SpaceX ha pulverizado las previsiones del mercado en el tercer trimestre de 2026, con un beneficio neto de 4.400 millones de dólares y unos ingresos de 14.575 millones, un 161% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía de Elon Musk ha superado ampliamente las estimaciones de Wall Street, impulsada por el fuerte crecimiento de su negocio de inteligencia artificial.

La reacción inicial del mercado apunta al optimismo con los futuros en torno a los 150 dólares, frente al cierre previo de 147 dólares, lo que supone una subida aproximada del 2%. El movimiento refleja la buena acogida de unas cuentas que superan las expectativas tanto en ingresos como en rentabilidad.

La compañía de Musk ha superado con creces las expectativas. Los analistas esperaban unos ingresos de aproximadamente 12.900 millones de dólares y un beneficio por acción de 0,13 dólares. SpaceX ha registrado 0,37 dólares por acción, frente a las pérdidas de 0,36 dólares por título del mismo trimestre del año anterior.

La IA aporta la mitad de los ingresos

El principal motor de crecimiento ha sido el segmento de Super Intelligence, que incluye infraestructura de computación, servicios en la nube y modelos y aplicaciones de inteligencia artificial. Esta división generó 7.560 millones de dólares en el trimestre, frente a los 813 millones de un año antes.

La cifra representa algo más de la mitad de la facturación total de SpaceX y confirma la transformación de la compañía, tradicionalmente asociada a los lanzamientos espaciales y a la conectividad por satélite. El negocio de IA ha aportado 6.747 millones de dólares adicionales de ingresos interanuales.

El segmento de conectividad, impulsado principalmente por Starlink, facturó 5.248 millones de dólares, un 69% más que en el tercer trimestre de 2025. Por su parte, el negocio espacial generó 1.767 millones, un avance del 6% interanual.

En conjunto, SpaceX alcanzó un EBITDA ajustado de 8.809 millones de dólares, un 306% más que los 2.169 millones registrados un año antes, mientras que el resultado operativo ascendió a 2.791 millones, frente a las pérdidas operativas de 273 millones del mismo periodo de 2025.

El fuerte crecimiento llega acompañado de un elevado esfuerzo inversor. SpaceX destinó 19.593 millones de dólares a inversiones de capital durante el trimestre, frente a los 6.880 millones del mismo periodo del año anterior.

La mayor parte del desembolso correspondió a Super Intelligence, con 16.444 millones de dólares destinados a ampliar la infraestructura de inteligencia artificial. La capacidad nominal de computación de la compañía alcanzó los 1,7 gigavatios al cierre de septiembre.

Pese al avance de los ingresos, la rentabilidad del segmento de IA continúa siendo una cuestión relevante para los inversores. La división registró un beneficio operativo de 431 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 4.953 millones, aunque estas métricas deben analizarse teniendo en cuenta los costes asociados a la expansión y a las adquisiciones.

El reto para SpaceX será mantener el crecimiento y convertir la enorme inversión en capacidad de computación en una fuente sostenible de beneficios y generación de caja.

Starlink y Starship

El negocio de conectividad sigue aportando una parte sustancial de la rentabilidad del grupo. Starlink alcanzó los 13,6 millones de suscriptores de consumo al cierre del trimestre, frente a los 7,2 millones registrados un año antes.

En el área espacial, la compañía destacó el vuelo orbital de Starship y el despliegue de 26 satélites Starlink V3, que, según SpaceX, aportan aproximadamente diez veces la capacidad de descarga que añade un lanzamiento de satélites Starlink con Falcon 9.

La compañía también continúa desarrollando su infraestructura de lanzamiento y sus servicios espaciales, mientras aumenta la inversión necesaria para sostener sus planes de expansión.

Movimientos con Tesla

Los resultados llegan en plena especulación sobre una posible operación corporativa entre SpaceX y Tesla. La posibilidad de una fusión ha ganado visibilidad entre los inversores, que buscan aclaraciones sobre la estrategia de Musk y la relación entre sus distintas compañías.

Sin embargo, no existe un acuerdo de fusión confirmado por ambas empresas, por lo que cualquier operación debe tratarse como una hipótesis y no como un hecho.

La atención se desplazará ahora también hacia los resultados de Tesla, previstos para el 21 de octubre, que permitirán evaluar la evolución de otro de los grandes negocios de Musk y el peso creciente de la inteligencia artificial, la robótica y la conducción autónoma en su estrategia.