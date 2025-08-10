El dinero que cobra el Como 1907 por jugar el Trofeo Joan Gamper 2025

Como cada año en pretemporada, días antes de que arranque la Liga de forma oficial en nuestro país, el FC Barcelona disputará el legendario Trofeo Joan Gamper. El conjunto catalán, durante esta edición, se enfrentará nada más y nada menos que al Como 1907 de Cesc Fábregas, un viejo conocido en la parroquia blaugrana que triunfó como jugador del 2011 al 2014, como integrante del primer equipo, y en sus primeros pasos en las categorías inferiores, antes de dar el gran salto al Arsenal de Arsene Wenger.

👀 ¿Quiénes ascenderán a #LALIGAEASPORTS el año que viene? ¿Quién será el jugador con más asistencias? 🔮 Las predicciones de @juan2iglesias para la próxima temporada. #PreseasonLALIGA | @GetafeCF pic.twitter.com/5RCkxE5LTZ — LALIGA (@LaLiga) August 4, 2025

Dónde ver el Trofeo Joan Gamper 2025

El equipo liderado por Hansi Flick, tras firmar una gira asiático con pleno de victorias, y donde derrotó a equipos como el Vissel Kobe, Seoul o Daegu, con un Lamine Yamal extraordinario y liderando al conjunto blaugrana, se planta en la última cita de la pretemporada antes de arrancar su defensa del título en la campaña 2025-2026.

El encuentro entre el FC Barcelona y el Como 1907 de Fábregas se disputará este próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 21:00 horas, en el emblemático Estadi Johan Cruyff de Barcelona, escenario donde normalmente juega sus partidos el equipo filial y el femenino de la entidad blaugrana. A su vez, el choque será retransmitido por el canal oficial de Youtube del Barça y por su nueva plataforma digital ‘Barça One’, para que nadie pierda detalle del esperado duelo entre ambos clubes.

¿Estás preparado para lo que viene? 🕥 ¡Comienza la cuenta atrás! 🚀 Vuelve a ver lo nunca visto. #VUELVELALIGA — LALIGA (@LaLiga) August 7, 2025

Cuánto dinero cobra el Como 1907 por jugar el Gamper

Esta, posiblemente, sea de las cuestiones que más se preguntan algunos de los aficionados del FC Barcelona. Pues bien, si cogemos como referencia datos de ediciones pasadas, el Pumas, en la edición del 2022, ingresó unos 300.000 dólares por jugar el Trofeo Joan Gamper. En los años posteriores, no hay confirmación oficial por parte del club azulgrana, pero todo hace indicar que la cifra será aproximada a lo que cobró el conjunto mejicano hace tres temporadas.

Letras del Barça 🤝 Letras de ITZY

Una forma de llevarnos un pedacito de Corea del Sur… y de dejar también un poco de nuestro hogar 💙❤️🇰🇷@SpotifyKR @ITZYofficial 🫰 pic.twitter.com/32KPTXbamp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2025

Equipos con más trofeos Gamper en la historia de la competición

FC Barcelona – 46 trofeos Colonia – 2 trofeos Sampdoria – 1 trofeo Juventus – 1 trofeo Manchester City – 1 trofeo Borussia Monchengladbach – 1 trofeo Oporto – 1 trofeo Valencia CF – 1 trofeo Mónaco – 1 trofeo Internacional – 1 trofeo

👀 ¿Quiénes ascenderán a #LALIGAEASPORTS el año que viene? ¿Quién será el jugador con más asistencias? 🔮 Las predicciones de @juan2iglesias para la próxima temporada. #PreseasonLALIGA | @GetafeCF pic.twitter.com/5RCkxE5LTZ — LALIGA (@LaLiga) August 4, 2025

Partidos por el título Gamper en las últimas 10 ediciones

Barça 3-0 Roma (2015)

Barça 3-2 Sampdoria (2016)

Barça 5-0 Chapecoense (2017)

Barça 3-0 Boca Juniors (2018)

Barça 2-1 Arsenal (2019)

Barça 1-0 Elche (2020)

Barça 3-0 Juventus (2021)

Barça 6-0 Pumas (2022)

Barça 4-2 Tottenham (2023)

Barça 0-3 Mónaco (2024)

Barça-Como 1907 (2025)