y mantenerlo en buen estado. Éstas son algunas recomendaciones que puedes tener en cuenta:

Ventilar primero el interior si el coche ha estado expuesto al sol durante horas.

Utilizar el ventilador para distribuir el aire frío con rapidez por el interior.

Mantener una temperatura confortable, sin necesidad de seleccionar siempre el mínimo.

Revisar filtros y componentes siguiendo los intervalos de mantenimiento indicados por el fabricante.

Acudir a un taller si el aire deja de enfriar correctamente, aparecen olores extraños o se detectan ruidos anormales.

Poner el aire acondicionado del coche a 18 ºC no es un truco para conseguir frío de forma instantánea. La temperatura seleccionada marca el objetivo del climatizador, pero no convierte el sistema en una máquina capaz de enfriar el habitáculo inmediatamente.

Por eso, cuando el calor aprieta, ventilar primero el coche y utilizar correctamente la climatización resulta una estrategia mucho más lógica y eficiente. Y tú, ¿conocías estos datos?