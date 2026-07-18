Los expertos en climatización están de acuerdo: «Muchos piensan se les ha estropeado el aire acondicionado, cuando el problema está aquí»

Cuando el aire acondicionado enfría menos o el aire sale más débil, muchos dan por hecho que el aparato se averió. Los especialistas en climatización lo desmienten, puesto que la mayoría de las veces el problema está en un punto mucho más simple y barato de resolver: un filtro sucio.

«Muchos piensan que se les ha estropeado el aparato, cuando el problema está aquí», apunta un técnico del sector.

En un video de TikTok sobre climatización de @sitgranollers, los expertos resumieron las tres señales que delatan un filtro sucio antes de pensar en una avería o en comprar un equipo nuevo.

La buena noticia, adelantan, es que la solución cuesta un par de minutos y no hace falta llamar al servicio técnico: basta con revisar el filtro en casa y limpiarlo. Detrás de ese gesto tan simple hay, además, un ahorro de energía y de dinero que respaldan los organismos oficiales.

¿Por qué el aire acondicionado enfría menos aunque no esté averiado?

La respuesta simple y corta está en el filtro. Cuando se llena de polvo, el aire apenas lo atraviesa y el equipo pierde fuerza aunque funcione bien. El mismo técnico lo compara con algo cotidiano: «Es como intentar respirar con una mascarilla llena de polvo; el equipo empuja igual, pero el aire no pasa», dicen desde el video de TikTok.

Por eso mucha gente avisa al servicio técnico o incluso se plantea comprar un aparato nuevo cuando, en realidad, bastaría con una limpieza de pocos minutos.

Los organismos oficiales coinciden en el fondo. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) señala que, cuando el aparato empieza a dar menos frío, conviene revisarlo, y que un mantenimiento periódico ahorra energía y alarga la vida del aparato.

Daikin añade que la suciedad acumulada obstruye el sistema y lo fuerza a trabajar más para dar el mismo frío, con el consiguiente gasto extra de electricidad. Un filtro limpio, en cambio, deja pasar el aire sin esfuerzo y ayuda a mantener la factura bajo control.

Las tres señales de que hay que cambiar el filtro del aire acondicionado

La primera de esas tres señales que apunta el vídeo es la más evidente: «el aire sale más flojo que antes aunque esté al máximo». El flujo encuentra tanta resistencia al atravesar el polvo que apenas sale aire, y es fácil confundirlo con una avería del aire acondicionado.

La segunda es que el equipo «tarda más en enfriar la habitación que antes» y se esfuerza sobre todo los días de más calor, justo cuando más se necesita. El IDAE lo apunta también: menos frío del habitual puede ser el síntoma de un filtro saturado, de una avería o de una fuga de refrigerante que conviene revisar.

La tercera es la que casi nadie relaciona con el filtro: «un olor a cerrado, a humedad, al encender el aire aunque hayas limpiado toda la casa». Como zanja el vídeo, «no es la casa, es el filtro», que retiene polvo y humedad cada vez que el aire acondicionado se pone en marcha.

¿Cada cuánto conviene limpiar el filtro del aire acondicionado?

La buena noticia es que la limpieza del filtro es sencilla y rápida. El técnico lo remata con un consejo directo: «Revísalo esta semana, tardas dos minutos». Basta con retirarlo y enjuagarlo con agua varias veces a lo largo de la temporada de uso para que el aire vuelva a pasar sin resistencia. Conviene repetirlo con más frecuencia en los meses de calor, cuando el equipo funciona casi a diario y el polvo se acumula más rápido.

Para el mantenimiento a fondo, Daikin recomienda una limpieza mínima anual y dejar los pasos más complejos en manos de un servicio técnico. Hay además un motivo sanitario, puesto que el Servicio Riojano de Salud aconseja limpiar y desinfectar una vez al año las bandejas de recogida de condensados con lejía diluida, para frenar la humedad en la que pueden crecer bacterias dentro del aire acondicionado.