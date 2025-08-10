Okgreen FÚTBOL

El dinero que cobra el Como 1907 por jugar el Trofeo Joan Gamper 2025

Descubre cuánto dinero gana el Como 1907 por jugar en el Gamper

Más de tres millones de euros: el principal motivo del gran enfado de Ter Stegen con el BarcelonaMás de tres millones de euros: el principal motivo del gran enfado de Ter Stegen con el Barcelona

Barça Gamper
El Estadi Johan Cruyff donde se jugará el Trofeo Joan Gamper. (FC Barcelona)

Como cada año en pretemporada, días antes de que arranque la Liga de forma oficial en nuestro país, el FC Barcelona disputará el legendario Trofeo Joan Gamper. El conjunto catalán, durante esta edición, se enfrentará nada más y nada menos que al Como 1907 de Cesc Fábregas, un viejo conocido en la parroquia blaugrana que triunfó como jugador del 2011 al 2014, como integrante del primer equipo, y en sus primeros pasos en las categorías inferiores, antes de dar el gran salto al Arsenal de Arsene Wenger.

Dónde ver el Trofeo Joan Gamper 2025

El equipo liderado por Hansi Flick, tras firmar una gira asiático con pleno de victorias, y donde derrotó a equipos como el Vissel Kobe, Seoul o Daegu, con un Lamine Yamal extraordinario y liderando al conjunto blaugrana, se planta en la última cita de la pretemporada antes de arrancar su defensa del título en la campaña 2025-2026.

El encuentro entre el FC Barcelona y el Como 1907 de Fábregas se disputará este próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 21:00 horas, en el emblemático Estadi Johan Cruyff de Barcelona, escenario donde normalmente juega sus partidos el equipo filial y el femenino de la entidad blaugrana. A su vez, el choque será retransmitido por el canal oficial de Youtube del Barça y por su nueva plataforma digital ‘Barça One’, para que nadie pierda detalle del esperado duelo entre ambos clubes.

Cuánto dinero cobra el Como 1907 por jugar el Gamper

Esta, posiblemente, sea de las cuestiones que más se preguntan algunos de los aficionados del FC Barcelona. Pues bien, si cogemos como referencia datos de ediciones pasadas, el Pumas, en la edición del 2022, ingresó unos 300.000 dólares por jugar el Trofeo Joan Gamper. En los años posteriores, no hay confirmación oficial por parte del club azulgrana, pero todo hace indicar que la cifra será aproximada a lo que cobró el conjunto mejicano hace tres temporadas.

Equipos con más trofeos Gamper en la historia de la competición

  1. FC Barcelona – 46 trofeos
  2. Colonia – 2 trofeos
  3. Sampdoria – 1 trofeo
  4. Juventus – 1 trofeo
  5. Manchester City – 1 trofeo
  6. Borussia Monchengladbach – 1 trofeo
  7. Oporto – 1 trofeo
  8. Valencia CF – 1 trofeo
  9. Mónaco – 1 trofeo
  10. Internacional – 1 trofeo

Partidos por el título Gamper en las últimas 10 ediciones

  • Barça 3-0 Roma (2015)
  • Barça 3-2 Sampdoria (2016)
  • Barça 5-0 Chapecoense (2017)
  • Barça 3-0 Boca Juniors (2018)
  • Barça 2-1 Arsenal (2019)
  • Barça 1-0 Elche (2020)
  • Barça 3-0 Juventus (2021)
  • Barça 6-0 Pumas (2022)
  • Barça 4-2 Tottenham (2023)
  • Barça 0-3 Mónaco (2024)
  • Barça-Como 1907 (2025)

Lo más visto

Últimas noticias