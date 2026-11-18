Si un vecino pinta una línea amarilla en su propiedad para simular un vado, pero no ha realizado los trámites administrativos ni dispone de la placa oficial, puedes ampararte en el artículo 139 del Reglamento General de Circulación (RGC), que determina que «corresponde al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación, y de la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. También corresponde al titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de circulación. En caso de emergencia, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas, podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa».

En este contexto, sólo el titular de la vía, que generalmente es el Ayuntamiento, puede autorizar la instalación de señalización oficial. Por lo tanto, una marca pintada por un particular carece de validez legal. Explicado de una manera sencilla, pintar esa señalización no está permitido si el vecino no cuenta con la autorización correspondiente. Teniendo esto en cuenta, puedes comunicar la situación al Ayuntamiento, que podría exigir la retirada de la marca pintada por el particular.

¿El vado tiene validez legal?

Para colocar un vado de forma legal, lo primero es solicitar la correspondiente autorización al Ayuntamiento. El procedimiento y las condiciones pueden variar de un municipio a otro, por lo que es recomendable consultar la normativa local para comprobar qué requisitos hay que cumplir y qué documentos se deben presentar.

Una vez concedido el permiso, es obligatorio instalar la placa oficial de vado. Por lo general, se trata de una señal homologada de chapa de acero de dos milímetros de grosor. Incluye la señal R-308, que prohíbe estacionar, además del escudo y el nombre del Ayuntamiento, el número de licencia, el tipo de vado autorizado y, cuando corresponda, los horarios de aplicación de la restricción.

En numerosos municipios también es obligatorio pintar una línea amarilla continua sobre el pavimento. Esta marca permite identificar los límites del acceso para vehículos y advierte a los conductores de que no pueden estacionar en ese espacio, incluido el propietario. Asimismo, tanto la placa como el resto de la señalización deben mantenerse en buenas condiciones. Si presentan daños o no pueden leerse como es debido, podrían perder su validez administrativa.

La autorización de vado suele renovarse anualmente, mediante el abono de la tasa municipal correspondiente. No delimitar correctamente la señalización o tener la licencia caducada puede dar lugar a sanciones de entre 501 y 901 euros.

Placa homologada y número de licencia

Todos los vados permanentes deben contar con la señalización correspondiente mediante una placa R-308, que tiene que reunir una serie de requisitos:

Debe estar homologada y fabricada en chapa de acero de dos milímetros de grosor.

Tiene que incorporar el escudo del Ayuntamiento correspondiente.

Debe mostrar el número de licencia y el tipo de vado autorizado, indicando si es permanente o si está limitado a determinadas horas, como sucede en algunos establecimientos comerciales.

Pegatina de la tasa o código de verificación, según el municipio: algunos ayuntamientos añaden un distintivo con el año vigente para acreditar que la tasa anual está abonada o incorporan un código QR que permite comprobar su validez.

¿Puedes aparcar en tu propio vado?

El artículo 91 del Reglamento General de Circulación establece las normas que regulan la parada y el estacionamiento en la vía pública: «Las paradas y estacionamientos deberán efectuarse sin entorpecer la circulación de vehículos o peatones y sin poner en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía».

Algunos propietarios creen erróneamente que tener un vado les concede una plaza de aparcamiento exclusiva. Sin embargo, esta autorización solo garantiza que puedan entrar y salir de su propiedad sin impedimentos. En ningún caso permite estacionar ni detener un vehículo en ese espacio, ni siquiera cuando el coche pertenece al titular del permiso.

Aparcar en un vado que cuenta con la señalización correspondiente puede acarrear una multa de hasta 200 euros, normalmente sin pérdida de puntos del carné. Además, si el vehículo obstaculiza el acceso o la salida, la grúa municipal puede retirarlo. La sanción puede imponerse incluso cuando no haya otro vehículo intentando entrar o salir en ese momento, ya que la infracción consiste en ocupar una zona reservada para facilitar el acceso al inmueble, independientemente de la intención del conductor.

Según el artículo 92 del Reglamento General de Circulación, «se considera parada la inmovilización de un vehículo por un tiempo breve, con la finalidad de permitir el subida o bajada de personas o la carga y descarga de mercancías, siempre que no se exceda el tiempo necesario para realizar estas operaciones»; mientras, «la inmovilización de un vehículo durante un tiempo superior al necesario para la carga o descarga de personas o mercancías, o cuando se abandona el vehículo en la vía pública».