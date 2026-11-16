Javier Sendín, mejor mecánico de España en 2023: «Si tuviera que comprarme un coche nuevo, optaría por un híbrido enchufable, y preferiblemente japonés»

Javier Sendín sabe muy bien qué vehículo elegiría si tuviera que sustituir el que tiene a día de hoy. El mecánico salmantino, que fue reconocido como el mejor mecánico de España en 2023, no tiene especial interés en comprar un coche nuevo, pero si se viera obligado a cambiarlo, optaría por un modelo híbrido enchufable de origen japonés.

Los vehículos híbridos enchufables tienen dos sistemas de propulsión: uno de combustión y otro eléctrico. Gracias a esta tecnología, es posible Cuando se circula por carretera, el motor de gasolina permite seguir circulando sin depender exclusivamente de la disponibilidad de puntos de recarga. Sendín también hace referencia a la etiqueta CERO, que ofrece ventajas para acceder y estacionar en las ciudades.

Éste es el coche que elegiría el mejor mecánico de España

«Sinceramente, hoy en día no me apetece comprar ningún coche nuevo. Pero si tuviera que hacerlo, sin duda optaría por un híbrido enchufable, y preferiblemente japonés. Este tipo de vehículo combina lo mejor de las dos tecnologías: el motor térmico y el eléctrico. Permite moverse por ciudad en modo 100% eléctrico, con un coste muy bajo y sin emisiones, y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de hacer trayectos largos gracias al motor de combustión. Además, al ser enchufable, cuenta con la etiqueta CERO, lo que facilita la movilidad en zonas restringidas y aporta ventajas tanto fiscales como de aparcamiento», comentaba Javier Sendín en la entrevista para Mundo Deportivo en 2023.

Sin embargo, «en mi caso, no compraría un coche nuevo. Pero es cierto que esto depende mucho de cada persona y de sus circunstancias. Hoy en día, en algunas ciudades, si no tienes un vehículo ECO o CERO, prácticamente no puedes circular, así que para ciertos usuarios no queda otra que optar por un coche nuevo».

El coste medio de mantenimiento de un coche en España es de 3.850,75 euros anuales. Según los datos recogidos por Roams, Málaga es la ciudad donde resulta más caro mantener un vehículo, con un gasto medio de 3.981 euros al año.

Por detrás se sitúan Pontevedra, donde el desembolso asciende a 3.960 euros anuales, y Mallorca, con una media de 3.956 euros. El cuarto puesto lo ocupa Madrid, con un coste de 3.935 euros al año. En el lado contrario de la clasificación aparecen Las Palmas de Gran Canaria, con una media de 3.637 euros anuales; Santa Cruz de Tenerife, con 3.607 euros; y Melilla, que registra el gasto más bajo, con 3.571 euros al año.

El presupuesto incluye el seguro del coche, con una media de 492 euros; el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que supone 34 euros; la gasolina, con 1.190 euros; y el diésel, con 1.152 euros. También se contemplan otros gastos, como el cambio de aceite y filtro (30 euros), los neumáticos (200 euros), el anticongelante (25 euros), la ITV (23,87 euros), la limpieza (10 euros) y la financiación, que alcanza los 1.962 euros.

«Ahora bien, los coches actuales son mucho más caros de mantener que los de hace unos años. Las piezas tienen precios desorbitados: una pantalla multimedia puede costar entre 9.000 y 10.000 euros, y un faro matricial puede llegar a valer 2.500 euros. Esto provoca que, ante un simple golpe frontal con dos faros y airbags, el coche se declare siniestro total.

Eso sí, también hay que reconocer que los coches modernos son mucho más seguros, cómodos y fáciles de conducir gracias a los avances en sistemas de asistencia y seguridad. Pero todo eso tiene un coste, y no todo el mundo puede asumirlo. En resumen, los coches modernos ofrecen más tecnología, pero a costa de una fiabilidad y unos costes de mantenimiento mucho más elevados. Por eso, cada caso hay que valorarlo según las necesidades y el presupuesto del conductor», concluía Javier Sendín.

Mantenimiento del vehículo

El principal gasto es la financiación del vehículo, que supone prácticamente el 51 % del presupuesto total, con un coste medio de 1.962,58 euros al año, según los datos de Roams. Este porcentaje pone de manifiesto la dependencia del crédito a la hora de comprar un coche. El segundo gasto más importante para los conductores es el combustible. De media, los conductores destinan 1.145,03 euros anuales a la gasolina y 1.068,15 euros al gasóleo. Sin embargo, estas cantidades pueden variar considerablemente en función de la provincia, las fluctuaciones del precio de los carburantes y el consumo de cada vehículo.

«El precio de los coches nuevos y de segunda mano ha subido en los últimos años, lo que ha llevado a que cada vez más personas opten por financiaciones más largas, con intereses que incrementan notablemente el coste final. Asimismo, los precios de los carburantes han mostrado una volatilidad significativa debido a factores como la inflación, la crisis energética y la fluctuación del petróleo en los mercados internacionales. Asimismo, la diferencia de gasto anual entre ciudades puede alcanzar los 300 euros en gasoil y superar los 500 euros en el caso de la gasolina», comenta Gonzalo Blanco, experto en consumo de Roams.