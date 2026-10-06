Los albañiles coinciden: mezclar cemento con bolas de poliestireno crea un hormigón más ligero y ayuda con el aislamiento térmico

El mundo de la construcción disfruta también de una modernización y, desde hace años, existen distintos métodos sencillos para transformar las características de los materiales convencionales. Uno de ellos consiste en añadir bolitas de telgopor o poliestireno expandido (EPS) a mezclas cementicias específicas.

El resultado es un hormigón alivianado, que puede implementarse en prácticas como contrapisos, rellenos y otros ámbitos donde se desea reducir el peso propio de la emulsión. Asimismo, el EPS contiene propiedades de aislamiento térmico que pueden ayudar a mejorar la estructura de una construcción.

Para qué sirve juntar telgopor con cemento

Una de las características principales del poliestireno expandido es su escasa densidad. Al agregar perlas de EPS a una masa cementicia, parte del volumen que ocuparían materiales más pesados es sustituido por materiales mucho más ligeros.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentran:

Rellenar desniveles previo al paso a la colocación de un piso.

previo al paso a la colocación de un piso. Alivianar contrapisos y reducir el peso de la amalgama.

y reducir el peso de la amalgama. Alivianar superficies de techos y losas , siempre alineado con la estructura y normas del edificio.

, siempre alineado con la estructura y normas del edificio. Contribuir al aislamiento térmico

Añadir una solución con mejor comportamiento térmico en algunas zonas.

El uso de EPS está muy extendido en la construcción por sus características de bajo peso y aislamiento térmico, aunque el resultado depende del sistema constructivo empleado y de la densidad de los materiales.

Cómo se prepara el hormigón alivianado con telgopor

Para obtener una correcta mezcla uniforme, es fundamental seguir las indicaciones del fabricante, evitar que las perlas de EPS queden concentradas en una zona y respetar las proporciones indicadas antes de iniciar el procedimiento.

Según la preparación adecuada para media trompa, los materiales son:

Dos baldes de agua

Media bolsa de cemento

Media bolsa de perlas de EPS

Un balde y medio de arena

La cantidad empleada puede variar según el tipo de utilización, la densidad deseada y las especificaciones del producto empleado. Debido a esto, no es aconsejable seguir al pie de la letra estas medidas como universales para cualquier tipo de obra.

Factores a tener en cuenta al unir cemento con telgopor

Uno de los puntos cruciales es lograr una distribución homogénea de las perlas de EPS. Gracias a su baja densidad, suelen tender a separarse de los materiales más pesados si la mezcla no está debidamente administrada.

Para trabajar con este tipo de material se aconseja:

Usar perlas de EPS específicas para masas de hormigón.

para masas de hormigón. Agregarlas de manera escalonada.

Evitar que la mezcla tenga más agua de la necesaria.

de la necesaria. Remover hasta conseguir una distribución homogénea.

hasta conseguir una distribución homogénea. Utilizar materiales limpios y en condiciones óptimas.

y en condiciones óptimas. Respetar la medición aconsejada para la aplicación específica.

Las diferencias entre el hormigón con EPS y el tradicional

La principal variante que introduce el poliestireno expandido es la disminución de la densidad del material. Al sustituir parte de los agregados minerales por perlas de EPS, la solución pesa menos y ofrece mejor garantía como aislamiento térmico.

No obstante, que sea más liviano no implica que pueda reemplazar al hormigón tradicional. El hormigón estructural está diseñado para aguantar esfuerzos y cargas excesivos, mientras que las mezclas aligeradas con EPS se emplean generalmente en soluciones donde reducir el peso y mejorar el aislamiento es el principal objetivo.

¿Por qué el telgopor aligera el hormigón?

El EPS se compone, principalmente, de aire atrapado en una estructura de poliestireno. De ahí su baja densidad. Cuando las perlas se añaden al hormigón, la densidad del material disminuye comparada con una mezcla tradicional.

Además, el poliestireno expandido ofrece una reducida conductividad térmica, por lo que es un material aislante idóneo en pisos, techos, paredes y otros sistemas estructurales.

Debido a estas características, las mezclas con EPS pueden ser útiles cuando el fin es limitar el peso de una solución constructiva y optimizar su comportamiento térmico, siempre que la administración y el uso sean apropiados para cada obra.