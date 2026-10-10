Lexus desvela la gama del nuevo ES, que ofrece mecánicas híbridas y eléctricas, adaptándose a la estrategia multitecnológica de Lexus y disponible a partir de 61.500 euros, tanto en su versión eléctrica como híbrida.

La octava generación de este modelo, el cual forma parte de la historia de Lexus desde la fundación de la marca, ofrece más espacio y confort. Diseñado para ofrecer un mayor placer de conducción y una comodidad sin precedentes, el nuevo ES pone de manifiesto los principios únicos de la hospitalidad Omotenashi característica de Lexus.

El nuevo ES es ahora más grande en todas las dimensiones principales que su predecesor. Con 5.140 mm, la longitud total es mayor en 165 mm. Dentro de ese tramo, la distancia entre ejes se ha ampliado en 80 mm hasta los 2.950 mm. La anchura del vehículo crece hasta los 1.920 mm (+55 mm que su predecesor) y la altura varía desde los 1.560 mm (+115 mm) para la versión eléctrica y los 1.555 mm (+110 mm) para la versión híbrida

Diseño exterior e interior del Lexus ES

Visto de frente, el ES presenta un capó amplio y definido, perfilado por la característica forma de doble punta de flecha que en este caso se extiende a lo largo del mismo, llegando hasta los extremos del paragolpes delantero. El diseñador jefe Kumai perseguía mantener una imagen ancha y limpia, altamente aerodinámica, preservando el aspecto característico de un sedán premium.

Para ello, la línea del capó asciende desde el bajo frontal hasta las aletas delanteras de forma horizontal por debajo del perfil de la carrocería para conferir al ES una imagen sólida e inconfundible. Inferiormente, destaca en el diseño frontal una entrada de aire que recorre la parte delantera y que, dispuesta de forma horizontal, se remata con formas geométricas tipo diamante en los extremos.

En el caso de las versiones híbridas, el frontal se remata además con una abertura superior que perfila inferiormente la nariz frontal del vehículo para garantizar una refrigeración óptima.

Finalmente, los faros delanteros dan lugar a una firma lumínica en doble L, donde las luces de circulación diurna en forma de L juegan en contraposición con los intermitentes en forma de L orientados en sentido opuesto, dando lugar a una identidad inconfundiblemente Lexus.

Mientras, en el interior, el nuevo sedán introduce asientos de gran confort y descanso para los pasajeros traseros, con unas cotas de distancia entre los asientos delanteros y traseros en posición normal de 1.102 mm, lo que supone 77 mm más que la generación anterior del ES.

Motores 100% eléctricos e híbridos

El nuevo ES adopta plenamente la filosofía multitecnología de Lexus con la que poder ofrecer a los clientes una gama de sistemas de propulsión electrificados en aras de reducir las emisiones y lograr el objetivo final de la neutralidad de carbono. La gama incluye dos versiones eléctricas, el ES 350e FWD y el ES 500e AWD, y una versión híbrida, el ES 300h. En conjunto, ofrecen una amplia gama de opciones de potencia, rendimiento y eficiencia para adaptarse a las preferencias y requisitos de los clientes.

La versión híbrida ES 300h está disponible en los acabados Signature y Exclusive, incluyendo el nuevo sistema multimedia de 14 pulgadas, cuadro de instrumentos Lexus Digital Cockpit de 12,3″ y asientos calefactados y ventilados, mientras que el acabado Exclusive incluye adicionalmente opciones de equipamiento como Digital Key, Asistencia al Aparcamiento 360° (PVM), espejo retrovisor interior digital y el sistema de audio premium Mark Levinson con 17 altavoces.

En cuanto a las versiones eléctricas ES 350e FWD y ES 500e AWD, están disponibles en los acabados Signature y Omotenashi+. El acabado Omotenashi+ cuenta con opciones de equipamiento de alto nivel como suspensión variable adaptativa (AVS) y faros delanteros MultiLED de alta resolución e iluminación adaptativa, junto con el paquete de confort trasero donde se incluye el asiento otomano para la plaza trasera derecha y el asiento del pasajero abatible para un mayor confort con hasta 5 modos de masaje.

El ES 300h estrena la sexta generación de la tecnología híbrida de Lexus, con un sistema que integra un motor de gasolina de cuatro cilindros y 2.5 litros con un nuevo conjunto de transmisión y una batería de iones de litio más ligera y compacta. Esta evolución se traduce en una respuesta más refinada, eficiente y dinámica, y permite al ES 300h ofrecer, por primera vez en la gama ES, la posibilidad de elegir entre dos opciones de tracción disponibles, delantera o total mediante el sistema E-Four de Lexus.

Toda la gama ES incorpora de serie el Sistema de Seguridad Lexus de última generación, el Lexus Safety System+ 4.0, con nuevas funcionalidades y mejoras en sus sistemas de seguridad activa. La tecnología amplia la capacidad de detección y asistencia al conductor para ofrecer mayor protección ante una variedad más amplia de escenarios de riesgo de accident