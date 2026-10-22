La industria automovilística atraviesa uno de sus momentos más difíciles y el golpe ya sacude también a los mercados. Entre todas las compañías del sector, el mayor castigo se lo está llevando Volkswagen.

El mercado está cuestionando la capacidad del grupo para mantener sus beneficios, adaptarse a la transición eléctrica y recuperar la competitividad en China. Como resultado, las acciones del fabricante alemán acumulan una caída cercana al 25% en los últimos doce meses y cotizan en niveles que no se veían desde 2010.

El detonante más reciente llegó en septiembre, cuando la compañía volvió a rebajar sus previsiones para el ejercicio 2026 con un margen operativo de hasta el 1%, frente al rango del 4%-5,5% que manejaba anteriormente. La nueva estimación queda muy por debajo del 4,1% que esperaba de media el consenso de analistas antes del anuncio.

La diferencia es relevante; con unos ingresos previstos de aproximadamente 315.000 millones, un margen del 1% equivaldría, de forma orientativa, a unos 3.150 millones de resultado operativo; con un margen del 4,1%, serían alrededor de 12.900 millones.

Por si fuera poco, la compañía prevé además que unos 10.000 millones de euros en efectos extraordinarios pesen sobre su resultado operativo de 2026, algo que tampoco ha recibido bien el mercado.

Si bien, para los inversores, el problema no es únicamente que Volkswagen vaya a ganar menos este año, sino que la compañía vuelve a revisar a la baja sus objetivos en un momento en el que necesita demostrar que su plan de transformación funciona.

Volkswagen pierde el control

Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, considera que el mercado está penalizando, ante todo, la pérdida de capacidad para generar beneficios. El recorte del margen, explica, convierte un problema que podría interpretarse como temporal en una señal de que el grupo todavía no controla el ritmo de su ajuste.

A ello se suma el impacto de los costes extraordinarios. Cerca de 6.000 millones de euros corresponden al deterioro contable del fondo de comercio asociado al negocio de Porsche. Una reducción del valor de un activo de esta magnitud indica que la empresa espera obtener menos rendimiento futuro de ese negocio del que calculaba antes. Por eso, el mercado interpreta el deterioro como una señal de que las dificultades de Porsche pueden prolongarse.

Volkswagen también contempla otros gastos relacionados con la reestructuración, los programas de jubilación anticipada, la reorganización de sus instalaciones y el deterioro de activos en China.

Durante años, el gigante asiático contribuyó de forma decisiva a la rentabilidad de Volkswagen. Ahora, en cambio, se enfrenta a fabricantes locales capaces de lanzar vehículos eléctricos con rapidez, incorporar funciones digitales avanzadas y competir con precios agresivos.

Y esto no se limita a una caída puntual de las ventas; también cuestiona la capacidad de las marcas tradicionales para mantener sus precios y sus márgenes frente a nuevos competidores.

Para Volkswagen, el desafío consiste en recuperar competitividad sin deteriorar aún más la rentabilidad. Si necesita reducir precios para defender sus ventas, pero mantiene una estructura de costes elevada y debe financiar al mismo tiempo el desarrollo de vehículos eléctricos y software, la recuperación de los beneficios será más difícil.

Crisis del sector

La crisis de Volkswagen se produce en un momento de transformación profunda para la automoción europea. Los fabricantes tradicionales deben financiar el desarrollo de vehículos eléctricos, software y nuevas plataformas mientras afrontan una competencia más intensa, incertidumbre sobre la demanda y tensiones comerciales. A la vez, deben ajustar sus estructuras industriales a unas ventas que no siempre justifican la capacidad instalada.

Si bien, aunque el mayor golpe del mercado se lo ha llevado Volkswagen, el resto no está exento. Vega destaca que Continental, Forvia, Valeo y Gestamp están expuestas a la evolución de la producción automovilística, aunque con diferencias relevantes en su posición financiera y su cartera de clientes.

Entre los fabricantes europeos, BMW y Mercedes-Benz también sufren los desafíos de China y la competencia en precios, aunque sus posiciones y sus previsiones no son idénticas a las de Volkswagen. Porsche AG está más directamente vinculada al deterioro que ha provocado el recorte del grupo. Stellantis, por su parte, presenta una trayectoria distinta y una exposición geográfica diferente, por lo que sus resultados no deben compararse sin tener en cuenta esas diferencias.

Vega señala también la posibilidad de que algunos competidores aprovechen el cambio de preferencias y la presión sobre los fabricantes tradicionales. En este sentido, las marcas chinas, entre ellas; BYD, MG, Chery y Geely, han ganado presencia en Europa.

Qué espera el mercado

En lo que respecta a Volkswagen, el mercado vigilará especialmente tres indicadores: la evolución de los márgenes operativos trimestre a trimestre, la estabilización de las ventas en China y la conversión de los planes de ahorro en mejoras reales de caja. También será decisivo comprobar si los cargos extraordinarios dejan paso a una recuperación sostenida de la actividad ordinaria.

La compañía mantiene liquidez y previsiones de flujo de caja que le ofrecen margen para afrontar la transformación. Pero el desplome bursátil muestra que los inversores ya no consideran suficiente la fortaleza financiera por sí sola. Volkswagen necesita demostrar que puede volver a generar beneficios de forma consistente y competir en los mercados que definirán el futuro del automóvil.