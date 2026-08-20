Los expertos en mecánica coinciden: «En verano lo recomendable es no limpiar nunca el coche bajo el sol; mejor al amanecer y siempre a la sombra»

Lavar el coche en pleno verano, con el sol de frente y con temperaturas cercanas a los 40 grados, es uno de los errores más habituales entre los conductores. Sin embargo, el resultado puede ser mucho peor que decidir no lavarlo.

El agua se seca antes de poder retirarla y deja marcas en la carrocería que después cuestan mucho eliminar. No obstante, hay una solución muy sencilla para evitar este problema.

El experto en mecánica del automóvil, Alex Amilibia, con más de 719.000 seguidores en TikTok, publicó un vídeo en el que recopila tres consejos básicos para el cuidado del coche en verano y su mantenimiento.

¿Por qué el sol arruina la limpieza del coche en verano?

La temperatura elevada de la carrocería y la radiación directa del sol de verano hacen que el agua se evapore con rapidez. Cuando eso ocurre antes de que el conductor pueda retirarla con un paño, el agua deja un residuo visible en forma de gotas secas que marcan la pintura.

Esas marcas resultan muy difíciles de eliminar y, en muchos casos, requieren un segundo lavado para recuperar el aspecto anterior, según detalla el experto.

La solución que señala Alex es muy sencilla, puesto que señala que limpiar el coche debe hacerse al amanecer, al atardecer o en cualquier momento en que el vehículo esté a la sombra. De esa forma, el agua no se seca de forma prematura y el resultado es el esperado.

Hacerlo bajo el sol en los momentos de mayor calor equivale, en sus palabras, a haberlo limpiado «para absolutamente nada».

La presión de los neumáticos hay que revisarla con el peso real del viaje

El segundo consejo que Amilibia da en su video tiene especial relevancia en los viajes de vacaciones, cuando el vehículo circula con varios ocupantes y equipaje. El error habitual es revisar la presión de los neumáticos con el coche vacío, antes de cargar maletas y pasajeros. La presión medida en esas condiciones no refleja la carga real que tendrán que soportar las ruedas durante el trayecto.

El problema es que el peso añadido puede aplastar los neumáticos si la presión no se ajusta al peso real. Un neumático con 400 o 500 unidades de presión menos de lo necesario puede aplastarse y deteriorarse durante el trayecto cuando el coche lleva a bordo a toda la familia con el equipaje.

Por eso, la recomendación es cargar primero el vehículo con todo lo que viaja y después ajustar la presión de las ruedas en función de ese peso.

¿Cómo bajar la temperatura del interior del coche en dos minutos?

El tercer consejo del experto mecánico aborda un problema cotidiano en verano. El interior del coche puede alcanzar temperaturas muy elevadas cuando el vehículo ha estado expuesto al sol. Subir de golpe a un habitáculo a 60 o 70 grados no solo es incómodo, sino que puede ser peligroso, especialmente para niños y animales.

Con el coche parado, Amilibia aconseja abrir una puerta y utilizar la otra puerta como abanico, abriéndola y cerrándola de forma repetida. Ese movimiento crea una corriente de aire que expulsa el calor acumulado en el interior.

Según el especialista, este método puede reducir hasta 15 grados la temperatura del habitáculo en apenas dos minutos, sin necesidad de encender el motor antes de entrar. El aire acondicionado arranca así desde una temperatura de partida mucho más baja y trabaja con menos esfuerzo.