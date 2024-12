Controles sorpresa: la DGT tiene un plan para pillarte esta Navidad

La época de fiestas navideñas y fin de año son una gran oportunidad que permite el encuentro y la celebración de familiares, parejas, amigos y compañeros de trabajo. Es una etapa que invita a reflexionar, compartir y festejar para coronar el final de año. En dichas reuniones es habitual deleitarse con grandes preparaciones de comidas, postres y bebidas. Para prevenir accidentes, las autoridades de cada municipio deben advertir y concienciar sobre los riesgos que desencadena la conducción de automóviles tras el consumo de alcohol. En este sentido, descubrimos los controles sorpresa de la DGT.

La gestión de controles del tráfico para verificar que los conductores se encuentren en óptimas condiciones es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad vial y el bienestar de la ciudadanía. La Dirección General de Tráfico (DGT) llevó a cabo del 19 al 25 de agosto una campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas. En la jornada de inspecciones se controlaron a 225.946 conductores, de los que 3.801 dieron positivo en alcohol y/o drogas. Según las autoridades de la dirección, 543 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas, la mayoría de ellos (el 89,3%) en controles preventivos y el resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas. La sustancia más detectada en conductores fallecidos es el alcohol con un 32,7%. Las drogas (predominantemente cocaína y cannabis) aparecen en un 22,7% y los psicofármacos en un 15,7%, detallan los responsables de dichos operativos. Para comprender con mayor claridad el valor de la educación vial, se presentan los detalles sobre qué son los controles exprés de la DGT.

¿En qué consisten los controles exprés de la DGT?

La Dirección General de Tráfico confirma que se realizaron modificaciones en las modalidades operativas sobre el desarrollo de las tareas de controles y vigilancia vehicular.

Una de las acciones son los controles exprés, un dispositivo que tiene lugar 15 minutos (antes duraban 2 horas) y distribuidos en una mayor cantidad de sitios de la ciudad.

Dichos controles presentan la novedad del factor sorpresa al ejecutarse como inspecciones dinámicas. «Una patrulla para a un vehículo de forma aleatoria mientras va circulando y así transmitimos la idea de que podemos parar a la gente en cualquier momento», explica Antonio Hidalgo Romero, teniente coronel y máximo responsable de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC en Galicia).

¿Cuáles son los objetivos de los controles exprés?

Según la Inspección Técnica de Vehículos en Madrid, los operativos realizados en conjunto entre la DGT y la Guardia Civil tienen como objetivo controlar que los conductores no excedan el límite de alcohol al volante. La propuesta pone el énfasis en la época de fiestas por el aumento de las reuniones sociales y celebraciones familiares de navidad.

La reducción de los controles a tan solo 15 minutos busca desmontarlos con facilidad y desplazarlos a otros lugares para conseguir un efecto sorpresa. De este modo, se frenan los avisos que intentan advertir a los infractores que bebieron y cogen sus coches.

Cambios normativos

Según la DGT, se están planteando medidas desde el ámbito legislativo, con modificaciones legales incluidas. De hecho, ya se están cursado algunas denuncias apelando al artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que prohíbe expresamente «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal». Sin embargo, esta vía no parece ser suficiente para hacer frente a este fenómeno porque no todos los avisos incluyen imágenes de los controles.

Por lo tanto, el efecto que se genera es que si tratas de eludirlos evitando las zonas donde supuestamente están, puede que termines encontrándote con ellos en otro punto cercano y no tener tiempo de reacción para buscar una ruta alternativa.

El factor breve de la modalidad exprés se hace para que los conductores no tengan tiempo de avisar a otros conductores de que existe un puesto de control. La estrategia surge a partir del avance y crecimiento de los grupos anticontroles desarrollados en aplicaciones como Whatsapp o Telegram.

Allí se compartían datos, informaciones e imágenes sobre los sitios donde los agentes de tráfico están para ejecutar los controles. De esa manera, se buscaba alertar a conductores para que eviten circular por las zonas mencionadas.

¿Cuál es el riesgo de advertir sobre la presencia de controles de inspección?

En general, se destaca la importancia de los controles de automóviles para prevenir y reducir la posibilidad de siniestros viales que ponen en riesgo la integridad física de miles de personas. En síntesis, se busca fomentar la responsabilidad, seriedad, cuidados y respeto por las leyes y normas de tráfico.