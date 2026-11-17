En el interior de cualquier vehículo se acumula cierta humedad, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Los pasajeros generan vapor de agua al respirar y, además, introducen humedad desde el exterior a través de prendas mojadas, paraguas o calzado húmedo.

El vaho aparece cuando el aire caliente y húmedo del habitáculo entra en contacto con la superficie del parabrisas, que suele estar a una temperatura inferior. Este contraste provoca que el vapor de agua se transforme en pequeñas gotas que quedan adheridas al cristal. Como consecuencia, la luz se dispersa y aparece esa molesta película blanquecina que dificulta la visibilidad desde el interior.

Cómo desempañar los cristales del coche

Durante los meses de invierno, lo más recomendable es mantener una temperatura de entre 21 y 23 grados centígrados para evitar que los cristales se empañen. Si ya ha aparecido el vaho, puedes utilizar el botón para desempañar la luna delantera; al activarlo, el sistema pone en funcionamiento el ventilador a máxima potencia y utiliza aire caliente, aire acondicionado o una combinación de ambos. De esta manera, el cristal puede quedar despejado en cuestión de segundos.

Si el vehículo no tiene climatizador, pero sí dispone de aire acondicionado o calefacción, también existen varias alternativas para recuperar la visibilidad. Una de las más eficaces consiste en encender la calefacción, ya que el aire caliente ayuda a eliminar la humedad acumulada en el parabrisas y mantiene los cristales despejados. Ahora bien, tal y como recuerda la DGT, no es buena dirigir aire muy caliente directamente hacia el parabrisas si está helado, ya que el cambio brusco de temperatura podría provocar la aparición de grietas.

Otra posibilidad es utilizar el aire acondicionado. Aunque también ayuda a eliminar la humedad en el interior del vehículo, puede tardar algo más en despejar los cristales y el efecto puede durar menos tiempo que cuando se utiliza la calefacción. Una tercera opción es combinar ambos sistemas, encendiendo simultáneamente el aire acondicionado y la calefacción; esta fórmula permite reducir la humedad del aire.

¿Y cómo se desempaña el cristal trasero del coche? La mayoría de los vehículos tienen un sistema específico para eliminar el vaho de la luneta trasera. Para identificarlo, basta con localizar un botón en el salpicadero que suele mostrar tres flechas onduladas sobre un rectángulo. Al pulsarlo, se activan unas resistencias eléctricas integradas en el cristal trasero; estos pequeños filamentos, generalmente de cobre, se calientan y permiten eliminar progresivamente la condensación acumulada en la superficie. En algunos modelos, este mismo sistema también actúa sobre los retrovisores exteriores.

Recirculación del aire

La recirculación del aire impide la entrada de aire del exterior en el habitáculo cerrando las rejillas de ventilación. Algunos vehículos cuentan con sensores que analizan la calidad del aire y ponen en marcha esta función automáticamente cuando detectan niveles elevados de contaminación. Sin embargo, no conviene utilizarla durante periodos prolongados, especialmente si viajan varias personas en el coche. Por este motivo, muchos fabricantes incorporan sistemas que desactivan automáticamente la recirculación después de unos 10 minutos.

Durante los meses de invierno, además, es preferible evitar este modo de funcionamiento, ya que dificulta la renovación del aire y aumenta las posibilidades de que se empañen los cristales. Al seleccionar la entrada de «aire fresco», el sistema toma aire el aire del exterior y lo conduce a través del circuito de calefacción antes de distribuirlo por el habitáculo. De esta manera, ayuda a reducir la humedad.

Otro aspecto que conviene recordar el mantenimiento de los filtros de ventilación y climatización. Los expertos recomiendan limpiarlos y sustituirlos siguiendo los plazos indicados por el fabricante, ya que pueden acumular polvo, humedad, suciedad y microorganismos con el tiempo. Si estos elementos no se renuevan periódicamente, la calidad del aire que se respira dentro del vehículo puede verse perjudicada, sobre todo cuando se utiliza la recirculación en viajes largos.

Por último, también es aconsejable evitar fumar dentro del coche, especialmente cuando está activada esta función. El humo del tabaco puede adherirse a los componentes del sistema de climatización, incluido el evaporador, y dejar residuos que favorecen la aparición de malos olores con el paso del tiempo.

Finalmente, cabe señalar que el artículo 19 del Reglamento General de Circulación establece que «la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos.Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias. No obstante, la utilización de láminas adhesivas en los vehículos se permitirá en las condiciones establecidas en la reglamentación de vehículos. La colocación de los distintivos previstos en la legislación de transportes o en otras disposiciones deberá realizarse de forma que no impidan la correcta visión del conductor».