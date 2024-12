El aviso más alarmante de los mecánicos: ni se te ocurra volver a hacer esto con tu coche

El uso de tu coche te da siempre grandes ventajas y beneficios para movilizarte con facilidad y organizar el tiempo de trabajo, estudio, familia y actividades recreativas. Para lograr un mantenimiento adecuado y que su durabilidad se extienda varios años, es necesario realizar servicios mecánicos e inspecciones que te garanticen el correcto estado del motor y todos sus componentes. A su vez, tienes que conocer los detalles de por qué no acelerar a fondo en un motor frío, los riesgos y consecuencias que pueden generarse en tu automóvil. Por lo tanto, contar con un taller mecánico de confianza y asistir con regularidad a las inspecciones técnicas son medidas que contribuyen a extender la vida útil de tu coche.

El usuario de TikTok ‘Garaje de Sombrero Rojo’, un mecánico de Suiza, explica en un video de su cuenta las razones de por qué no tienes que acelerar a fondo tu coche cuando el motor se encuentra frío. El mecánico afirma que cuando pisamos el acelerador, el pistón hace girar el cigüeñal y nos da potencia para conducir. Dicho movimiento es el que nos permite circular por una calle, camino o carretera. En ese sentido, advierte la importancia de prestarle atención al detalle de la temperatura del pistón. Para corroborar de manera práctica por qué no acelerar a fondo en un motor frío, utiliza una antorcha de gas. Con ella calienta el pistón y aconseja a los usuarios y conductores que tengan en cuenta que las temperaturas dentro de la cámara de combustión son mucho más altas. tras calentar el pistón, intenta introducirlo dentro del motor y no lo consigue. La conclusión que sostiene el mecánico es que «si pisas a fondo el acelerador en tu coche mientras tiene el motor frío vas a arañar las paredes del cilindro».

¿Cuáles son los riesgos de acelerar a fondo en un motor frío en tu coche?

Según Fast Repro, taller de reparaciones de automóviles en Madrid, es importante prestarle atención a la temperatura de servicio del motor. En este sentido, para que el motor de un automóvil ofrezca su rendimiento óptimo desde el momento en que lo arrancamos, sugieren que debe pasar un tiempo hasta que éste alcance la temperatura adecuada en su interior.

La razón se encuentra en que el motor está formado por muchas piezas que deben encajar y permanecer en su sitio con total precisión para funcionar de modo correcto, preciso y eficiente.

«Las piezas no encajan perfectamente en frío si no que hay cierta holgura entre ellas. Al poco tiempo de encender el motor, por la dilatación térmica que genera la combustión controlada del combustible, las piezas alcanzan la temperatura de servicio y se ensamblan perfectamente», afirman desde Fast Repro.

A su vez, se debe tener presente cuando el motor lleva un tiempo apagado y la mayor parte del aceite que lubrica las piezas y reduce la fricción en el funcionamiento está depositado en el cárter.

En el momento del arranque de tu coche, el propulsor necesita unos segundos para impulsar el aceite a todos los rincones y calentarlo al grado de viscosidad adecuado para una correcta lubricación.

¿Qué debes tener en cuenta al poner en marcha tu coche?

El instante en el que enciendes tu vehículo es importante para preservar la calidad y durabilidad del motor de manera íntegra. Por lo tanto, si le das demasiadas revoluciones en estado de reposo mientras aún permanece frío, casi todos los materiales se contraen y se dilatan con la temperatura y acusan seriamente los cambios térmicos drásticos.

Una acción que favorece el cuidado del coche es darle una buena lubricación del motor para que las piezas funcionen perfectamente con un mínimo desgaste. Esto previene posibles roturas, imperfecciones y daños que pueden generar complicaciones mayores con el paso del tiempo.

Los mecánicos de Fast Repro sostienen que, si revolucionas demasiado el motor en frío, no dejas tiempo suficiente para que el lubricante se distribuya uniformemente en todo el circuito.

Al no obtener el lubricante una temperatura adecuada que logre reducir la viscosidad, el líquido no puede cumplir su función. Como consecuencia, aumenta el estrés y desgaste de los componentes del motor.

Revolucionar en exceso el coche con el motor en frío es uno de los motivos principales de desgaste interno prematuro del motor.

¿Qué acciones favorecen el cuidado de tu motor?

Además de tener en cuenta por qué no acelerar a fondo en un motor frío, puedes implementar una serie de cuidados y hábitos que permiten proteger el motor de tu automóvil y prevenir complicaciones en un futuro.

Una vez que enciendas el motor, debes intentar que sus componentes logren calentarse de manera progresiva. Una buena acción es esperar 30 segundos como mínimo antes de salir a andar. De esa manera, permites que el aceite circule y llegue a todas las zonas de tu motor que necesitan lubricación.