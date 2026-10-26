El Grupo Volkswagen estudia la creación de una nueva empresa para recolocar a los empleados despididos con el apoyo de la Agencia Federal de Empleo de Alemania. Esta sería una de las medidas a negociar con los sindicatos a principios del mes de diciembre tras aprobar la eliminación de 100.000 puestos de trabajo, en el marco de la reestructuración de la compañía, que busca reducir sus costes en 31.000 millones de euros hasta 2030.

Así lo han señalado fuentes cercanas a la situación, consultadas por OKDIARIO, que han confirmado que el gigante automovilístico alemán ha puesto sobre la mesa la creación de una empresa especializada en programas de recolocación de trabajadores, con el apoyo de la Agencia Federal de Empleo, para ayudar a los empleados que han sido despedidos con la reestructuración a encontrar nuevos empleos fuera del Grupo Volkswagen.

La idea es que los empleados cuyos puestos estén amenazados podrían incorporarse a esta empresa puente para preparar su transición a otro empleo. Una empresa en la que se analizarían sus conocimientos y se les ofrecería formación para adquirir las competencias que demandan otras empresas. Un detalle que llama la atención, ya que a los trabajadores que han perdido su trabajo en Volkswagen, no se les reubicaría necesariamente en una compañía del sector de la automoción.

Tal y como adelanto este diario el pasado 8 de octubre, Volkswagen ya ofrece a sus trabajadores de las fábricas de Alemania puestos de trabajo en el sector de la Defensa. Un trasvase de empleo que se debe a la profunda crisis que afecta a la industria de la automoción en Europa, con despedidos también en BMW, Volvo o Audi.

En este proceso de recolocación y con el objetivo de evitar despidos traumáticos, la Agencia Federal de Empleo de Alemania colaboraría en la orientación laboral y en la conexión con empresas que necesiten trabajadores. Una asociación que tiene sentido, ya que el estado federado de Baja Sajonia posee el 11,8% del capital de Volkswagen y controla el 20% de sus derechos de voto.

El futuro de los despedidos de Volkswagen

No obstante, en Alemania, no se trata de un modelo nuevo, sino que se aplica de forma habitual en situaciones de este tipo bajo el nombre de Transfergesellschaft. En español: empresa de transición laboral y tienes sus normas.

Volkswagen, como empresa que reduce plantilla, asumiría los costes que le correspondan según el acuerdo laboral, mientras la Agencia Federal de Empleo podría subvencionar parte de los costes de formación y, si se cumplen los requisitos, financiar parte de la prestación salarial durante la transición; y el trabajador podría seguir contratado temporalmente por la empresa de transición mientras busca otro empleo, en lugar de pasar directamente al desempleo.

Un periodo que, tal y como han explicado las citadas fuentes, puede alargarse hasta doce meses, percibiendo una prestación salarial que depende de las condiciones aplicables por parte del fabricante automovilístico.

Cierre de fábricas en Alemania

En la reunión de diciembre, que incluso se podría adelantar a finales de noviembre, no solo se debatirá el llamado Transfergesellschaft, sino también el cierre de cuatro fábricas en Alemania. Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm serían las instalaciones afectadas por la reestructuración de la compañía, donde no se espera relevo industrial.