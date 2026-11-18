Lexus vuelve a ser protagonista en el incomparable marco de las ATP Finals. La marca japonesa ha exhibido con éxito el nuevo NX que llegará a las carreteras españolas el próximo mes de marzo. Este modelo constituye uno de los buques insignia del fabricante asiático quien ha aprovechado el torneo de maestros celebrado en Turín como escaparate para lucirse dentro y fuera de las pistas. Hay que recordar que Lexus patrocinará 20 torneos ATP a nivel mundial hasta 2028.

«Entramos en el mundo del tenis desde 2023 porque compartimos muchos valores como la precisión, el detallismo o la búsqueda de la mejora continua», destaca Aurelio García, responsable de Marketing y comunicación de Lexus Europa.

Los pilares de Lexus como marca se dejan ver con nitidez en el nuevo NX y que definen a sus modelos por la «fiabilidad, calidad, refinamiento y diseño funcional». Lexus se embarca en renovar un NX que es uno de sus modelos estrella desde que se lanzó en 2014. El modelo representa en la actualidad un 30% de sus ventas y quieren atacar más mercados.

Por este motivo, el NX va a presentar, además del modelo estándar, un acabado F Sport que se desmarca de la marca para ser mas agresivo y deportivo en cuanto a imagen. Que se pongan las pilas los acabados deportivos de otras marcas de lujo como BMW o Audi porque Lexus piensa apretarles las tuercas con su versión deportiva.

El NX, un salón de lujo para toda la familia

Dentro del nuevo NX encontramos cómo el minimalismo japonés se ha impuesto para hacer un coche de lo más intuitivo. La clave es buscar las líneas muy limpias amparándose en su visión ‘clean and tech design’ con unos llamativos botones que se encienden únicamente si el conductor se acerca a ellos.

El objetivo es mejorar siempre la experiencia de un usuario que va a disfrutar de lo lindo con el confort en marcha mejorado de este modelo y su luminosidad. Aunque para muchos la joya de la corona es la mejor con un cockpit de 12,3 pulgadas que mejora la experiencia de conducción.

Otra de las novedades es la incorporación por primera vez en Europa del sistema ‘Sensory Concierge’ para los modelos más altos de gama. Se trata de «una experiencia a bordo que combina fragancias, luz y sonido para crear una atmósfera interior única y personalizada», según palabras de García. Permite seleccionar distintos ambientes a bordo, actuando sobre elementos como la iluminación, el sonido, la temperatura, las fragancias e incluso el techo solar.

El coche mejora en todo

Lexus anuncia mejoras mecánicas también con su motor híbrido como especial protagonista. Este nuevo modelo viene 10 kilos más delgado y mejora las prestaciones un 8%. Destaca que en el híbrido enchufable se supera los 100 kilómetros de autonomía en modo eléctrico gracias a que la batería crece de los 18 kw a los 23. Además el sistema de carga rápida mejora en el híbrido enchufable conciendo en media hora una carga del 10 al 80% de la batería.

Lexus ha intervenido también en la estructura de este SUV y los elementos del chasis para conseguir un vehículo más estable, confortable y preciso. La rigidez de la carrocería aumenta aproximadamente un 25%, mientras que las baterías se sitúan en una posición más baja, bajo el suelo del vehículo. El centro de gravedad desciende 20 milímetros respecto a la generación anterior.

El nuevo NX incorpora, además, mejoras en las suspensiones así como ajustes en la dirección. La posición de conducción también ha sido revisada y el conductor se sitúa más cerca del suelo, el cuadro de instrumentos se aproxima un centímetro y el volante se ha reducido para mejorar la ergonomía, la visibilidad y la conexión entre el conductor y el vehículo.

Con todos estos ingredientes, Lexus pretende marcarse un tanto en el mercado europeo con un modelo asentado y fiable para los usuarios como el NX. Las ATP Finals de Turín asistieron al lanzamiento de un coche con el que el fabricante japonés quiere seguir marcando el ritmo de su segmento y ojo… por menos de 60.000 euros.